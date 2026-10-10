Sigue las emociones de la Fórmula 1. Tras una vibrante jornada en Malasia, ahora es el momento de disfrutar del Gran Premio de Singapur 2026. La carrera será este domingo 11 de octubre en el exigente Circuito Urbano Marina Bay. Por condiciones del clima y de temperatura, el asfalto se convertirá en un obstáculo que los pilotos tendrán que sobrepasar para llevarse el triunfo.

Franco Colapinto terminó en el puesto 13 en Malasia y se mostró optimista para el GP de Singapur. El piloto argentino considera que están en un buen momento y las dimensiones del circuito le permitirá lucirse.

En la disputa por el Mundial, Andrea Kimi Antonelli se está consolidando en el primer puesto con 320 puntos. Su compañero en Mercedes, Russell, se posiciona en el segundo lugar con 236 y en el tercer puesto figura Lewis Hamilton con 214.

¿A qué hora es y en qué canal el GP de Singapur en Argentina?

Este domingo 11 de octubre será la carrera del GP de Singapur 2026 de la Fórmula 1; iniciará a las 9:00 a.m. (hora de Argentina) y la transmisión estará a cargo de Fox Sports. En streaming, sigue a Franco Colapinto en la F1 por Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Transmisión en directo del GP de Singapur 2026 de Fórmula 1 para la audiencia de México y Estados Unidos. Canales de televisión oficiales y plataformas digitales como F1 TV Pro y streaming autorizado para ver la carrera nocturna online. | Crédito: formula1.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora es y en qué canal el GP de Singapur en México?

La carrera del Gran Premio de Singapur 2026 empezará a las 6:00 a.m. (horario en CDMX) y contará con la transmisión EN VIVO de Sky Sports (en televisión de paga por Sky e Izzi Go) y de forma oficial en streaming por F1 TV Pro.

¿A qué hora es y en qué canal el GP de Singapur en Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur 2026 empezará a las 8:00 a.m. (ET), 7:00 a.m. (CT), 6:00 a.m. (MT) y 5:00 a.m. (MT). La transmisión de la carrera de la Fórmula 1 estará a cargo de Apple TV y F1 TV Premium.