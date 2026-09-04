NHA TRANG, KHÁNH HOA (VIETNAM), 05/09/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el concurso Miss World 2026 EN VIVO hoy con las mujeres más bellas del planeta desde la Plaza del 2 de Abril de Nha Trang, Vietnam. FOTOS DE EMMANUEL LAUREANO (IG: @emmanuel_laureano), MISS TEEN MUNDIAL (IG: @missteenmundial_oficial), DANIEL HANS (IG: @danielhansph), DANIEL SALAMANCA (IG: @thedanielsalamanca)
NHA TRANG, KHÁNH HOA (VIETNAM), 05/09/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el concurso Miss World 2026 EN VIVO hoy con las mujeres más bellas del planeta desde la Plaza del 2 de Abril de Nha Trang, Vietnam. FOTOS DE EMMANUEL LAUREANO (IG: @emmanuel_laureano), MISS TEEN MUNDIAL (IG: @missteenmundial_oficial), DANIEL HANS (IG: @danielhansph), DANIEL SALAMANCA (IG: @thedanielsalamanca)
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

La se celebrará este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, donde las candidatas que superaron las distintas etapas preliminares buscarán avanzar hasta las últimas rondas del certamen. La gala tendrá como escenario la Plaza 2 de Abril (Quảng trường 2 tháng 4), en una jornada que marcará el cierre de la 73.ª edición del concurso, presentada por la organización como su edición del 75.º aniversario.

La hora de la final variará según el país. En América, la ceremonia se realizará durante la mañana del sábado, mientras que en España y otros territorios de Europa podrá verse por la tarde. La referencia internacional del evento sitúa el inicio a las 6:00 a. m. en Ciudad de México, 8:00 a. m. en Nueva York, 1:00 p. m. en Londres y 2:00 p. m. en España y Europa Central.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el Miss World 2026?

La siguiente tabla reúne los horarios de inicio de la final de Miss World 2026 en países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En algunos mercados, los derechos de emisión pueden pertenecer a un canal o plataforma local, por lo que la disponibilidad de WatchMissWorld.com puede variar según el territorio.

PaísInicio de la finalDónde ver / horario de emisión
México6:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Guatemala6:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Belice6:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Honduras6:00 a. m.WatchMissWorld.com*
El Salvador6:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Nicaragua6:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Costa Rica6:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Panamá7:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Colombia7:00 a. m.Transmisión local sujeta a confirmación
Ecuador7:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Perú7:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Venezuela8:00 a. m.Venevisión
República Dominicana8:00 a. m.Transmisión local sujeta a confirmación
Puerto Rico8:00 a. m.TeleOnce: 8:00 p. m.
Cuba8:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Haití8:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Bolivia8:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Guyana8:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Surinam8:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Trinidad y Tobago8:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Jamaica8:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Barbados8:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Chile8:00 a. m.Chilevisión y app MiCHV
Argentina9:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Brasil9:00 a. m.SBT y canal oficial de SBT en YouTube
Paraguay9:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Uruguay9:00 a. m.WatchMissWorld.com*
Estados Unidos8:00 a. m. ET / 5:00 a. m. PTFawesome: 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT
Portugal1:00 p. m.WatchMissWorld.com*
Reino Unido1:00 p. m.WatchMissWorld.com*
España2:00 p. m.WatchMissWorld.com*
Francia2:00 p. m.Transmisión local sujeta a confirmación
Alemania2:00 p. m.WatchMissWorld.com*
Italia2:00 p. m.WatchMissWorld.com*
Países Bajos2:00 p. m.WatchMissWorld.com*

*La disponibilidad de WatchMissWorld.com puede cambiar de acuerdo con los derechos de transmisión en cada país. Si la plataforma no está disponible en tu territorio, revisa la programación de las señales locales autorizadas por Miss World.

En Venezuela, Venevisión figura como la señal para seguir la gala. En Chile, la transmisión estará disponible desde las 8:00 a. m. por Chilevisión y sus plataformas digitales, incluida la app MiCHV.

En Brasil, SBT emitirá la final en vivo desde las 9:00 a. m. por su señal y mediante su canal oficial de YouTube.

¿A qué hora es Miss World 2026 en Estados Unidos?

La final de Miss World 2026 comenzará a las 8:00 a. m. ET y 5:00 a. m. PT del sábado 5 de septiembre, según la referencia internacional del certamen.

Sin embargo, Fawesome anunció una transmisión gratuita para Estados Unidos desde las 9:00 a. m. ET, equivalente a las 6:00 a. m. PT. Por ello, los espectadores deben considerar que la hora anunciada por la plataforma no coincide con el inicio de la ceremonia internacional.

¿Quiénes son las favoritas de Miss World 2026?

No existe un ranking oficial de favoritas publicado por Miss World antes de la final. No obstante, distintas candidatas han concentrado atención durante las actividades preliminares, los concursos nacionales, las votaciones del público y la cobertura previa al evento.

Entre las participantes con mayor visibilidad aparecen Gabriela Botelho, de Brasil; Asia Rose Simpson, de Filipinas; Ignacia Fernández, de Chile; Tamunosoye Karibi-George, de Nigeria; y Lê Nguyễn Bảo Ngọc, representante de Vietnam. También figuran Nikita Porwal, de India; Mística Núñez, de Venezuela; Mary Sickler, de Estados Unidos; Romanda Hombir, de Sudáfrica; y Suil Anyelina Pagán, de Puerto Rico.

Las predicciones previas no determinan el resultado de la competencia. La clasificación se definirá durante la gala, aunque la votación People’s Choice puede tener peso en el desarrollo de la final debido a que ofrece una vía de clasificación directa al Top 6.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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