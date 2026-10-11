La Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 arranca este domingo 11 de octubre con una de las revanchas más esperadas de la postemporada entre los Milwaukee Brewers y los actuales bicampeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers. El primer enfrentamiento tendrá lugar en el American Family Field de Milwaukee, Winsconsin, a las 18:00 (Tiempo del Centro) / 8:00 pm ET / 5:00 pm PT. ¿Quieres ver el juego Brewers vs. Dodgers EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y señal streaming online para seguir la cobertura del encuentro.

¿A qué hora es Brewers vs. Dodgers EN VIVO HOY 11 de octubre?

Esta serie entre los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers presenta a los dos equipos más dominantes de la temporada regular de las Grandes Ligas. Los Brewers ostentan el mejor récord de la MLB con 103 victorias, lo que les otorga la ventaja de la localía, mientras que los Dodgers los siguen de cerca con 100 triunfos. El pitcheo inicial está programada para comenzar a las 6:00 p. m. en Milwaukee (CT), aunque el horario podría variar dependiendo del clima.

País / región Primer lanzamiento Perú 7:00 p. m. México (centro) 6:00 p. m. México (Pacífico) 5:00 p. m. México (noroeste) 4:00 p. m. Colombia 7:00 p. m. Ecuador 7:00 p. m. Panamá 7:00 p. m. Venezuela 8:00 p. m. Bolivia 8:00 p. m. Chile 9:00 p. m. Argentina 9:00 p. m. Uruguay 9:00 p. m. Paraguay 9:00 p. m. Brasil (Brasilia) 9:00 p. m. Estados Unidos (Este) 8:00 p. m. Estados Unidos (Central) 7:00 p. m. Estados Unidos (Montaña) 6:00 p. m. Estados Unidos (Pacífico) / Las Vegas 5:00 p. m. España peninsular 2:00 a. m. del día siguiente Reino Unido e Irlanda 1:00 a. m. del día siguiente

¿Dónde ver Brewers vs. Dodgers EN VIVO por TV y Streaming Online?

Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers se enfrentan este domingo 11 de octubre en el American Family Field de Milwaukee en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026. La cita en el diamante está programada para las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, aunque el horario podría variar según las condiciones climáticas.

País o región Pitcheo inicial TV / streaming oficial Estados Unidos (Este) 8:00 p. m. ET FOX Sports y FS1 en inglés; FOX Deportes en español / FOX One, Fubo, YouTube TV, DirecTV Stream Estados Unidos (Centro) 7:00 p. m. CT FOX Sports y FS1 en inglés; FOX Deportes en español / FOX One, Fubo, YouTube TV, DirecTV Stream Estados Unidos (Montaña) 6:00 p. m. MT FOX Sports y FS1 en inglés; FOX Deportes en español / FOX One, Fubo, YouTube TV, DirecTV Stream Estados Unidos (Pacífico / Las Vegas) 5:00 p. m. PT FOX Sports y FS1 en inglés; FOX Deportes en español / FOX One, Fubo, YouTube TV, DirecTV Stream México 6:00 p. m. CDMX FOX Sports / FOX One Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 7:00 p. m. MLB.TV, Disney Plus Premium Venezuela, Bolivia, República Dominicana 8:00 p. m. MLB.TV, Disney Plus Premium, IVC y Beisbol Play (solo en Venezuela), TeleAntillas (solo en República Dominicana) Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 9:00 p. m. MLB.TV, Disney Plus Premium Brasil 9:00 p. m. MLB.TV España peninsular 2:00 a. m. CEST del lunes 12/10 MLB.TV Reino Unido e Irlanda 1:00 a. m. BST del lunes 12/10 MLB.TV

¿Qué está en juego?

Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers se vuelven a ver las caras tras la NLCS del año pasado, en la cual el conjunto angelino barrió por completo a los cerveceros en cuatro juegos camino a su campeonato. Este será el primer enfrentamiento al mejor de 7 en el que ambas novenas se enfrascarán.

Para el Juego 1 se espera un enfrentamiento electrizante, especialmente por el pitcheo abridor. El supersónico prospecto de los Brewers, Jacob Misiorowski, se medirá ante la potente rotación de los Dodgers, que sumó piezas de calibre como Tarik Skubal en la fecha límite de cambios.

Milwaukee cuenta con el encendido novato superestrella Jackson Chourio liderando el ataque, mientras que Los Ángeles buscará que su constelación de estrellas, encabezada por Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, despierte al 100% tras una serie divisional colectivamente discreta con el madero.