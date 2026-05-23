El mundo de los deportes de combate tendrá una de las noches más esperadas del año este sábado 23 de mayo de 2026, cuando Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven se enfrenten en un espectacular combate que ha generado enorme expectativa entre los fanáticos del boxeo y el kickboxing. La pelea se celebrará en las impresionantes Pirámides de Giza, en Egipto, y promete paralizar al mundo del deporte.
La cartelera principal comenzará desde las 11:00 a.m. del horario de CDMX y a la 1:00 p.m. ET de Estados Unidos, con transmisión disponible mediante plataformas de streaming y televisión online para distintos países. El duelo entre Usyk y Verhoeven se perfila como uno de los eventos más mediáticos de 2026 por el choque entre dos campeones históricos de disciplinas diferentes. Si quieres conocer a qué hora inicia y qué canales transmiten la pelea EN VIVO, sigue leyendo.
¿A qué hora inicia la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven en diferentes países del mundo?
La esperada pelea entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven se disputará este sábado 23 de mayo de 2026 y podrá seguirse EN VIVO en distintos horarios alrededor del mundo.
Horarios en Estados Unidos
- ET (Este): 1:00 p.m.
- CT (Centro): 12:00 p.m.
- MT (Montaña): 11:00 a.m.
- PT (Pacífico): 10:00 a.m.
México
- CDMX: 11:00 a.m.
Sudamérica
- Argentina: 2:00 p.m.
- Chile: 2:00 p.m.
- Perú: 12:00 p.m.
- Colombia: 12:00 p.m.
- Ecuador: 12:00 p.m.
- Venezuela: 1:00 p.m.
- Bolivia: 1:00 p.m.
- Paraguay: 2:00 p.m.
- Uruguay: 2:00 p.m.
- Brasil: 2:00 p.m.
España
- España (Madrid): 7:00 p.m.
¿Qué canales transmiten EN VIVO la pelea Usyk vs. Verhoeven?
La pelea podrá verse principalmente mediante streaming online y plataformas oficiales de deportes de combate.
Estados Unidos
- DAZN PPV
- DAZN USA
México
- DAZN
- Streaming online vía app y web oficial
España
- DAZN España
- DAZN España
¿Cuánto cuesta DAZN para ver Usyk vs. Verhoeven EN VIVO en Estados Unidos, México y España?
La pelea entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven podrá seguirse mediante DAZN, plataforma que transmitirá el evento vía streaming online en distintos países del mundo. Los precios de suscripción pueden variar según promociones, impuestos y tipo de plan disponible en cada región.
Estados Unidos
- Plan mensual: desde $29.99 USD
- Plan anual: desde $224.99 USD
México
- Plan mensual: desde $199 MXN
- Plan anual: desde $1,999 MXN
España
- Plan mensual: desde 19.99 EUR
- Plan anual: desde 169.99 EUR
Con la suscripción a DAZN, los aficionados podrán ver:
- La pelea EN VIVO y EN DIRECTO
- Cartelera completa del evento
- Repeticiones bajo demanda
- Contenido exclusivo de boxeo y deportes de combate
- Streaming desde Smart TV, celulares, tablets y PC
Cartelera completa de Usyk vs. Verhoeven 2026
- Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven — por el título CMB del peso pesado
- Hamzah Sheeraz vs. Alem Begic — por el título OMB del peso supermedio
- Jack Catterall vs. Shakhram Giyasov — por el título AMB del peso wélter
- Mizuki Hiruta vs. Mai Soliman — por el título OMB del peso supermosca
- Frank Sánchez vs. Richard Torrez Jr. — peso pesado
- Basem Mamdouh vs. Jamar Talley — peso crucero
- Mahmoud Mobark vs. Michael Kalyalya — peso medio
- Omar Hikal vs. Ali Ssurunkuma — peso wélter
- Sultan Al-Mohamed vs. Dedy Imprax — peso ligero