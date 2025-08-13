Este jueves 14 de agosto, el escenario del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en San Juan, será el epicentro de la belleza y el talento con la gran final del Miss Universo Puerto Rico 2025. Veintitrés candidatas, destacadas por su preparación en oratoria, pasarela, labor social y desarrollo personal, buscarán la corona que actualmente ostenta Jennifer Colón, Miss Universo Puerto Rico 2024. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del concurso de belleza? Aquí te contamos todo los que necesitas saber para que puede ver la gala de la mujer boricua más bella del año en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular.

El jurado de esta edición del Miss Universo Puerto Rico, integrado por destacadas personalidades de la moda, la comunicación y la cultura, evaluará mucho más que la belleza física. Buscan autenticidad, liderazgo y un impacto positivo en la sociedad. Entre las favoritas, nombres como Samarys Barbot Arroyo (Jayuya), Bárbara Stefanie Marrero Rivera (Lares) y Zashely Nicole Alicea Rivera (Dorado) ya generan gran expectación en redes sociales.

La cobertura televisiva iniciará con la alfombra roja y la antesala a partir de las 19:00 horas de San Juan (7pm ET / 4pm PT). Posteriormente, la gran noche del concurso comenzará a las 20:00 (8pm ET / 5pm PT). El evento podrá verse en otros países y regiones conforme a los siguientes horarios:

La cobertura del Miss Universo Puerto Rico 2025 estará a cargo de WAPA Televisión en señal abierta, WAPA+, WAPA.TV y WAPA América, disponible para el público latino que reside en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la transmisión en vivo de WAPA Televisión a través de su sitio web oficial. Si en caso no puedes hacerlo desde el extranjero, puedes utilizar una VPN legal y segura para sintonizar la señal local de Puerto Rico desde el país donde te encuentres.

Aquí te comparto la lista de horarios y canales de TV para que puedas ver el Miss Universo Puerto Rico 2025, según el país donde te encuentres:

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el Miss Universo Puerto Rico 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming Puerto Rico 20:00 WAPA Televisión, WAPA TV y WAP+ Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT WAPA América México 18:00 Sitio web de WAPA TV Honduras 18:00 Sitio web de WAPA TV Nicaragua 18:00 Sitio web de WAPA TV El Salvador 18:00 Sitio web de WAPA TV Guatemala 18:00 Sitio web de WAPA TV Panamá 19:00 Sitio web de WAPA TV Perú 19:00 Sitio web de WAPA TV Colombia 19:00 Sitio web de WAPA TV Ecuador 19:00 Sitio web de WAPA TV Rep. Dominicana 20:00 Sitio web de WAPA TV Cuba 20:00 Sitio web de WAPA TV Canadá 20:00 Sitio web de WAPA TV Chile 20:00 Sitio web de WAPA TV Venezuela 20:00 Sitio web de WAPA TV Bolivia 20:00 Sitio web de WAPA TV Argentina 21:00 Sitio web de WAPA TV Brasil 21:00 Sitio web de WAPA TV Paraguay 21:00 Sitio web de WAPA TV Uruguay 21:00 Sitio web de WAPA TV