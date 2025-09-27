La gran final de Miss Universe Colombia: el reality se acerca, y la expectativa crece en todo el país ante la coronación de la nueva reina. Este domingo 28 de septiembre, a las 8:00 p.m. (Hora de Bogotá), el Canal RCN emitirá la gala decisiva que pondrá fin a un mes de desafíos, talento y emoción. La ganadora no solo ostentará el título de Miss Universe Colombia, sino que obtendrá el boleto para representar al país en el certamen mundial de Miss Universo en Tailandia.

En esta última noche, se definirá el grupo de 16 finalistas que competirán por la corona, combinando la decisión del jurado, los pases directos por desempeño y, crucialmente, el voto del público. El jurado está conformado por figuras de renombre como la actriz Valerie Domínguez, la exvirreina universal Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar, quienes tendrán la difícil tarea de evaluar a las candidatas. Los televidentes pueden seguir apoyando a su favorita votando a través del portal oficial.

Para no perderte ni un solo detalle de la coronación, podrás conectarte a la señal televisiva del Canal RCN a las 8:00 p.m., o ingresar a la aplicación oficial del canal y seleccionar la opción “Señal en vivo”. Quienes se hayan perdido los episodios previos del reality, que inició el 30 de agosto, pueden encontrar todos los capítulos almacenados en la página web o la aplicación del RCN.

La velada final no será solo de pasarela, ya que contará con un espectáculo musical a cargo de artistas como Altafulla, Ácido Pantera y Duplat, quienes pondrán el ritmo a una noche que promete ser inolvidable. El ambiente de música, talento y participación ciudadana está listo para que Colombia descubra quién será su próxima embajadora de la belleza en el universo. La nueva soberana nacional tendrá su primer encuentro con los medios de comunicación el lunes 29 de septiembre a las 3:00 p.m., en una rueda de prensa donde compartirá sus primeras impresiones tras conquistar el codiciado título.

RCN Televisión producirá y transmitirá la elección de la representante de Colombia a Miss Universo. En esta oportunidad, será una producción de varios capítulos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿A qué hora es Miss Universe Colombia, el reality 2025?

El reality Miss Universe Colombia 2025 se transmite por el Canal RCN todos los fines de semana. Podrás disfrutar de cada gala, pasarela y prueba de talento los sábados y domingos a las 8:00 p.m. (hora colombiana). La emisión del concurso inició el 30 de agosto y finalizará el 28 de septiembre, ocupando el horario estelar que anteriormente tenía MasterChef Celebrity.

¿Qué canal transmite Miss Universe Colombia, el reality en vivo y online?

El certamen Miss Universe Colombia 2025 se puede seguir en vivo a través de la señal de Canal RCN. Para verlo online, la mejor opción es descargar la aplicación oficial de Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y Smart TVs. También puedes acceder a la transmisión directamente desde tu computadora, asegurándote de no perderte ningún momento de la competencia por la corona.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet, solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido.

Para ver RCN Televisión desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Miss Universe Colombia, el reality es un programa de televisión que busca escoger a la mujer que representará a Colombia en Miss Universo 2025. Además de entretener, mostrará la preparación integral de las participantes. | Crédito: Canal RCN / Facebook

¿Quiénes son las 29 candidatas de Miss Universe Colombia, el reality 2025?

Las 29 candidatas oficiales a Miss Universe Colombia 2025 representan a diversas regiones del país. Cada una competirá con su belleza, talento y preparación para obtener la corona nacional y representar a Colombia en el certamen de Miss Universo:

Rebeca Castillo (Amazonas)

Vanessa Pulgarín (Antioquia)

Adriana Hernández (Arauca)

Marvelis Watson (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)

Nayla Piña (Atlántico)

Mariana Morales (Bogotá)

Clara Cortés (Bolívar)

Mabell Sánchez (Boyacá)

Yenniffer Loaiza Zamora (Caldas)

Cindy Vásquez (Caquetá)

Marlyn Dinas (Cauca)

Marcela Brand (Cesar)

Dayana Angulo (Casanare)

Yorladis Gutiérrez (Chocó)

Lizeth Cueter (Córdoba)

Isabela Córdoba (Cundinamarca)

Adriana Lucía Risco (Huila)

Sofía Donado (Magdalena)

Eilan Jusin Sosa (La Guajira)

Ana Tavera (Meta)

Cavylla Valencia (Nariño)

Natalia Bayona (Norte de Santander)

Brenda Bedoya (Putumayo)

Michel González (Quindío)

Ángela Arcila (Risaralda)

Gloria Mutis (Santander)

Ariana Alfaro (Sucre)

Eliana Duque (Valle del Cauca)

Carolina Hernández (Tolima)