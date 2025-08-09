Con 36 candidatas listas para competir por la corona, el Miss República Dominicana Universo 2025 se celebrará este domingo 10 de agosto en el icónico Teatro Nacional. Las concursantes del prestigioso certamen de belleza, que representan a diversas provincias del país y a comunidades dominicanas en el exterior, fueron presentadas oficialmente en un acto especial en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Si quieres saber a qué hora es y qué canal transmite el Miss Universo Rep. Dominicana 2025, así como los horarios para el resto del mundo, en este artículo compartimos esta información al detalle.

Por primera vez en la historia del certamen, la comunidad dominicana en Alemania tendrá una representante, lo que amplía el alcance del concurso a nivel internacional. Las aspirantes desfilaron en traje de cóctel en su presentación oficial, donde se les asignaron formalmente sus bandas provinciales. Este año, la producción del evento está a cargo del reconocido productor René Brea, quien promete un espectáculo de alta calidad y un nuevo nivel de innovación en la pasarela.

La transmisión en vivo del concurso estará disponible para todo el público a través de Color Visión, canal 9. Además, aquellos que residen fuera del país podrán seguir la emocionante competencia en vivo a través de una transmisión vía streaming. Los boletos para el evento, que se pusieron a la venta a partir del 15 de julio en la plataforma Uepa Ticket, se vendieron rápidamente. La organización del certamen ha invitado al público a seguir todas las novedades a través de su cuenta oficial en redes sociales, @MissUniverseDominicana.

Transmisión EN VIVO del Miss Universo Rep. Dominicana 2025 desde Estados Unidos. Descubre dónde verlo gratis en Florida, Texas y California y sigue a tu favorita hasta la coronación. | Crédito: @emisso_ / Instagram / Composición Mag

Horario para ver el Miss Universo República Dominicana 2025

El Miss Universo República Dominicana 2025 que tiene entre sus favoritas a Jearmanda Ramos (Punta Cana), Jennifer Ventura (Barahona), Mío Almonte (Sánchez Ramírez), Crismari Inoa (Hato Mayor), Delia Mejía (San José de Ocoa) y Yakaira Reyes (La Altagracia) empieza a partir de las 7 pm hora de Santo Domingo / ET, que es la misma hora que tienen los países de Cuba, Puerto Rico, Canadá, Venezuela y Chile.

Si te encuentras en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, el certamen de belleza dominicano inicia a las 17:00 horas, mientras que en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá se verá desde las 18:00.

Canales que transmiten el Miss Universo República Dominicana 2025

La trasmisión oficial del Miss Universo República Dominicana 2025 en el territorio dominicano se podrá ver GRATIS en señal abierta y por Internet en su sección “En Vivo” a través de Color Visión (Canal 9). En Estados Unidos y otros países del extranjero, tendrán que sintonizar el canal Telemundo en su cableoperador de preferencia para poder disfrutar del concurso de belleza.

¿A qué hora es y en qué canal ver el Miss Universo República Dominicana 2025? Horarios y canales en el mundo

PAÍSES HORARIO CANALES / STREAMING Estados Unidos 7pm ET / 4pm PT Telemundo / Peacock República Dominicana 7pm Color Visión (Canal 9) Cuba 7pm Telemundo / Peacock Canadá 7pm Telemundo / Peacock Puerto Rico 7pm Telemundo / Peacock Venezuela 7pm Telemundo / Peacock Bolivia 7pm Telemundo / Peacock Perú 6pm Telemundo / Peacock Colombia 6pm Telemundo / Peacock Ecuador 6pm Telemundo / Peacock Panamá 6pm Telemundo / Peacock México 5pm Telemundo / Peacock Costa Rica 5pm Telemundo / Peacock El Salvador 5pm Telemundo / Peacock Nicaragua 5pm Telemundo / Peacock Guatemala 5pm Telemundo / Peacock Honduras 5pm Telemundo / Peacock

Momento exacto en que la ganadora del Miss Universo RD 2025 recibe la corona en directo. Conoce los resultados del certamen y revive la emoción final del evento de belleza más esperado. | Crédito: @missuniversedominicana / Instagram / Composición Mag

¿Dónde ver Color Visión (Canal 9) EN VIVO, Miss Universo República Dominicana 2025?

La transmisión oficial del Miss República Dominicana estará a cargo de Color Visión (Canal 9) en señal abierta para todo el público dominicano pueda ver a sus candidatas favoritas en el certamen de belleza.

Canal 1681 HD de Inter Satelital

Cabal 9 de Orbit Cable

Canal 9 por señal abierta de República Dominicana

Canales 119, 9 SD, 119 HD de Claro TV

¿Dónde ver Telemundo EN VIVO, Miss Universo República Dominicana 2025 en Estados Unidos?

Telemundo, uno de los canales de habla hispana más sintonizados por la comunidad latina en Estados Unidos, transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el concurso de belleza Miss Universo República Dominicana 2025 por los principales cableoperadores y servicios de streaming como Peacock.

Las estaciones locales afiliadas de Telemundo, distribuidas en los mercados hispanohablantes de todo el país norteamericano, te permitirán ver la señal abierta a través de tu torre de televisión local si tu casa está dentro del alcance.

¿Puedo ver Telemundo sin tener cable?

A continuación, te compartimos todas las maneras de ver Telemundo sin cable:

¿Puedo ver Telemundo en Roku, Fire TV, Apple TV o Chromecast?

Sí, puedes ver Telemundo en dispositivos como Roku, Fire TV, Apple TV y Chromecast, siempre que utilices una plataforma de streaming compatible. Hoy en día, no necesitas cable ni estar en la sala para disfrutar de tus canales favoritos. Estos dispositivos funcionan exclusivamente con servicios de streaming, por lo que no podrás acceder a señales abiertas sin una app o suscripción adecuada. Asegúrate de descargar la app oficial de Telemundo o usar servicios como Peacock o Hulu con Live TV. Así podrás ver Telemundo en cualquier lugar, siempre que tengas conexión a internet.