No hay partido que despierte tanta pasión como un Real Madrid vs. Barcelona. El Santiago Bernabéu volverá a vibrar este domingo 26 de octubre, cuando los dos gigantes del fútbol español se enfrenten por la edición número 262 del Clásico de LaLiga, con el liderato en juego.

El conjunto blanco llega como líder del campeonato con 24 puntos, producto de ocho victorias y una sola derrota. Tras tropezar en el derbi frente al Atlético, el equipo dirigido por Xabi Alonso se recuperó con triunfos ante Villarreal (3-1) y Getafe (1-0). Ahora, ante su público, buscará ampliar la ventaja en la cima.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega con 22 unidades, decidido a recuperar el primer puesto. La dura derrota frente al Sevilla (4-1) lo hizo perder el liderato, pero el triunfo sobre Girona (2-1) reactivó su confianza. En Madrid, el cuadro culé quiere dar el golpe y demostrar que aún tiene cuerda para pelear el título.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

Día: Domingo 26 de octubre de 2025

Domingo 26 de octubre de 2025 Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid Hora local: 16:15 (España)

Horarios por país:

Estados Unidos: 11:15 a.m. (ET)

11:15 a.m. (ET) México: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Perú / Colombia: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Argentina / Chile: 12:15 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

Canales de TV y streaming por país:

País o región Canal / Plataforma España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar México Sky Sports Sudamérica ESPN, Disney+ Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

Historial entre Real Madrid vs. FC Barcelona

Este enfrentamiento será el número 262 entre ambos colosos, una rivalidad que se remonta a 1902. Desde aquel primer duelo en la Copa de la Coronación, hasta los modernos clásicos globalizados, cada choque entre blancos y azulgranas marca una página en la historia del fútbol.

En el historial general, el Real Madrid lidera con 105 victorias, seguido de 104 triunfos del Barcelona y 52 empates. Además, se han convertido 875 goles: 440 para los merengues y 435 para los culés.

El último capítulo, disputado el 11 de mayo de 2025 en Montjuic, terminó 4-3 a favor del Barcelona, en un duelo inolvidable lleno de emociones.

Real Madrid y FC Barcelona se miden en el primer Clásico de España de la temporada. (Foto: Josep LAGO / AFP) / JOSEP LAGO