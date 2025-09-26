El Atlético Madrid y el Real Madrid protagonizan uno de los duelos más atractivos de la LaLiga 2025/2026, correspondiente a la séptima fecha del campeonato español. El encuentro se jugará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Metropolitano, en un contexto donde los dos equipos atraviesan momentos muy distintos en la tabla.

El conjunto de Diego Simeone buscará frenar el invicto del equipo dirigido por Xabi Alonso, que suma puntaje perfecto con seis victorias consecutivas. Con el argentino Julián Álvarez como figura tras marcar un hat-trick en la última jornada, los Colchoneros llegan motivados, aunque saben que será un desafío de máxima exigencia.

Por el lado merengue, el inicio arrollador de Kylian Mbappé con nueve goles en siete partidos, la rápida adaptación del argentino Franco Mastantuono, que ya se estrenó en la red, y la solidez de Federico Valverde hacen del Real Madrid un rival temible. El clásico madrileño promete emociones y un gran atractivo para los fanáticos en Argentina y toda Sudamérica.

Atlético Madrid recibe al Real Madrid en el Estadio Metropolitano por la séptima fecha de LaLiga 2025/26. (Fotos: AFP)

¿A qué hora se juega Atlético Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025?

El encuentro se disputará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Metropolitano. El pitazo inicial será a las 11:15 en Argentina, Uruguay y Chile, mientras que en otros países de Sudamérica el horario varía.

País Hora Argentina 11:15 Uruguay 11:15 Chile 11:15 Colombia 09:15 Perú 09:15 Ecuador 09:15

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO en Argentina?

En Argentina, el clásico madrileño será televisado en DSports y también estará disponible en DGO para quienes prefieran seguirlo en streaming.

País Canal/Streaming Argentina DSports / DGO Uruguay DSports / DGO Chile DSports / DGO Colombia DSports / DGO Perú DSports / DGO Ecuador DSports / DGO