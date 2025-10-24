Conoce a qué hora y en qué canal ver UFC 321 Aspinall vs. Gane EN VIVO hoy 25 de octubre en USA, México y España. (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
El campeonato de peso pesado de UFC vuelve a brillar después de un periodo de inactividad tras el retiro de Jon Jones. Este sábado 25 de octubre, Tom Aspinall, ahora campeón absoluto, expondrá su cinturón frente a Ciryl Gane, en un enfrentamiento que promete ser uno de los más esperados del 2025. La pelea se llevará a cabo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y marcará el regreso de Aspinall tras casi año y medio sin competir.

Además, la cartelera principal contará con el combate por el título vacante de peso paja, entre Virna Jandiroba y Mackenzie Dern, así como el esperado debut en 2025 del ruso Alexander Volkov, enfrentando al brasileño Jailton Almeida. Este evento promete acción desde las preliminares hasta el estelar, con peleas que todos los fanáticos de UFC no querrán perderse.

¿A qué hora y canal ver UFC 321 en USA?

En Estados Unidos, las preliminares de UFC 321 inician a las 10:00 ET, mientras que la cartelera principal comienza a las 14:00 ET. El combate estelar entre Aspinall y Gane se espera para las 16:30 ET.

HorarioEventoCanal
10:00 ETPreliminaresESPN Deportes, Fubo (streaming)
14:00 ETCartelera principalESPN (evento completo)
16:30 ETAspinall vs. GaneESPN (evento completo)

¿A qué hora y canal ver UFC 321 en México?

En México, las preliminares comienzan a las 8:00 CDMX, y la cartelera principal arranca a las 12:00 CDMX, con la pelea estelar a las 14:30 CDMX.

HorarioEventoCanal
8:00 CDMXPreliminaresFox Sports
12:00 CDMXCartelera principalFOX Sports Premium (streaming)
14:30 CDMXAspinall vs. GaneFOX Sports Premium (evento completo)

¿A qué hora y canal ver UFC 321 en España?

En España, UFC 321 comenzará temprano debido a la diferencia horaria: las preliminares inician a las 16:00, y la cartelera principal a las 20:00, con la pelea estelar a las 22:30.

HorarioEventoCanal
16:00Preliminares-
20:00Cartelera principalMax (streaming)
22:30Aspinall vs. GaneMax (evento completo)

¿Cuáles son los horarios y canales en Sudamérica?

En Sudamérica, UFC 321 se verá por ESPN y Disney+, con las preliminares comenzando temprano y la pelea estelar entre Aspinall y Gane alrededor de las 17:30 hora local.

PaísPreliminaresCartelera principalEstelarCanal
Argentina11:0015:0017:30Fox Sports / Disney+
Brasil11:0015:0017:30ESPN / Disney+
Chile11:0015:0017:30ESPN / Disney+
Colombia9:0013:0015:30ESPN / Disney+
Perú9:0013:0015:30ESPN / Disney+
Ecuador9:0013:0015:30ESPN / Disney+
Uruguay12:0016:0018:30ESPN / Disney+
Paraguay12:0016:0018:30ESPN / Disney+
Bolivia10:0014:0016:30ESPN / Disney+
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

