La final de Miss World 2026 se celebrará este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, donde las candidatas que superaron las distintas etapas preliminares buscarán avanzar hasta las últimas rondas del certamen. La gala tendrá como escenario la Plaza 2 de Abril (Quảng trường 2 tháng 4), en una jornada que marcará el cierre de la 73.ª edición del concurso, presentada por la organización como su edición del 75.º aniversario.

La hora de la final variará según el país. En América, la ceremonia se realizará durante la mañana del sábado, mientras que en España y otros territorios de Europa podrá verse por la tarde. La referencia internacional del evento sitúa el inicio a las 6:00 a. m. en Ciudad de México, 8:00 a. m. en Nueva York, 1:00 p. m. en Londres y 2:00 p. m. en España y Europa Central.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el Miss World 2026?

La siguiente tabla reúne los horarios de inicio de la final de Miss World 2026 en países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En algunos mercados, los derechos de emisión pueden pertenecer a un canal o plataforma local, por lo que la disponibilidad de WatchMissWorld.com puede variar según el territorio.

País Inicio de la final Dónde ver / horario de emisión México 6:00 a. m. WatchMissWorld.com* Guatemala 6:00 a. m. WatchMissWorld.com* Belice 6:00 a. m. WatchMissWorld.com* Honduras 6:00 a. m. WatchMissWorld.com* El Salvador 6:00 a. m. WatchMissWorld.com* Nicaragua 6:00 a. m. WatchMissWorld.com* Costa Rica 6:00 a. m. WatchMissWorld.com* Panamá 7:00 a. m. WatchMissWorld.com* Colombia 7:00 a. m. Transmisión local sujeta a confirmación Ecuador 7:00 a. m. WatchMissWorld.com* Perú 7:00 a. m. WatchMissWorld.com* Venezuela 8:00 a. m. Venevisión República Dominicana 8:00 a. m. Transmisión local sujeta a confirmación Puerto Rico 8:00 a. m. TeleOnce: 8:00 p. m. Cuba 8:00 a. m. WatchMissWorld.com* Haití 8:00 a. m. WatchMissWorld.com* Bolivia 8:00 a. m. WatchMissWorld.com* Guyana 8:00 a. m. WatchMissWorld.com* Surinam 8:00 a. m. WatchMissWorld.com* Trinidad y Tobago 8:00 a. m. WatchMissWorld.com* Jamaica 8:00 a. m. WatchMissWorld.com* Barbados 8:00 a. m. WatchMissWorld.com* Chile 8:00 a. m. Chilevisión y app MiCHV Argentina 9:00 a. m. WatchMissWorld.com* Brasil 9:00 a. m. SBT y canal oficial de SBT en YouTube Paraguay 9:00 a. m. WatchMissWorld.com* Uruguay 9:00 a. m. WatchMissWorld.com* Estados Unidos 8:00 a. m. ET / 5:00 a. m. PT Fawesome: 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT Portugal 1:00 p. m. WatchMissWorld.com* Reino Unido 1:00 p. m. WatchMissWorld.com* España 2:00 p. m. WatchMissWorld.com* Francia 2:00 p. m. Transmisión local sujeta a confirmación Alemania 2:00 p. m. WatchMissWorld.com* Italia 2:00 p. m. WatchMissWorld.com* Países Bajos 2:00 p. m. WatchMissWorld.com*

*La disponibilidad de WatchMissWorld.com puede cambiar de acuerdo con los derechos de transmisión en cada país. Si la plataforma no está disponible en tu territorio, revisa la programación de las señales locales autorizadas por Miss World.

En Venezuela, Venevisión figura como la señal para seguir la gala. En Chile, la transmisión estará disponible desde las 8:00 a. m. por Chilevisión y sus plataformas digitales, incluida la app MiCHV.

En Brasil, SBT emitirá la final en vivo desde las 9:00 a. m. por su señal y mediante su canal oficial de YouTube.

¿A qué hora es Miss World 2026 en Estados Unidos?

La final de Miss World 2026 comenzará a las 8:00 a. m. ET y 5:00 a. m. PT del sábado 5 de septiembre, según la referencia internacional del certamen.

Sin embargo, Fawesome anunció una transmisión gratuita para Estados Unidos desde las 9:00 a. m. ET, equivalente a las 6:00 a. m. PT. Por ello, los espectadores deben considerar que la hora anunciada por la plataforma no coincide con el inicio de la ceremonia internacional.

¿Quiénes son las favoritas de Miss World 2026?

No existe un ranking oficial de favoritas publicado por Miss World antes de la final. No obstante, distintas candidatas han concentrado atención durante las actividades preliminares, los concursos nacionales, las votaciones del público y la cobertura previa al evento.

Entre las participantes con mayor visibilidad aparecen Gabriela Botelho, de Brasil; Asia Rose Simpson, de Filipinas; Ignacia Fernández, de Chile; Tamunosoye Karibi-George, de Nigeria; y Lê Nguyễn Bảo Ngọc, representante de Vietnam. También figuran Nikita Porwal, de India; Mística Núñez, de Venezuela; Mary Sickler, de Estados Unidos; Romanda Hombir, de Sudáfrica; y Suil Anyelina Pagán, de Puerto Rico.

Las predicciones previas no determinan el resultado de la competencia. La clasificación se definirá durante la gala, aunque la votación People’s Choice puede tener peso en el desarrollo de la final debido a que ofrece una vía de clasificación directa al Top 6.