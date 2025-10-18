VANCOUVER (CANADÁ), 18/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para ver la pelea entre Marlon "Chito" Vera y Aiemann Zahabi este sábado 18 de octubre desde el Rogers Arena de Vancouver, British Columbia, de Canadá. Foto de UFC.com
VANCOUVER (CANADÁ), 18/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para ver la pelea entre Marlon "Chito" Vera y Aiemann Zahabi este sábado 18 de octubre desde el Rogers Arena de Vancouver, British Columbia, de Canadá. Foto de UFC.com
Noé Yactayo
El ecuatoriano Marlon “Chito” Vera (23-10-1) vuelve al octágono con hambre de victoria, y frente a él estará el explosivo canadiense Aiemann Zahabi (13-2-0). Ambos se medirán en una guerra pactada en la división peso gallo dentro de la cartelera estelar del UFC Fight Night Vancouver, este sábado 18 de octubre, en el Rogers Arena de Vancouver, British Columbia, Canadá.

Si quieres seguir cada golpe, patada y sumisión desde tu Smart TV, celular, tablet o PC, aquí tienes la guía completa para no perderte ningún segundo de acción.

En Estados Unidos y Puerto Rico, los combates preliminares y estelares estarán disponibles en FX, ESPN News, Disney+, ESPN Select (antes ESPN+) y ESPN Deportes.

En México, la transmisión correrá por UFC Fight Pass, FOX Sports 2 y FOX Sports Premium.

En Sudamérica y el Caribe, la cobertura completa del UFC Fight Night Vancouver estará disponible en UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+, con acceso en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

España: por UFC Fight Pass y Eurosport a través de MAX.

¿Qué canal transmite UFC Vancouver: Marlon “Chito” Vera vs. Aiemann Zahabi?

PaísesPreliminaresEstelares
Estados UnidosFX, ESPN News, Disney+ y ESPN+FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
MéxicoUFC Fight PassFOX Sports 2, FOX Sports Premuum y Amazon Prime Video
Reino UnidoUFC Fight PassUFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
EspañaUFC Fight PassMAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass
FranciaUFC Fight PassRMC Sport
AlemaniaUFC Fight PassDAZN
ItaliaUFC Fight PassDAZN
IrlandaUFC Fight PassUFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
Puerto RicoUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
Rep. DominicanaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
ArgentinaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
ChileUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
ColombiaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
PerúUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
EcuadorUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
BrasilUFC Fight PassUFC Fight Pass
ParaguayUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
UruguayUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
VenezuelaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
BoliviaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
El SalvadorUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
GuatemalaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
HondurasUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
NicaraguaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
PanamáUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+
Costa RicaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+

¿Cómo ESPN EN VIVO, la pelea Chito Vera vs. Aiemann Zahabi por UFC Vancouver?

Estos son los canales que transmiten las primeras preliminares del UFC Fight Night Vancouver: Chito Vera vs. Aiemann Zahabi en ESPN Latinoamérica. Recuerda que las estelares solo se verán por Disney Plus.

  • Argentina – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
  • Colombia – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
  • Perú – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
  • Chile – DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
  • México – SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
  • Ecuador – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
  • Venezuela – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
  • Uruguay – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
  • Paraguay – Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
  • Bolivia – Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD

¿A qué hora ver pelea Chito Vera vs. Aiemann Zahabi por el UFC Fight Night Vancouver?

PaísesHora de inicioHora de las estelares
Estados Unidos4 pm ET / 1 pm PT7 pm ET / 4 pm PT
México14:0017:00
Costa Rica14:0017:00
El Salvador14:0017:00
Nicaragua14:0017:00
Guatemala14:0017:00
Honduras14:0017:00
Perú15:0018:00
Colombia15:0018:00
Panamá15:0018:00
Ecuador15:0018:00
Canadá16:0019:00
Cuba16:0019:00
Haití16:0019:00
Puerto Rico16:0019:00
Rep. Dominicana16:0019:00
Venezuela16:0019:00
Bolivia16:0019:00
Chile17:0020:00
Argentina17:0020:00
Paraguay17:0020:00
Uruguay17:0020:00
Brasil17:0020:00
Reino Unido21:0000:00 (19/10)
Irlanda21:0000:00 (19/10)
España22:0001:00 (19/10)
Italia22:0001:00 (19/10)
Francia22:0001:00 (19/10)
Alemania22:0001:00 (19/10)

¿Cómo ver pelea del Chito Vera vs. Aiemann Zahabi por el UFC Vancouver en EE.UU.?

Los combates preliminares del UFC Fight Night Vancouver comienzan a las 4 p.m. ET (1 p.m. PT) y se transmitirán por ESPN Select (antes ESPN+), Disney+ y UFC Fight Pass.

Finalmente, la cartelera estelar arrancará a las 7 p.m. ET (4 p.m. PT) con transmisión por ESPN+ e ESPN Deportes .

  • Preliminares: 4 pm ET / 1 pm PT (FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+)
  • Main Card: 7 pm ET / 4 pm PT (ESPN Select / ESPN Deportes)

Cartelera completa del UFC Fight Night Vancouver

  • Peso medio: Reinier de Ridder vs. Brendan Allen
  • Peso medio: Danny Barlow vs. Djorden Santos
  • Peso welter: Kevin Holland vs. Mike Mallott
  • Peso gallo: Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi
  • Peso gallo: Cody Gibson vs. Aoriqileng
  • Peso gallo: Charles Jourdain vs. Davey Grant
  • Peso gallo: Melissa Croden vs. Tainara Lisboa
  • Peso mosca: Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius
  • Peso mosca: Bruno Silva vs. Hyunsung Park
  • Peso ligero: Kyle Nelson vs. Matt Frívola
  • Peso ligero: Kyle Prepolec vs. Drew Dober
  • Peso paja: Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira
  • Peso: Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

