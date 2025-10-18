El ecuatoriano Marlon “Chito” Vera (23-10-1) vuelve al octágono con hambre de victoria, y frente a él estará el explosivo canadiense Aiemann Zahabi (13-2-0). Ambos se medirán en una guerra pactada en la división peso gallo dentro de la cartelera estelar del UFC Fight Night Vancouver, este sábado 18 de octubre, en el Rogers Arena de Vancouver, British Columbia, Canadá.
Si quieres seguir cada golpe, patada y sumisión desde tu Smart TV, celular, tablet o PC, aquí tienes la guía completa para no perderte ningún segundo de acción.
En Estados Unidos y Puerto Rico, los combates preliminares y estelares estarán disponibles en FX, ESPN News, Disney+, ESPN Select (antes ESPN+) y ESPN Deportes.
En México, la transmisión correrá por UFC Fight Pass, FOX Sports 2 y FOX Sports Premium.
En Sudamérica y el Caribe, la cobertura completa del UFC Fight Night Vancouver estará disponible en UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+, con acceso en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.
España: por UFC Fight Pass y Eurosport a través de MAX.
¿Qué canal transmite UFC Vancouver: Marlon “Chito” Vera vs. Aiemann Zahabi?
|Países
|Preliminares
|Estelares
|Estados Unidos
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|México
|UFC Fight Pass
|FOX Sports 2, FOX Sports Premuum y Amazon Prime Video
|Reino Unido
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|España
|UFC Fight Pass
|MAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass
|Francia
|UFC Fight Pass
|RMC Sport
|Alemania
|UFC Fight Pass
|DAZN
|Italia
|UFC Fight Pass
|DAZN
|Irlanda
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|Puerto Rico
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Rep. Dominicana
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Argentina
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Chile
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Colombia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Perú
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Ecuador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Brasil
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|Paraguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Uruguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Venezuela
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Bolivia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|El Salvador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Guatemala
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Honduras
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Nicaragua
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Panamá
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Costa Rica
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
¿Cómo ESPN EN VIVO, la pelea Chito Vera vs. Aiemann Zahabi por UFC Vancouver?
Estos son los canales que transmiten las primeras preliminares del UFC Fight Night Vancouver: Chito Vera vs. Aiemann Zahabi en ESPN Latinoamérica. Recuerda que las estelares solo se verán por Disney Plus.
- Argentina – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
- Colombia – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
- Perú – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
- Chile – DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
- México – SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
- Ecuador – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
- Venezuela – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
- Uruguay – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
- Paraguay – Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
- Bolivia – Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
¿A qué hora ver pelea Chito Vera vs. Aiemann Zahabi por el UFC Fight Night Vancouver?
|Países
|Hora de inicio
|Hora de las estelares
|Estados Unidos
|4 pm ET / 1 pm PT
|7 pm ET / 4 pm PT
|México
|14:00
|17:00
|Costa Rica
|14:00
|17:00
|El Salvador
|14:00
|17:00
|Nicaragua
|14:00
|17:00
|Guatemala
|14:00
|17:00
|Honduras
|14:00
|17:00
|Perú
|15:00
|18:00
|Colombia
|15:00
|18:00
|Panamá
|15:00
|18:00
|Ecuador
|15:00
|18:00
|Canadá
|16:00
|19:00
|Cuba
|16:00
|19:00
|Haití
|16:00
|19:00
|Puerto Rico
|16:00
|19:00
|Rep. Dominicana
|16:00
|19:00
|Venezuela
|16:00
|19:00
|Bolivia
|16:00
|19:00
|Chile
|17:00
|20:00
|Argentina
|17:00
|20:00
|Paraguay
|17:00
|20:00
|Uruguay
|17:00
|20:00
|Brasil
|17:00
|20:00
|Reino Unido
|21:00
|00:00 (19/10)
|Irlanda
|21:00
|00:00 (19/10)
|España
|22:00
|01:00 (19/10)
|Italia
|22:00
|01:00 (19/10)
|Francia
|22:00
|01:00 (19/10)
|Alemania
|22:00
|01:00 (19/10)
¿Cómo ver pelea del Chito Vera vs. Aiemann Zahabi por el UFC Vancouver en EE.UU.?
Los combates preliminares del UFC Fight Night Vancouver comienzan a las 4 p.m. ET (1 p.m. PT) y se transmitirán por ESPN Select (antes ESPN+), Disney+ y UFC Fight Pass.
Finalmente, la cartelera estelar arrancará a las 7 p.m. ET (4 p.m. PT) con transmisión por ESPN+ e ESPN Deportes .
- Preliminares: 4 pm ET / 1 pm PT (FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+)
- Main Card: 7 pm ET / 4 pm PT (ESPN Select / ESPN Deportes)
Cartelera completa del UFC Fight Night Vancouver
- Peso medio: Reinier de Ridder vs. Brendan Allen
- Peso medio: Danny Barlow vs. Djorden Santos
- Peso welter: Kevin Holland vs. Mike Mallott
- Peso gallo: Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi
- Peso gallo: Cody Gibson vs. Aoriqileng
- Peso gallo: Charles Jourdain vs. Davey Grant
- Peso gallo: Melissa Croden vs. Tainara Lisboa
- Peso mosca: Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius
- Peso mosca: Bruno Silva vs. Hyunsung Park
- Peso ligero: Kyle Nelson vs. Matt Frívola
- Peso ligero: Kyle Prepolec vs. Drew Dober
- Peso paja: Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira
- Peso: Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui