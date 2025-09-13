El esperado enfrentamiento por el campeonato indiscutible de peso supergallo está a punto de suceder. El rey de la categoría, Naoya “El Monstruo” Inoue, se medirá al ex campeón unificado, Murodjon “MJ” Akhmadaliev, en una pelea que se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el IG Arena en Nagoya, Japón. El evento será transmitido en vivo y en exclusiva en Estados Unidos y el Reino Unido a través del canal de Facebook de Top Rank, lo que permitirá a los aficionados del boxeo no perderse ni un solo momento de esta histórica velada.

La transmisión de la cartelera, que incluirá tres peleas, comenzará a las 4 a.m. ET/1 a.m. PT. Se espera que tanto Inoue como Akhmadaliev hagan su entrada al ring alrededor de las 6:40 a.m. ET/3:40 a.m. PT. Inoue, que mantiene un récord invicto de 30 victorias y 27 nocauts, defenderá su título indiscutible por quinta vez. En mayo, el japonés demostró su poder al derrotar a Ramón Cardenas en Las Vegas, y ahora regresa a su país para reafirmar su reinado.

Por su parte, Akhmadaliev, con un registro de 14 victorias y 11 nocauts, llega con una racha de tres victorias consecutivas por nocaut. El ex campeón ha recuperado su forma después de una derrota por decisión dividida ante Marlon Tapales, el mismo rival que Inoue venció para unificar todos los títulos. Este enfrentamiento promete ser un choque de estilos y un test crucial para ambos boxeadores, con Inoue buscando continuar su legado y Akhmadaliev ansioso por recuperar su lugar en la cima.

El campeón indiscutido del peso supergallo, Naoya Inoue, y el monarca interino de la AMB, Murodjon Akhmadaliev, marcaron por debajo del límite de las 122 libras en el pesaje previo a su anticipado choque mundial en el IG Arena de Nagoya, Japón. | Crédito: Top Rank Boxing / Facebook

¿A qué hora es la pelea Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev?

El evento principal está programado para las siguientes horas locales en cada país:

México

Inicio transmisión: 02:00 a.m.

Hora estimada de la pelea: 04:40 a.m.

Estados Unidos

Inicio transmisión: 04:00 a.m. (ET) / 01:00 a.m. (PT)

Hora estimada de la pelea: 06:40 a.m. (ET) / 03:40 a.m. (PT)

España

Inicio transmisión: 10:00 a.m.

Hora estimada de la pelea: 12:40 p.m.

¿Qué canal transmite la pelea Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev EN VIVO?

​La pelea entre Devin Haney y José Ramírez, programada para el domingo 14 de septiembre de 2025 en el IG Arena de Nagoya, Japón, se transmitirá en vivo y exclusivamente en EE. UU., Reino Unido y Filipinas en el canal de Facebook de Top Rank. Los fanáticos del boxeo en Sudamérica podrán acceder a la transmisión en vivo a través de ESPN Knockout vía Disney Plus, disponible en dispositivos como Smart TVs, computadoras, teléfonos móviles, tabletas, Fire TV, Roku y consolas de videojuegos.

¿Quiénes son Naoya Inoue y Murodjon Akhmadaliev?

Naoya Inoue – “El Monstruo”

Nacionalidad: Japón (Zama, Kanagawa)

Altura: 5′5″ / 165.1 cm

Alcance: 171cm / 67 ½″

Récord profesional: 30-0-0

Postura: Ortodoxo

Inoue, campeón de The Ring en 122 libras, ha sido uno de los mejores boxeadores del mundo durante varios años. Ahora, con 32 años, la estrella japonesa ha conseguido 30 victorias consecutivas, 27 por nocaut, y ha conquistado títulos mundiales en cuatro categorías de peso. Pocas veces puesto a prueba en una carrera impecable en el ring, “El Monstruo” está ahora a punto de alcanzar el estatus de grande de todos los tiempos y busca añadir otro nombre importante a su palmarés.

Murodjon Akhmadaliev – “MJ”

Nacionalidad: Uzbekistán (Chust)

Altura: 5′5″ / 165.1 cm

Alcance: 68″ / 173cm

Récord profesional: 14-1-0

Postura: Zurdo

Akhmadaliev (14-1, 11 KO), clasificado en el número 2 por The Ring en el peso pluma junior, es un antiguo campeón mundial unificado en esta categoría de peso. Desde que perdió ante Marlon Tapalas en 2023, el zurdo de 30 años de Uzbekistán ha conseguido tres victorias consecutivas por KO, todas en diferentes países, y llega a este combate en excelente forma.