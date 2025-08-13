SAN JUAN (PUERTO RICO), 14/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV de diferentes países del mundo para ver el Miss Universo Puerto Rico 2025 este jueves 14 de agosto desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Foto captura de video de @muniversepr (Instagram)
SAN JUAN (PUERTO RICO), 14/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV de diferentes países del mundo para ver el Miss Universo Puerto Rico 2025 este jueves 14 de agosto desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Foto captura de video de @muniversepr (Instagram)
/ Miss Universe
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Este jueves 14 de agosto, el escenario del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en San Juan, será el epicentro de la belleza y el talento con la gran final del Miss Universo Puerto Rico 2025. Veintitrés candidatas, destacadas por su preparación en oratoria, pasarela, labor social y desarrollo personal, buscarán la corona que actualmente ostenta Jennifer Colón, Miss Universo Puerto Rico 2024. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del concurso de belleza? Aquí te contamos todo los que necesitas saber para que puede ver la gala de la mujer boricua más bella del año en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular.

El jurado de esta edición del Miss Universo Puerto Rico, integrado por destacadas personalidades de la moda, la comunicación y la cultura, evaluará mucho más que la belleza física. Buscan autenticidad, liderazgo y un impacto positivo en la sociedad. Entre las favoritas, nombres como Samarys Barbot Arroyo (Jayuya), Bárbara Stefanie Marrero Rivera (Lares) y Zashely Nicole Alicea Rivera (Dorado) ya generan gran expectación en redes sociales.

La cobertura televisiva iniciará con la alfombra roja y la antesala a partir de las 19:00 horas de San Juan (7pm ET / 4pm PT). Posteriormente, la gran noche del concurso comenzará a las 20:00 (8pm ET / 5pm PT). El evento podrá verse en otros países y regiones conforme a los siguientes horarios:

La cobertura del Miss Universo Puerto Rico 2025 estará a cargo de WAPA Televisión en señal abierta, WAPA+, WAPA.TV y WAPA América, disponible para el público latino que reside en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la transmisión en vivo de WAPA Televisión a través de su sitio web oficial. Si en caso no puedes hacerlo desde el extranjero, puedes utilizar una VPN legal y segura para sintonizar la señal local de Puerto Rico desde el país donde te encuentres.

Aquí te comparto la lista de horarios y canales de TV para que puedas ver el Miss Universo Puerto Rico 2025, según el país donde te encuentres:

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el Miss Universo Puerto Rico 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Puerto Rico20:00WAPA Televisión, WAPA TV y WAP+
Estados Unidos8 pm ET / 5 pm PTWAPA América
México18:00Sitio web de WAPA TV
Honduras18:00Sitio web de WAPA TV
Nicaragua18:00Sitio web de WAPA TV
El Salvador18:00Sitio web de WAPA TV
Guatemala18:00Sitio web de WAPA TV
Panamá19:00Sitio web de WAPA TV
Perú19:00Sitio web de WAPA TV
Colombia19:00Sitio web de WAPA TV
Ecuador19:00Sitio web de WAPA TV
Rep. Dominicana20:00Sitio web de WAPA TV
Cuba20:00Sitio web de WAPA TV
Canadá20:00Sitio web de WAPA TV
Chile20:00Sitio web de WAPA TV
Venezuela20:00Sitio web de WAPA TV
Bolivia20:00Sitio web de WAPA TV
Argentina21:00Sitio web de WAPA TV
Brasil21:00Sitio web de WAPA TV
Paraguay21:00Sitio web de WAPA TV
Uruguay21:00Sitio web de WAPA TV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC