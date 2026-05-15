Ronda Rousey y Gina Carano encabezan este sábado 16 de mayo una velada de MMA en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. La cartelera principal arranca a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (19:00 CT en México) y la transmisión en vivo y online será global a través de Netflix. El combate marca el regreso de dos figuras clave en el auge mediático del deporte y aparece como una de las citas imperdibles del calendario.
Tácticamente, el duelo plantea un choque clásico: Rowdy buscará imponer su grappling de élite —entradas a clinch, derribos desde judo y finalizaciones rápidas—, mientras Conviction intentará mantener la distancia con jab, volumen y control del centro para forzar intercambios de pie.
La primera conexión limpia será determinante. Si Rousey cierra la distancia temprano, el riesgo de sumisión crecerá de forma exponencial; si Carano logra imponer el jab y frena el agarre, el combate puede convertirse en una guerra de striking y desgaste. La gestión del clinch contra la jaula y la calidad de las transiciones tras el derribo definirán los asaltos cerrados.
La velada completa estará disponible en la app de Netflix (preliminares y estelares bajo la misma suscripción). Como ventana abierta, las primeras preliminares se emitirán en los canales oficiales de TUDUM & MVP en YouTube, acompañadas de previas, análisis y contenido complementario.
En conjunto, el evento refuerza el cambio del MMA hacia plataformas de streaming como eje de distribución, concentrando señal, narrativa y extras en un solo entorno digital.
¿A qué hora empieza y en qué canal transmite pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano en Los Ángeles?
|PAÍSES
|HORARIO DE PRELIMINARES
|HORARIO DE ESTELARES
|CANAL DE TV / STREAMING
|Estados Unidos
|6 p.m. ET / 3 p.m. PT)
|9 p.m. ET / 6 p.m. PT
|Netflix
|México
|16:00
|19:00
|Netflix; preliminares también en YouTube (TUDUM & MVP)
|Canadá
|18:00
|21:00
|Netflix
|Cuba
|18:00
|21:00
|Netflix
|Argentina
|19:00
|22:00
|Netflix
|Chile
|18:00
|21:00
|Netflix
|Perú
|17:00
|20:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|Colombia
|17:00
|20:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|Panamá
|17:00
|20:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|Puerto Rico
|18:00
|21:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|Rep. Dominicana
|18:00
|21:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|España
|00:00 (17/05)
|03:00 (17/05)
|Netflix
|Reino Unido
|23:00
|02:00 (17/05)
|Netflix
|Irlanda
|23:00
|02:00 (17/05)
|Netflix
|Brasil
|19:00
|22:00
|Netflix
|Uruguay
|19:00
|22:00
|Netflix
|Paraguay
|18:00
|21:00
|Netflix
|Bolivia
|18:00
|21:00
|Netflix
|Ecuador
|17:00
|20:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|Venezuela
|18:00
|21:00
|Netflix
|Guatemala
|16:00
|19:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|El Salvador
|16:00
|19:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|Honduras
|16:00
|19:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|Nicaragua
|16:00
|19:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
|Costa Rica
|16:00
|19:00
|Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)