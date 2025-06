Por tercer año consecutivo, el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, se prepara para recibir UFC 316, un evento de pago por evento repleto de estrellas que promete cautivar tanto a los asistentes como a los espectadores en casa. Esta parada primaveral del Octágono en la costa este se ha convertido en una tradición para los entusiastas de las artes marciales mixtas. A continuación, te contamos a qué hora es y qué canal transmite tanto por TV como streaming desde Estados Unidos, México y España esta importante velada de las MMA.

UFC 316 destaca por sus dos combates estelares por el título de peso gallo, tanto en la división masculina (Mareb Dvalishvili vs. Sean O’Malley) como en la femenina (Julianna Peña vs. Kayla Harrison). Además de estos atractivos principales, el evento presenta una alineación robusta con peleas cruciales en las categorías de peso pesado, peso mediano, peso gallo y peso mosca.

Dos peleas de campeonato se llevarán a cabo en el UFC 316. | Crédito: @ufcespanol / Instagram

¿A qué hora es UFC 316: Dvalishvili vs. O’Malley en USA, México y España?

Si vives en México, la transmisión del UFC 316: Mareb Dvalishvili vs. Sean O’Malley iniciará con los early prelims a partir de las 15:00 (Tiempo del Centro de México); la cartelera preliminar iniciará desde las 17:00 (Tiempo del Centro de México) y las peleas del evento estelar iniciarían a partir de las 19:00 (Tiempo del Centro de México).

En Estados Unidos se podrá ver los combates early prelims a partir de las 18:00 ET (Horario del Este), la cartelera preliminar desde las 20:00 ET (Horario del Este) y las peleas de la cartelera estelar a las 22:00 ET (Horario del Este).

De otro lado, en España los combates del early prelims se verán desde las 23:00 del sábado 7 de junio (horario peninsular), la cartelera preliminar arrancará a las 01:00 del domingo 8 de junio y las peleas de la cartelera estelar comenzarán a las 03:00.

Países Cartelera preliminar Cartelera estelar Pelea estelar Argentina 18:00 horas 20:00 horas 22:00 horas Chile 17:00 horas 19:00 horas 21:00 horas Ecuador 16:00 horas 18:00 horas 20:00 horas España 23:00 horas 01:00 horas (domingo) 03:00 horas (domingo) Colombia 16:00 horas 18:00 horas 20:00 horas Perú 16:00 horas 18:00 horas 20:00 horas Paraguay 18:00 horas 20:00 horas 22:00 horas Uruguay 18:00 horas 20:00 horas 22:00 horas Venezuela 17:00 horas 19:00 horas 21:00 horas Centroamérica 16:00 horas 18:00 horas 20:00 horas El Caribe 17:00 horas 19:00 horas 21:00 horas

¿Qué canal transmite UFC 316: Dvalishvili vs. O’Malley por TV y Streaming Online en USA, México y España?

Si vives en España, podrás seguir la transmisión del UFC 316: Dvalishvili vs. O’Malley a través de la señal de Eurosport en TV y mediante MAX o UFC Fight Pass en streaming online . Cabe señalar que la cartelera desde los early prelims, las preliminares y el estelar iniciarán en la madrugada del domingo 8 de junio.

Para los que se encuentran en México, la transmisión estará a cargo de Fox Sports Premium en TV y mediante Fox Sports App en streaming online , tanto las peleas preliminares como estelares.

Si vives en Estados Unidos, no te pierdas la transmisión del UFC 316: Dvalishvili vs. O’Malley a través de ESPN Deportes (preliminares), Fubo (preliminares) y por la señal de ESPN+ con PPV (estelares) en streaming online .

Cabe señalar que para el resto de Latinoamérica, podrán ver el evento a través de la señal ESPN (preliminares) y de Disney Plus Premium en streaming online (estelares) .

Merab Dvalishvili y Sean O'Malley se enfrentarán por el campeonato mundial de peso gallo de la UFC. | Crédito: @ufc / Instagram

Cartelera del UFC 316: Mareb Dvalishvili vs. Sean O’Malley

Cartelera estelar

Merab Dvalishvili (c) vs. Sean O’Malley por el título UFC de peso gallo

Julianna Peña (c) vs. Kayla Harrison por el título UFC de peso gallo femenino

Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer, peso medio

Mario Bautista vs. Patchy Mix, peso gallo

Vicente Luque vs. Kevin Holland, peso welter

Cartelera preliminar

Bruno Silva vs. Joshua Van, peso mosca

Azamat Murzankanov vs. Brendson Ribeiro, peso semipesado

Serghei Spivac vs. Waldo Cortes Acosta, peso pesado

Khaos Williams vs. Andreas Gustafsson, peso wélter

Ariane Da Silva vs. Wang Cong, peso ligero femenino

Jeka Saragih vs. Joosang Yoo, peso pluma

Quillan Salkilld vs. Yanal Ashmouz, peso ligero

Marquel Mederos vs. Mark Choinski, peso ligero