Con el dorsal “14” que alguna vez llevaron míticos jugadores como Claudio Pizarro, Xabi Alonso y Mario Basler, el atacante colombiano Luis Díaz hará su debut oficial con el Bayern Múnich de la Bundesliga en el duelo amistoso de este sábado 2 de agosto frente al Olympique Lyon desde el Allianz Arena de Múnich, De acuerdo a medios como Bild y Kicker, Lucho estará en el once titular del técnico Vincent Company a menos de una semana de haberse confirmado su fichaje. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la información que necesitas para seguir el cotejo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Luego de haber permanecido cuatro temporadas en el Liverpool de la Premier League, donde salió campeón de la Premier, la Copa FA y en dos ediciones de la Copa de la Liga Inglesa, Luis Díaz deja Anfield Road para esta nueva etapa como refuerzo del Bayern, el segundo club más importante de Europa solo detrás del Real Madrid, por la cifra de 75 millones de euros, según el periodista Fabrizio Romano, lo que lo convierte en el tercer fichaje más caro de la historia del club germano.

Díaz desempeñará un papel fundamental en el esquema de Vincent Kompany luego de la salida de jugadores claves como el legendario Thomas Müller, ahora en el Vancouver Whitecaps, y el rebelde Leroy Sané, quien se marchó al Galatasaray. Además la urgencia de su traspaso al cuadro bávaro se debe a la inesperado lesión que sufrió Jamal Musiala, la nueva estrella de Alemania, durante su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.

El Bayern de Kompany arrancaría con el siguiente once: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane.

Horario y dónde ver debut de Luis Díaz en el Bayern vs. Lyon desde USA, México y Colombia

El juego entre Bayern Múnich y Olympique de Lyon se llevará a cabo este sábado 2 de agosto, a partir de las 9:30 am ET (6:30 am PT), desde el Allianz Arena de Múnich, Alemania. La transmisión del partido en los Estados Unidos, México, Colombia y el resto de países del mundo estará a cargo de FC Bayern TV Plus. Para adquirir este servicio exclusivo para los hinchas del cuadro germano tendrá que suscribirte a una cuenta Premium.

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 9:30 am ET / 6:30 am PT FC Bayern Plus TV México 07:30 FC Bayern Plus TV Colombia 08:30 FC Bayern Plus TV Guatemala 07:30 FC Bayern Plus TV Costa Rica 07:30 FC Bayern Plus TV Perú 08:30 FC Bayern Plus TV Ecuador 08:30 FC Bayern Plus TV Chile 09:30 FC Bayern Plus TV Argentina 10:30 FC Bayern Plus TV España 15:30 FC Bayern Plus TV

Hasta el final de haberse escrito este artículo, ESPN, Disney Plus, TUDN, TNT Sports, Win Sports, FOX Sports, DAZN, DIRECTV, entre otros canales especializados en coberturas deportivas, no han confirmado la transmisión del juego Bayern-Lyon en su programación. Si en caso algunos de las cadenas hace el anuncio oficial, aquí te daremos la información actualizada. Gracias por confiar en nosotros.