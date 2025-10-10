La 61ª edición del Mr. Olympia 2025 llega este fin de semana a Las Vegas, reuniendo a los mejores culturistas del planeta en el escenario más prestigioso del mundo fitness. Organizado por la IFBB Professional League, el evento promete un espectáculo de fuerza, disciplina y estética con los atletas más destacados del momento.

El Mr. Olympia Open 2025 se celebrará los días viernes 10 y sábado 11 de octubre en el Resorts World Las Vegas, con sesiones de prejuzgamiento y finales en ambas jornadas. Entre los protagonistas más esperados están Samson Dauda, actual campeón defensor, y Andrea Shaw, que buscará su sexto título consecutivo en la categoría femenina.

El británico Dauda intentará revalidar su título frente a rivales como Hadi Choopan, Derek Lunsford y Brandon Curry, mientras que Shaw enfrentará a Ángela Yeo, Chelsea Dion y la brasileña Alcione Santos Barreto. Un cartel de lujo que convierte a Las Vegas en la capital mundial del culturismo por un fin de semana.

¿A qué hora ver el Mr. Olympia 2025 EN VIVO en USA, México y España?

A continuación, los horarios oficiales del evento en Eastern Time (ET) y su conversión para México y España:

Evento Hora (ET) México (CDMX) España (CEST) 11 oct – Finales Mr. Olympia 10:00 pm 8:00 pm 4:00 am (12 oct)

Las finales del Mr. Olympia 2025 se celebrarán el sábado 11 de octubre a las 10:00 pm ET, equivalente a las 8:00 pm en México y 4:00 am del domingo en España.

¿Dónde ver el Mr. Olympia 2025 EN VIVO online?

El evento no se transmitirá por televisión, pero podrá verse en vivo online a través de la plataforma oficial OlympiaTV, mediante un sistema PPV (pago por evento) con un costo aproximado de US$74.99. Desde esta plataforma se podrá acceder a todas las competencias, incluyendo las categorías Mr. Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique, Figure, Bikini y Wellness.