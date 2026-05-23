El mundo de los deportes de combate tendrá una de las noches más esperadas del año este sábado 23 de mayo de 2026, cuando Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven se enfrenten en un espectacular combate que ha generado enorme expectativa entre los fanáticos del boxeo y el kickboxing. La pelea se celebrará en las impresionantes Pirámides de Giza, en Egipto, y promete paralizar al mundo del deporte.

La cartelera principal comenzará desde las 11:00 a.m. del horario de CDMX y a la 1:00 p.m. ET de Estados Unidos, con transmisión disponible mediante plataformas de streaming y televisión online para distintos países. El duelo entre Usyk y Verhoeven se perfila como uno de los eventos más mediáticos de 2026 por el choque entre dos campeones históricos de disciplinas diferentes. Si quieres conocer a qué hora inicia y qué canales transmiten la pelea EN VIVO, sigue leyendo.

IT'S FIGHT WEEK! 🍿



Oleksandr Usyk 🆚 Rico Verhoeven in upon us 🥊



🎟️ Buy USYK vs RICO HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#UsykRico | Glory In Giza | May 23 | @ringmagazine 🔊 pic.twitter.com/uzNIbVpdA0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 18, 2026

¿A qué hora inicia la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven en diferentes países del mundo?

La esperada pelea entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven se disputará este sábado 23 de mayo de 2026 y podrá seguirse EN VIVO en distintos horarios alrededor del mundo.

Horarios en Estados Unidos

ET (Este): 1:00 p.m.

1:00 p.m. CT (Centro): 12:00 p.m.

12:00 p.m. MT (Montaña): 11:00 a.m.

11:00 a.m. PT (Pacífico): 10:00 a.m.

México

CDMX: 11:00 a.m.

Sudamérica

Argentina: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Colombia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Bolivia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Paraguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Uruguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Brasil: 2:00 p.m.

España

España (Madrid): 7:00 p.m.

¿Qué canales transmiten EN VIVO la pelea Usyk vs. Verhoeven?

La pelea podrá verse principalmente mediante streaming online y plataformas oficiales de deportes de combate.

Estados Unidos

DAZN PPV

DAZN USA

México

DAZN

Streaming online vía app y web oficial

España

DAZN España

DAZN España

¿Cuánto cuesta DAZN para ver Usyk vs. Verhoeven EN VIVO en Estados Unidos, México y España?

La pelea entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven podrá seguirse mediante DAZN, plataforma que transmitirá el evento vía streaming online en distintos países del mundo. Los precios de suscripción pueden variar según promociones, impuestos y tipo de plan disponible en cada región.

Estados Unidos

Plan mensual: desde $29.99 USD

Plan anual: desde $224.99 USD

México

Plan mensual: desde $199 MXN

Plan anual: desde $1,999 MXN

España

Plan mensual: desde 19.99 EUR

Plan anual: desde 169.99 EUR

Con la suscripción a DAZN, los aficionados podrán ver:

La pelea EN VIVO y EN DIRECTO

Cartelera completa del evento

Repeticiones bajo demanda

Contenido exclusivo de boxeo y deportes de combate

Streaming desde Smart TV, celulares, tablets y PC

Cartelera completa de Usyk vs. Verhoeven 2026

Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven — por el título CMB del peso pesado

Hamzah Sheeraz vs. Alem Begic — por el título OMB del peso supermedio

Jack Catterall vs. Shakhram Giyasov — por el título AMB del peso wélter

Mizuki Hiruta vs. Mai Soliman — por el título OMB del peso supermosca

Frank Sánchez vs. Richard Torrez Jr. — peso pesado

Basem Mamdouh vs. Jamar Talley — peso crucero

Mahmoud Mobark vs. Michael Kalyalya — peso medio

Omar Hikal vs. Ali Ssurunkuma — peso wélter

Sultan Al-Mohamed vs. Dedy Imprax — peso ligero