Este viernes 24 de octubre, las luces del Grand Sierra Resort and Casino de Reno, Nevada, volverán a brillar con toda su intensidad para celebrar la 75ª edición de Miss USA 2025. Cincuenta y una mujeres deslumbrantes, representantes de los cincuenta estados y del Distrito de Columbia, competirán por la anhelada corona que ostenta Alma Cooper, Miss Michigan 2024.
En una noche cargada de glamour y propósito, la nueva reina será elegida no solo por su belleza y carisma, sino también por su liderazgo y compromiso social, convirtiéndose en la embajadora de Estados Unidos rumbo al Miss Universo 2025, que se llevará a cabo el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.
El concurso Miss USA tendrá importantes cambios en 2025 bajo la nueva dirección de Thom Brodeur, quien es el tercer propietario del certamen en cinco años. Brodeur, consciente de los recientes escándalos que han sacudido al certamen —incluyendo acusaciones de manipulación, acoso y la histórica renuncia de Miss USA y Miss Teen USA—, anunció tres transformaciones clave para la edición de este año:
- Se eliminarán los acuerdos de confidencialidad (NDAs) que imponían silencio a las reinas sobre sus experiencias dentro de la organización.
- La selección de semifinalistas y ganadoras será decidida únicamente por los jueces, sin intervención del equipo directivo o comités de selección.
- Regresarán las preguntas sobre política, temas sociales y actualidad en las entrevistas, para permitir que las concursantes expresen sus opiniones y muestren su inteligencia.
¿Cómo ver el Miss USA 2025 EN VIVO por QBN?
La transmisión del Miss USA 2025 empieza a las 8 pm ET (5 pm PT) y estará a cargo de QBN (Queen Beauty Network), servicio streaming Pay-per-view (PPV), disponible en los Estados Unidos y el resto de países del mundo. Aquí te contamos los precios de dicha plataforma.
- Los 5 eventos del Miss USA (incluyendo el Miss Teen USA) — $69.99
- Concurso de vestuario del Miss USA 2025 — $19.99
- Preliminares del Miss Teen USA 2025 — $19.99
- Preliminares del Miss USA 2025 — $19.99
- Finales del Miss Teen USA 2025 — $22.99
- Finales del Miss USA 2025 — $24.99
Horarios para ver el Miss USA 2025
|Horario estándar
|Estados de EE.UU.
|Canales TV / Streaming
|8 pm ET
|Nueva York, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Michigan, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Delaware, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Maine
|QBN (Queen Beauty Network)
|7 pm CT
|Texas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin, Misisipi, Iowa, Misuri, Arkansas, Alabama, Kansas, Oklahoma, Tennessee, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur
|QBN (Queen Beauty Network)
|6 pm MT
|Arizona (mayoría, sin horario de verano), Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming, Montana, Idaho (parte), Nevada (parte)
|QBN (Queen Beauty Network)
|5 pm PT
|California, Nevada, Washington, Oregón
|QBN (Queen Beauty Network)
¿A qué hora empieza y en qué canal ver el Miss USA 2025 en el extranjero?
|Horario
|Países
|Canales TV / Streaming
|18:00
|México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
|QBN (Queen Beauty Network)
|19:00
|Perú, Colombia, Panamá y Ecuador
|QBN (Queen Beauty Network)
|20:00
|Canadá, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Cuba, Venezuela y Bolivia
|QBN (Queen Beauty Network)
|21:00
|Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay
|QBN (Queen Beauty Network)
|02:00 (25/10)
|España
|QBN (Queen Beauty Network)
Lista de las 51 candidatas al Miss USA 2025
Todas las participantes:
- Miss Alabama — Kennedy Whisenant
- Miss Alaska — Kelsey Craft
- Miss Arizona — Elexes Richardson
- Miss Arkansas — Olivia Halsey
- Miss California — Kylie Chang
- Miss Colorado — Sydney Hella
- Miss Connecticut — Jenna Hofmann
- Miss Delaware — Tetra Shaylice Shockley
- Miss Distrito de Columbia — Allison LaForce
- Miss Florida — Lou Schieffelin
- Miss Georgia — Savannah Miles
- Miss Hawái — Issha Rose Mata
- Miss Idaho — Jenny Ting Crawford
- Miss Illinois — Nikolina Vujcic
- Miss Indiana — Sydney Shrewsbury
- Miss Iowa — Hayley Buettell
- Miss Kansas — Asia Cymone Smith
- Miss Kentucky — Mattie Barker
- Miss Luisiana — Francie Millan
- Miss Maine — Shelby Howell
- Miss Maryland — Lexía Gillette
- Miss Massachusetts — Peri Caron
- Miss Michigan — Michele Lewandoski
- Miss Minnesota — Megan Rivera
- Miss Mississippi — McKenzie Cole
- Miss Misuri — Shae Smith
- Miss Montana — Juliana Wilson
- Miss Nebraska — Audrey Eckert
- Miss Nevada — Mary Sickler
- Miss Nueva Hampshire — MonaLesa Brackett
- Miss Nueva Jersey — Ivy Harrington
- Miss Nuevo México — Dominique Ehrl
- Miss Nueva York — Christiana DiNardo
- Miss Carolina del Norte — Lourdes Madera
- Miss Dakota del Norte — Olivia Redding
- Miss Ohio — Hannah Marie Klein
- Miss Oklahoma — Zoe Ferraro
- Miss Oregón — Chantéa McIntyre
- Miss Pensilvania — Rica Clements
- Miss Rhode Island — Brianna Vega
- Miss Carolina del Sur — Gallienne Nabila
- Miss Dakota del Sur — Megan Hiykel
- Miss Tennessee — Madison Kunst
- Miss Texas — Taylor Lauren Davis
- Miss Utah — Elle Hinojosa
- Miss Vermont — Victoria Chuah
- Miss Virginia — Erin Houston
- Miss Washington — Carisa Erickson
- Miss Virginia Occidental — Erin Wellman
- Miss Wisconsin — Aneisha Cox
- Miss Wyoming — Eilish Anne Young