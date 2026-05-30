El campeón unificado semipesado Dmitry Bivol vuelve al cuadrilátero después de más de un año de inactividad para defender sus cinturones mundiales ante el alemán Michael Eifert, retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La pelea será el evento principal de una cartelera internacional que se realizará este sábado 30 de mayo desde el UMMC Arena de Ekaterimburgo, Rusia, con transmisión global mediante DAZN.

El combate genera una enorme expectativa porque marcará el regreso de Bivol a su país natal tras varios años sin presentarse en territorio ruso. Además, llega como campeón de la AMB y la FIB en las 175 libras, considerado por muchos como uno de los mejores boxeadores libra por libra del planeta.

TL;DR 📌

🥊 Pelea: Dmitry Bivol vs. Michael Eifert

🏆 Títulos AMB y FIB de peso semipesado

📅 Sábado 30 de mayo de 2026

📍 UMMC Arena, Ekaterimburgo (Rusia)

📺 Transmisión mundial por DAZN

⏰ Main event estimado: 11 a.m. ET / 8 a.m. PT

🔥 Bivol regresa al ring como campeón unificado

¿Qué canal transmite pelea Dmitry Bivol vs. Michael Eifert en Estados Unidos?

La transmisión oficial para Estados Unidos estará disponible exclusivamente mediante DAZN. La cartelera principal comenzará desde las 11:00 a.m. ET y podrá verse en Smart TV, teléfonos móviles, tabletas, computadoras y consolas compatibles con la plataforma.

¿Qué canal transmite pelea Dmitry Bivol vs. Michael Eifert en México?

Los aficionados mexicanos también podrán seguir la velada mediante DAZN. Hasta el momento de la publicación de este artículo, Canal 5, TV Azteca y ESPN no figuran como señales oficiales para emitir el combate.

¿Dónde ver Dmitry Bivol vs. Michael Eifert EN VIVO en Latinoamérica y España?

DAZN posee los derechos internacionales para la mayoría de territorios, por lo que la pelea podrá verse mediante streaming en prácticamente toda Latinoamérica y Europa.

País Hora local Canal TV / Streaming Estados Unidos (ET) 11:00 a.m. DAZN Estados Unidos (PT) 8:00 a.m. DAZN México 9:00 a.m. DAZN Costa Rica 9:00 a.m. DAZN Guatemala 9:00 a.m. DAZN Honduras 9:00 a.m. DAZN El Salvador 9:00 a.m. DAZN Nicaragua 9:00 a.m. DAZN Panamá 10:00 a.m. DAZN Colombia 10:00 a.m. DAZN Perú 10:00 a.m. DAZN Ecuador 10:00 a.m. DAZN Venezuela 11:00 a.m. DAZN Bolivia 11:00 a.m. DAZN Puerto Rico 11:00 a.m. DAZN República Dominicana 11:00 a.m. DAZN Argentina 12:00 p.m. DAZN Uruguay 12:00 p.m. DAZN Paraguay 12:00 p.m. DAZN Chile 12:00 p.m. DAZN Brasil 12:00 p.m. DAZN España 17:00 horas DAZN Reino Unido 16:00 horas DAZN Canadá (ET) 11:00 a.m. DAZN

Ficha de la pelea

Evento: Bivol vs. Eifert

Bivol vs. Eifert Fecha: 30 de mayo de 2026

30 de mayo de 2026 Lugar: UMMC Arena, Ekaterimburgo, Rusia

UMMC Arena, Ekaterimburgo, Rusia Categoría: Peso semipesado

Peso semipesado Títulos en disputa: Campeonato Mundial AMB y FIB

Campeonato Mundial AMB y FIB Rounds: 12

Récord de Dmitry Bivol

Nacionalidad: Rusia

Edad: 35 años

Récord: 24 victorias y 1 derrota

KO: 12

Récord de Michael Eifert

Nacionalidad: Alemania

Edad: 28 años

Récord: 13 victorias y 1 derrota

KO: 5

Cartelera completa Bivol vs. Eifert

Dmitry Bivol vs. Michael Eifert — Títulos AMB y FIB semipesado

Evgeny Romanov vs. Georgiy Yunovidov

Pavel Silyagin vs. Robert Talarek

Vsevolod Shumkov vs. Hovhannes Bachkov

Y otros combates preliminares del evento RCC Boxing.

¿Dónde queda el UMMC Arena?

El evento se realizará en el moderno UMMC Arena de Ekaterimburgo, una de las ciudades más importantes de Rusia y sede habitual de grandes espectáculos deportivos y culturales.

FAQ: Preguntas frecuentes de la pelea Dmitry Bivol vs. Michael Eifert

¿Qué cinturones estarán en juego?

Los títulos mundiales de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

¿Quién es favorito para ganar?

Las casas de apuestas colocan ampliamente favorito a Dmitry Bivol por experiencia, nivel técnico y trayectoria reciente.

¿La pelea se podrá ver gratis?

No. La transmisión oficial será mediante suscripción a DAZN.

¿Cuántos rounds tendrá el combate?

La pelea está pactada a 12 asaltos.

¿Dónde se realiza el evento?

En el UMMC Arena de Ekaterimburgo, Rusia.