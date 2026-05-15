Ronda Rousey y Gina Carano encabezan este sábado 16 de mayo una velada de MMA en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. La cartelera principal arranca a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (19:00 CT en México) y la transmisión en vivo y online será global a través de Netflix. El combate marca el regreso de dos figuras clave en el auge mediático del deporte y aparece como una de las citas imperdibles del calendario.

Tácticamente, el duelo plantea un choque clásico: Rowdy buscará imponer su grappling de élite —entradas a clinch, derribos desde judo y finalizaciones rápidas—, mientras Conviction intentará mantener la distancia con jab, volumen y control del centro para forzar intercambios de pie.

La primera conexión limpia será determinante. Si Rousey cierra la distancia temprano, el riesgo de sumisión crecerá de forma exponencial; si Carano logra imponer el jab y frena el agarre, el combate puede convertirse en una guerra de striking y desgaste. La gestión del clinch contra la jaula y la calidad de las transiciones tras el derribo definirán los asaltos cerrados.

La velada completa estará disponible en la app de Netflix (preliminares y estelares bajo la misma suscripción). Como ventana abierta, las primeras preliminares se emitirán en los canales oficiales de TUDUM & MVP en YouTube, acompañadas de previas, análisis y contenido complementario.

En conjunto, el evento refuerza el cambio del MMA hacia plataformas de streaming como eje de distribución, concentrando señal, narrativa y extras en un solo entorno digital.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmite pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano en Los Ángeles?

PAÍSES HORARIO DE PRELIMINARES HORARIO DE ESTELARES CANAL DE TV / STREAMING Estados Unidos 6 p.m. ET / 3 p.m. PT) 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Netflix México 16:00 19:00 Netflix; preliminares también en YouTube (TUDUM & MVP) Canadá 18:00 21:00 Netflix Cuba 18:00 21:00 Netflix Argentina 19:00 22:00 Netflix Chile 18:00 21:00 Netflix Perú 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Colombia 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Panamá 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Puerto Rico 18:00 21:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Rep. Dominicana 18:00 21:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) España 00:00 (17/05) 03:00 (17/05) Netflix Reino Unido 23:00 02:00 (17/05) Netflix Irlanda 23:00 02:00 (17/05) Netflix Brasil 19:00 22:00 Netflix Uruguay 19:00 22:00 Netflix Paraguay 18:00 21:00 Netflix Bolivia 18:00 21:00 Netflix Ecuador 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Venezuela 18:00 21:00 Netflix Guatemala 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) El Salvador 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Honduras 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Nicaragua 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Costa Rica 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)