La UFC regresa a Shanghái con una pelea de peso gallo que puede tener consecuencias directas en la carrera por el título. Umar Nurmagomedov y Song Yadong encabezarán UFC Fight Night este sábado 29 de agosto en el Oriental Sports Center de Shanghái, China. La función tendrá horarios poco habituales para el público americano: las preliminares comenzarán a las 3:00 a. m. ET / 12:00 a. m. PT y la cartelera principal arrancará a las 6:00 a. m. ET / 3:00 a. m. PT .

Nurmagomedov llega a una pelea clave para mantenerse en la discusión por una nueva oportunidad titular, mientras que Song afrontará el combate más importante de su presente ante el público chino. El duelo enfrenta el juego de lucha y control del peleador ruso con la velocidad y el poder de Song, uno de los principales nombres asiáticos dentro de la división de las 135 libras.

La cartelera también tendrá como combate coestelar a Yan Xiaonan y Denise Gomes en el peso paja. Además, Kai Asakura, Alex Perez y Sumudaerji estarán en acción. Perú contará con dos representantes: Kevin Borjas se medirá con Rei Tsuruya en las preliminares y Nilson Rojas enfrentará a Bilal Hasan en la cartelera principal.

En cuanto a la transmisión, Paramount+ emitirá el evento en Estados Unidos y toda Latinoamérica. En Europa, los derechos cambian según el país: HBO Max será una de las opciones en España, DAZN transmitirá en Alemania, TNT Sports y Discovery+ tendrán la señal en Reino Unido e Irlanda, y RMC Sport lo hará en Francia.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos (ET) Prelims: 3:00 a. m. / Principal: 6:00 a. m. — Paramount+ Estados Unidos (PT) Prelims: 12:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — Paramount+ México Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 4:00 a. m. — Paramount+ Guatemala Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 4:00 a. m. — Paramount+ El Salvador Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 4:00 a. m. — Paramount+ Honduras Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 4:00 a. m. — Paramount+ Nicaragua Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 4:00 a. m. — Paramount+ Costa Rica Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 4:00 a. m. — Paramount+ Panamá Prelims: 2:00 a. m. / Principal: 5:00 a. m. — Paramount+ Cuba Prelims: 3:00 a. m. / Principal: 6:00 a. m. — Paramount+ República Dominicana Prelims: 3:00 a. m. / Principal: 6:00 a. m. — Paramount+ Puerto Rico Prelims: 3:00 a. m. / Principal: 6:00 a. m. — Paramount+ Colombia Prelims: 2:00 a. m. / Principal: 5:00 a. m. — Paramount+ Venezuela Prelims: 3:00 a. m. / Principal: 6:00 a. m. — Paramount+ Ecuador Prelims: 2:00 a. m. / Principal: 5:00 a. m. — Paramount+ Perú Prelims: 2:00 a. m. / Principal: 5:00 a. m. — Paramount+ Bolivia Prelims: 3:00 a. m. / Principal: 6:00 a. m. — Paramount+ Chile Prelims: 4:00 a. m. / Principal: 7:00 a. m. — Paramount+ Argentina Prelims: 4:00 a. m. / Principal: 7:00 a. m. — Paramount+ Uruguay Prelims: 4:00 a. m. / Principal: 7:00 a. m. — Paramount+ Paraguay Prelims: 4:00 a. m. / Principal: 7:00 a. m. — Paramount+ Brasil Prelims: 4:00 a. m. / Principal: 7:00 a. m. — Paramount+ Reino Unido Prelims: 8:00 a. m. / Principal: 11:00 a. m. TNT Sports Discovery+ Irlanda Prelims: 8:00 a. m. / Principal: 11:00 a. m. TNT Sports Discovery+ España Prelims: 9:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m. — HBO Max Francia Prelims: 9:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m. RMC Sport RMC Sport Italia Prelims: 9:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m. — HBO Max / Discovery+ Alemania Prelims: 9:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m. — DAZN Países Bajos Prelims: 9:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m. — HBO Max Portugal Prelims: 8:00 a. m. / Principal: 11:00 a. m. — UFC Fight Pass Australia (Sídney) Prelims: 5:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+

Los horarios corresponden al comienzo de cada bloque y no necesariamente al momento exacto en que Umar Nurmagomedov y Song Yadong subirán al octágono. La duración de las peleas previas puede modificar la hora de inicio del combate estelar.

¿Qué canal transmite UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song en Estados Unidos?

Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song a través de Paramount+, plataforma que transmitirá la cartelera completa desde Shanghái.

Las preliminares comenzarán a las 3:00 a. m. ET y la cartelera principal arrancará tres horas después, a las 6:00 a. m. ET. En la costa oeste, la programación empezará a las 12:00 a. m. PT, con la función principal prevista para las 3:00 a. m. PT.

La pelea entre Nurmagomedov y Song cerrará la jornada, por lo que su inicio se producirá después de los cinco enfrentamientos anteriores de la cartelera principal.

¿Qué canal transmite UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song en México?

En México, Paramount+ transmitirá UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song EN VIVO.

Las preliminares están programadas para la 1:00 a. m. y la cartelera principal comenzará a las 4:00 a. m., tomando como referencia el horario del centro del país.

La pelea entre Umar Nurmagomedov y Song Yadong será la última de la función. Por esa razón, no tiene una hora exacta de inicio y dependerá del desarrollo de los combates previos.

¿Qué canal transmite UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song en Latinoamérica?

Paramount+ transmitirá UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song en toda Latinoamérica. La plataforma ofrecerá tanto las preliminares como la cartelera principal.

Para Perú, Colombia y Ecuador, las preliminares comenzarán a las 2:00 a. m. y la función principal a las 5:00 a. m. En Venezuela y Bolivia, los bloques arrancarán a las 3:00 a. m. y 6:00 a. m., respectivamente.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, las preliminares comenzarán a las 4:00 a. m. y la cartelera principal a las 7:00 a. m. Chile también tendrá esos mismos horarios para seguir la función.

La jornada tendrá un interés especial para Perú por la presencia de dos peleadores nacionales. Kevin Borjas se enfrentará al japonés Rei Tsuruya en las preliminares, mientras que Nilson Rojas peleará ante Bilal Hasan en la cartelera principal.

¿Dónde ver UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song en España?

En España, UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song podrá seguirse a través de HBO Max.

Las preliminares comenzarán a las 9:00 a. m. del sábado 29 de agosto, mientras que la cartelera principal arrancará a las 12:00 p. m., hora peninsular.

La pelea estelar se disputará durante la tarde española, aunque el momento exacto dependerá de la duración de los cinco combates anteriores del bloque principal.

¿Qué canal transmite UFC Shanghai en Reino Unido e Irlanda?

En Reino Unido e Irlanda, UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song estará disponible a través de TNT Sports y Discovery+.

Las preliminares comenzarán a las 8:00 a. m. y la cartelera principal a las 11:00 a. m. del sábado 29 de agosto, hora local.

TNT Sports ofrecerá la señal televisiva, mientras que Discovery+ será la alternativa para seguir el evento mediante streaming.

¿Dónde ver UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song en Francia?

En Francia, la transmisión del evento estará a cargo de RMC Sport.

Las preliminares comenzarán a las 9:00 a. m. y la cartelera principal arrancará a las 12:00 p. m., hora local.

La pelea entre Nurmagomedov y Song será el combate que cierre la función, por lo que los espectadores franceses deberán esperar hasta después de los enfrentamientos previos para seguir el main event.

¿Dónde ver UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song en Alemania?

En Alemania, DAZN transmitirá UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song.

Las preliminares comenzarán a las 9:00 a. m. y la cartelera principal está programada para las 12:00 p. m., hora local.

La señal estará disponible a través de la plataforma de streaming, que posee los derechos de transmisión de UFC en el mercado alemán.

Horarios del mundo para ver pelea Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong por el UFC Fight Night

Umar Nurmagomedov y Song Yadong protagonizarán el combate estelar de UFC Fight Night en Shanghái. La cartelera principal comenzará a las 6:00 a. m. ET en Estados Unidos, pero la pelea principal se disputará después de las otras cinco programadas en ese bloque.

Como ocurre habitualmente en UFC, no existe una hora oficial exacta para el combate estelar. El momento de salida de Nurmagomedov y Song dependerá de si las peleas anteriores terminan por nocaut, sumisión o decisión.

Tomando como referencia la estructura de la cartelera, estos son los horarios aproximados para la pelea estelar:

PAÍS / REGIÓN CARTELERA PRINCIPAL HORA APROX. DE NURMAGOMEDOV VS. SONG Estados Unidos (ET) 6:00 a. m. 8:30 a. m. aprox. Estados Unidos (PT) 3:00 a. m. 5:30 a. m. aprox. México 4:00 a. m. 6:30 a. m. aprox. Perú 5:00 a. m. 7:30 a. m. aprox. Colombia 5:00 a. m. 7:30 a. m. aprox. Ecuador 5:00 a. m. 7:30 a. m. aprox. Venezuela 6:00 a. m. 8:30 a. m. aprox. Chile 7:00 a. m. 9:30 a. m. aprox. Argentina 7:00 a. m. 9:30 a. m. aprox. España 12:00 p. m. 2:30 p. m. aprox. Reino Unido 11:00 a. m. 1:30 p. m. aprox. Irlanda 11:00 a. m. 1:30 p. m. aprox. Francia 12:00 p. m. 2:30 p. m. aprox. Alemania 12:00 p. m. 2:30 p. m. aprox.

Los horarios de esta tabla son aproximados. La pelea estelar puede comenzar antes o después dependiendo de la duración de los combates anteriores.

Cartelera completa de UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song

Cartelera principal

Peso gallo — Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong

Peso paja — Yan Xiaonan vs. Denise Gomes

Peso gallo — Aori Qileng vs. Kai Asakura

Peso mosca — Alex Perez vs. Sumudaerji

Peso semipesado — Ce Liu vs. Levi Rodrigues Jr.

Peso mosca — Bilal Hasan vs. Nilson Rojas

Peleas preliminares

Peso mosca — Namsrai Batbayar vs. Andre Lima

Peso mosca — Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas

Peso pluma — Jack Jenkins vs. Sean Woodson

Peso gallo — Xiao Long vs. Francesco Nuzzi

Peso gallo — Lawrence Lui vs. Hector Santiago

Peso paja — Jingnan Xiong vs. Julia Polastri

Peso wélter — Ding Meng vs. Cameron Nelson

Umar Nurmagomedov y Song Yadong cumplieron con el peso para la pelea estelar. La cartelera mantiene sus 13 combates programados, aunque Andre Lima, Jingnan Xiong y Julia Polastri superaron los límites de sus respectivas divisiones durante los pesajes oficiales y sus peleas continuarán bajo condiciones acordadas.