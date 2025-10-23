Este viernes 24 de octubre, las luces del Grand Sierra Resort and Casino de Reno, Nevada, volverán a brillar con toda su intensidad para celebrar la 75ª edición de Miss USA 2025. Cincuenta y una mujeres deslumbrantes, representantes de los cincuenta estados y del Distrito de Columbia, competirán por la anhelada corona que ostenta Alma Cooper, Miss Michigan 2024.

En una noche cargada de glamour y propósito, la nueva reina será elegida no solo por su belleza y carisma, sino también por su liderazgo y compromiso social, convirtiéndose en la embajadora de Estados Unidos rumbo al Miss Universo 2025, que se llevará a cabo el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

El concurso Miss USA tendrá importantes cambios en 2025 bajo la nueva dirección de Thom Brodeur, quien es el tercer propietario del certamen en cinco años. Brodeur, consciente de los recientes escándalos que han sacudido al certamen —incluyendo acusaciones de manipulación, acoso y la histórica renuncia de Miss USA y Miss Teen USA—, anunció tres transformaciones clave para la edición de este año:

Se eliminarán los acuerdos de confidencialidad (NDAs) que imponían silencio a las reinas sobre sus experiencias dentro de la organización.

La selección de semifinalistas y ganadoras será decidida únicamente por los jueces, sin intervención del equipo directivo o comités de selección.

Regresarán las preguntas sobre política, temas sociales y actualidad en las entrevistas, para permitir que las concursantes expresen sus opiniones y muestren su inteligencia.

¿Cómo ver el Miss USA 2025 EN VIVO por QBN?

La transmisión del Miss USA 2025 empieza a las 8 pm ET (5 pm PT) y estará a cargo de QBN (Queen Beauty Network), servicio streaming Pay-per-view (PPV), disponible en los Estados Unidos y el resto de países del mundo. Aquí te contamos los precios de dicha plataforma.

Los 5 eventos del Miss USA (incluyendo el Miss Teen USA) — $69.99

— $69.99 Concurso de vestuario del Miss USA 2025 — $19.99

— $19.99 Preliminares del Miss Teen USA 2025 — $19.99

Preliminares del Miss USA 2025 — $19.99

— $19.99 Finales del Miss Teen USA 2025 — $22.99

— $22.99 Finales del Miss USA 2025 — $24.99

Horarios para ver el Miss USA 2025

Horario estándar Estados de EE.UU. Canales TV / Streaming 8 pm ET Nueva York, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Michigan, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Delaware, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Maine QBN (Queen Beauty Network) 7 pm CT Texas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin, Misisipi, Iowa, Misuri, Arkansas, Alabama, Kansas, Oklahoma, Tennessee, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur QBN (Queen Beauty Network) 6 pm MT Arizona (mayoría, sin horario de verano), Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming, Montana, Idaho (parte), Nevada (parte) QBN (Queen Beauty Network) 5 pm PT California, Nevada, Washington, Oregón QBN (Queen Beauty Network)

¿A qué hora empieza y en qué canal ver el Miss USA 2025 en el extranjero?

Horario Países Canales TV / Streaming 18:00 México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras QBN (Queen Beauty Network) 19:00 Perú, Colombia, Panamá y Ecuador QBN (Queen Beauty Network) 20:00 Canadá, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Cuba, Venezuela y Bolivia QBN (Queen Beauty Network) 21:00 Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay QBN (Queen Beauty Network) 02:00 (25/10) España QBN (Queen Beauty Network)

Lista de las 51 candidatas al Miss USA 2025

Todas las participantes:

Miss Alabama — Kennedy Whisenant

Miss Alaska — Kelsey Craft

Miss Arizona — Elexes Richardson

Miss Arkansas — Olivia Halsey

Miss California — Kylie Chang

Miss Colorado — Sydney Hella

Miss Connecticut — Jenna Hofmann

Miss Delaware — Tetra Shaylice Shockley

Miss Distrito de Columbia — Allison LaForce

Miss Florida — Lou Schieffelin

Miss Georgia — Savannah Miles

Miss Hawái — Issha Rose Mata

Miss Idaho — Jenny Ting Crawford

Miss Illinois — Nikolina Vujcic

Miss Indiana — Sydney Shrewsbury

Miss Iowa — Hayley Buettell

Miss Kansas — Asia Cymone Smith

Miss Kentucky — Mattie Barker

Miss Luisiana — Francie Millan

Miss Maine — Shelby Howell

Miss Maryland — Lexía Gillette

Miss Massachusetts — Peri Caron

Miss Michigan — Michele Lewandoski

Miss Minnesota — Megan Rivera

Miss Mississippi — McKenzie Cole

Miss Misuri — Shae Smith

Miss Montana — Juliana Wilson

Miss Nebraska — Audrey Eckert

Miss Nevada — Mary Sickler

Miss Nueva Hampshire — MonaLesa Brackett

Miss Nueva Jersey — Ivy Harrington

Miss Nuevo México — Dominique Ehrl

Miss Nueva York — Christiana DiNardo

Miss Carolina del Norte — Lourdes Madera

Miss Dakota del Norte — Olivia Redding

Miss Ohio — Hannah Marie Klein

Miss Oklahoma — Zoe Ferraro

Miss Oregón — Chantéa McIntyre

Miss Pensilvania — Rica Clements

Miss Rhode Island — Brianna Vega

Miss Carolina del Sur — Gallienne Nabila

Miss Dakota del Sur — Megan Hiykel

Miss Tennessee — Madison Kunst

Miss Texas — Taylor Lauren Davis

Miss Utah — Elle Hinojosa

Miss Vermont — Victoria Chuah

Miss Virginia — Erin Houston

Miss Washington — Carisa Erickson

Miss Virginia Occidental — Erin Wellman

Miss Wisconsin — Aneisha Cox

Miss Wyoming — Eilish Anne Young