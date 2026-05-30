La puertorriqueña Amanda Serrano regresa al ring para defender sus cinturones mundiales frente a la alemana Cheyenne Hanson en una de las peleas femeninas más importantes del año. El combate forma parte del evento MVPW 03 organizado por Most Valuable Promotions y se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en el El Paso County Coliseum de Texas, Estados Unidos.

Serrano buscará ampliar su legado como una de las mejores boxeadoras de todos los tiempos, mientras Hanson afrontará la oportunidad más importante de su carrera intentando dar la sorpresa ante una campeona histórica.

TL;DR de la pelea de Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson 📋

🥊 Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson

👑 Títulos AMB y OMB de peso pluma

📅 Sábado 30 de mayo de 2026

📍 El Paso County Coliseum, Texas

📺 ESPN, ESPN App y ESPN+

⏰ Cartelera principal desde las 9 p.m. ET (Estados Unidos y Puerto Rico)

⭐ Serrano busca ampliar su legado histórico

¿Dónde ver Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson EN VIVO por pelea de boxeo en Puerto Rico?

En Puerto Rico, la pelea entre Amanda Serrano y Cheyenne Hanson se transmite en vivo y en directo por ESPN (Canal 645 HD de DIRECTV PR) y Disney Plus Premium .

¿Dónde ver Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson EN VIVO por pelea de boxeo en Estados Unidos?

La cartelera principal será transmitida por ESPN y la aplicación ESPN App, mientras que las peleas preliminares estarán disponibles mediante ESPN+.

¿Dónde ver Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson EN VIVO por pelea de boxeo en México?

Hasta el cierre de esta publicación no existe confirmación de transmisión por TV Azteca o Canal 5. La cobertura internacional dependerá de las señales que ESPN distribuya en la región.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten la pelea Amanda Serrano y Cheyenne Hanson?

La mayoría de países latinoamericanos podrán seguir el evento mediante ESPN y Disney+, sujeto a la programación local de cada territorio.

País Hora local Canal TV / Streaming Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. ESPN, ESPN App, ESPN+ Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. ESPN, ESPN App, ESPN+ México 7:00 p.m. ESPN / Disney+ Costa Rica 7:00 p.m. ESPN / Disney+ Guatemala 7:00 p.m. ESPN / Disney+ Honduras 7:00 p.m. ESPN / Disney+ El Salvador 7:00 p.m. ESPN / Disney+ Nicaragua 7:00 p.m. ESPN / Disney+ Panamá 8:00 p.m. ESPN / Disney+ Colombia 8:00 p.m. ESPN / Disney+ Perú 8:00 p.m. ESPN / Disney+ Ecuador 8:00 p.m. ESPN / Disney+ Venezuela 9:00 p.m. ESPN / Disney+ Bolivia 9:00 p.m. ESPN / Disney+ Puerto Rico 9:00 p.m. ESPN República Dominicana 9:00 p.m. ESPN Argentina 10:00 p.m. ESPN / Disney+ Uruguay 10:00 p.m. ESPN / Disney+ Paraguay 10:00 p.m. ESPN / Disney+ Chile 10:00 p.m. ESPN / Disney+ Brasil 10:00 p.m. ESPN / Disney+ España 3:00 a.m. del domingo ESPN vía plataformas disponibles

*La disponibilidad puede variar según el operador local.

Ficha de la pelea Serrano vs. Hanson

Evento: MVPW 03

MVPW 03 Fecha: 30 de mayo de 2026

30 de mayo de 2026 Lugar: El Paso County Coliseum, Texas

El Paso County Coliseum, Texas Categoría: Peso pluma femenino

Peso pluma femenino Títulos en disputa: AMB y OMB

AMB y OMB Rounds: 10 asaltos de 3 minutos.

Récord de Amanda Serrano

Nacionalidad: Puerto Rico

Récord: 48 victorias, 4 derrotas y 1 empate

KO: 31

Récord de Cheyenne Hanson

Nacionalidad: Alemania

Récord: 17 victorias y 2 derrotas

KO: 13

Cartelera completa MVPW 03

Stephanie Han vs. Holly Holm II — Título AMB ligero

Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson — Títulos AMB y OMB pluma

Yokasta Valle vs. Lourdes Juárez — Título CMB minimosca

Desley Robinson vs. Mary Spencer

Yesica Nery Plata vs. Brook Sibrian

Nazarena Romero vs. María Salinas

Miranda Reyes vs. Camilla Panatta

Elise Soto vs. Thalia Joseline Limón

¿Dónde queda el El Paso County Coliseum?

El recinto se encuentra en la ciudad de El Paso, Texas, muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Es uno de los escenarios más emblemáticos para eventos de boxeo y espectáculos deportivos en la región.

FAQ: Preguntas frecuentes de la pelea Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson

¿Qué títulos defenderá Amanda Serrano?

Los campeonatos mundiales de peso pluma de la AMB y la OMB.

¿Quién organiza el evento?

Most Valuable Promotions (MVP).

¿La pelea será a 10 rounds?

Sí. Está pactada a 10 asaltos de tres minutos cada uno.

¿Dónde se podrá ver en Estados Unidos?

Por ESPN, ESPN App y ESPN+.

¿Quién llega como favorita?

Amanda Serrano parte como amplia favorita gracias a su experiencia, palmarés y condición de campeona unificada.