Las principales estrellas de la música latina se darán cita en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que tendrá lugar el jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el evento musical? Aquí te contamos todos los detalles que necesitas saber para seguir la cobertura completa.

Este año, Bad Bunny encabeza la lista de nominaciones con un récord histórico de 27, seguido por el grupo Fuerza Regida, representante del regional mexicano, destaca con 15 nominaciones, seguido de cerca por el icónico puertorriqueño Rauw Alejandro, quien suma 14 menciones.

Entre las mujeres, Karol G lidera con 10 nominaciones, cifra que comparte con la revelación del género regional mexicano, Tito Double P. Por su parte, Peso Pluma acumula nueve menciones, consolidando el protagonismo de los nuevos talentos en esta edición

La gala será transmitida en vivo para toda Latinoamérica y los Estados Unidos a través de Telemundo, Telemundo Internacional, Peacock y la app de Telemundo, reuniendo a los máximos exponentes de la industria en una noche espectacular.​

La gala iniciará a las 8 p.m. ET (5 p.m. PT) y a las 18:00 horas del Tiempo de Centro , con una cobertura especial de la alfombra roja desde una hora antes.

¿Qué canal transmitió los Premios Billboard de la Música Latina 2024?

Países Horario Canales de Telemundo Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT DIRECTV (406 y 407) y Dish Network (835, 836, 6168, 6913 y 6936) México 18:00 Total Play (277 HD), Izzi (205 y 912), Sky (415 y 1226 HD), Megacable (214 SD y 1214 HD) y Star TV (223) Argentina 21:00 Antina (99), DIRECTV (231), Telecentro (308 Digital y 1081 HD), Gigared (650 HD), Cablevisión (331 Digital HD), Express (609), Digital (842 HD), Claro TV (323 HD) y Cablevisión Flow (331 HD) Chile 21:00 DirecTV (231), Movistar TV (381), Claro TV (145 y 645), TuVes HD (318), Entel TV HD (149), Cable de la Costa (19 SD y 305 HD), GTD/Telsur (142 SD y 868 HD) y Zapping (47) Colombia 19:00 DirecTV (231), Claro TV (446 SD y 1446 HD), Movistar TV (381), TiGO (150, 160 SD y 367 HD), Conexión Digital Express (12), Colcable (24 HD, 30 Analógico y 72) y ETB (181 HD) Ecuador 19:00 DirecTV (231), CNT TV (157), Claro TV (260 SD y 760 HD), Grupo TV Cable (618) y Alfa TV (65) Venezuela 20:00 DirecTV Simple TV (231), Movistar TV (381), Inter Satelital (318), Inter (28), Netuno (11), Planet Cable (65), Cable Imagen (44) y Vencable (18) Uruguay 21:00 DirecTV (231), Montecable (309) y TCC (344) Paraguay 21:00 Claro TV (72), Personal TV (318), Personal Flow (71) y TiGO (54 SD y 202 HD) Bolivia 20:00 Entel (103), Inter Satelital (318), Cotas (413) y TiGO (624 SD y 776 HD) Panamá 19:00 Sky (214 y 1226 HD), Cable Onda (458 SD y 1458 HD), +Móvil (459 HD) y TiGO (609) República Dominicana 20:00 Sky (214 SD y 1226 HD), Claro TV (208, 221 SD, 693 y 1221 HD), Altice (260), Telecable Global (35), Analógico (504 Digital) y Viva (121) Costa Rica 18:00 Sky (214 SD y 1226 HD), TiGO (143) y Telecable (100) Honduras 18:00 Sky (214 SD y 1226 HD), Claro TV (58 Analógico y 114 Digital) y TiGO (52 Analógico y 143 Digital) El Salvador 18:00 Sky (214 SD y 1226 HD), TiGO (202, 143 SD y 1355 HD) y Claro TV (114 SD y 1151 HD) Guatemala 18:00 Sky (214 SD y 1226 HD) y Claro TV (116 SD y 1116 HD)

¿Qué homenajes habrá en los Premios Latin Billboard de la Música Latina 2025?

Destacan los homenajes a Bad Bunny como Artista Latino del Siglo 21 y a Elvis Crespo como miembro del Salón de la Fama.

Bad Bunny será homenajeado como “Artista Latino del Siglo 21”, uno de los reconocimientos más esperados de la noche.​

Laura Pausini recibirá el distintivo “Premio Billboard Ícono”, en honor a su trayectoria y legado musical.​

Peso Pluma será galardonado con el Premio “Vanguardia”, destacando su aporte innovador a la industria.​

Elvis Crespo ingresará al “Salón de la Fama”, consolidando su lugar como referente histórico de la música latina.​

En caso de no contar con el canal Telemundo, se recomienda el uso de una VPN para acceder a la señal o a las plataformas digitales disponibles en cada país.​