LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 16/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano este sábado 16 de mayo por la estelar del evento MMA en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO CON IMÁGENES DE MOST VALUABLE PROMOTIONS
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 16/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano este sábado 16 de mayo por la estelar del evento MMA en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO CON IMÁGENES DE MOST VALUABLE PROMOTIONS
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Ronda Rousey y Gina Carano encabezan este sábado 16 de mayo una velada de MMA en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. La cartelera principal arranca a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (19:00 CT en México) y la transmisión en vivo y online será global a través de Netflix. El combate marca el regreso de dos figuras clave en el auge mediático del deporte y aparece como una de las citas imperdibles del calendario.

Tácticamente, el duelo plantea un choque clásico: Rowdy buscará imponer su grappling de élite —entradas a clinch, derribos desde judo y finalizaciones rápidas—, mientras Conviction intentará mantener la distancia con jab, volumen y control del centro para forzar intercambios de pie.

La primera conexión limpia será determinante. Si Rousey cierra la distancia temprano, el riesgo de sumisión crecerá de forma exponencial; si Carano logra imponer el jab y frena el agarre, el combate puede convertirse en una guerra de striking y desgaste. La gestión del clinch contra la jaula y la calidad de las transiciones tras el derribo definirán los asaltos cerrados.

La velada completa estará disponible en la app de Netflix (preliminares y estelares bajo la misma suscripción). Como ventana abierta, las primeras preliminares se emitirán en los canales oficiales de TUDUM & MVP en YouTube, acompañadas de previas, análisis y contenido complementario.

En conjunto, el evento refuerza el cambio del MMA hacia plataformas de streaming como eje de distribución, concentrando señal, narrativa y extras en un solo entorno digital.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmite pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano en Los Ángeles?

PAÍSESHORARIO DE PRELIMINARESHORARIO DE ESTELARESCANAL DE TV / STREAMING
Estados Unidos6 p.m. ET / 3 p.m. PT)9 p.m. ET / 6 p.m. PTNetflix
México16:0019:00Netflix; preliminares también en YouTube (TUDUM & MVP)
Canadá18:0021:00Netflix
Cuba18:0021:00Netflix
Argentina19:0022:00Netflix
Chile18:0021:00Netflix
Perú17:0020:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Colombia17:0020:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Panamá17:0020:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Puerto Rico18:0021:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Rep. Dominicana18:0021:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
España00:00 (17/05)03:00 (17/05)Netflix
Reino Unido23:0002:00 (17/05)Netflix
Irlanda23:0002:00 (17/05)Netflix
Brasil19:0022:00Netflix
Uruguay19:0022:00Netflix
Paraguay18:0021:00Netflix
Bolivia18:0021:00Netflix
Ecuador17:0020:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Venezuela18:0021:00Netflix
Guatemala16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
El Salvador16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Honduras16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Nicaragua16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Costa Rica16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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