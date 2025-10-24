El campeonato de peso pesado de UFC vuelve a brillar después de un periodo de inactividad tras el retiro de Jon Jones. Este sábado 25 de octubre, Tom Aspinall, ahora campeón absoluto, expondrá su cinturón frente a Ciryl Gane, en un enfrentamiento que promete ser uno de los más esperados del 2025. La pelea se llevará a cabo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y marcará el regreso de Aspinall tras casi año y medio sin competir.

Además, la cartelera principal contará con el combate por el título vacante de peso paja, entre Virna Jandiroba y Mackenzie Dern, así como el esperado debut en 2025 del ruso Alexander Volkov, enfrentando al brasileño Jailton Almeida. Este evento promete acción desde las preliminares hasta el estelar, con peleas que todos los fanáticos de UFC no querrán perderse.

UFC 321 EN VIVO: horarios y canales para ver el combate Aspinall vs. Gane este 25 de octubre en USA, México y España. (Foto: UFC)

¿A qué hora y canal ver UFC 321 en USA?

En Estados Unidos, las preliminares de UFC 321 inician a las 10:00 ET, mientras que la cartelera principal comienza a las 14:00 ET. El combate estelar entre Aspinall y Gane se espera para las 16:30 ET.

Horario Evento Canal 10:00 ET Preliminares ESPN Deportes, Fubo (streaming) 14:00 ET Cartelera principal ESPN (evento completo) 16:30 ET Aspinall vs. Gane ESPN (evento completo)

¿A qué hora y canal ver UFC 321 en México?

En México, las preliminares comienzan a las 8:00 CDMX, y la cartelera principal arranca a las 12:00 CDMX, con la pelea estelar a las 14:30 CDMX.

Horario Evento Canal 8:00 CDMX Preliminares Fox Sports 12:00 CDMX Cartelera principal FOX Sports Premium (streaming) 14:30 CDMX Aspinall vs. Gane FOX Sports Premium (evento completo)

¿A qué hora y canal ver UFC 321 en España?

En España, UFC 321 comenzará temprano debido a la diferencia horaria: las preliminares inician a las 16:00, y la cartelera principal a las 20:00, con la pelea estelar a las 22:30.

Horario Evento Canal 16:00 Preliminares - 20:00 Cartelera principal Max (streaming) 22:30 Aspinall vs. Gane Max (evento completo)

¿Cuáles son los horarios y canales en Sudamérica?

En Sudamérica, UFC 321 se verá por ESPN y Disney+, con las preliminares comenzando temprano y la pelea estelar entre Aspinall y Gane alrededor de las 17:30 hora local.

País Preliminares Cartelera principal Estelar Canal Argentina 11:00 15:00 17:30 Fox Sports / Disney+ Brasil 11:00 15:00 17:30 ESPN / Disney+ Chile 11:00 15:00 17:30 ESPN / Disney+ Colombia 9:00 13:00 15:30 ESPN / Disney+ Perú 9:00 13:00 15:30 ESPN / Disney+ Ecuador 9:00 13:00 15:30 ESPN / Disney+ Uruguay 12:00 16:00 18:30 ESPN / Disney+ Paraguay 12:00 16:00 18:30 ESPN / Disney+ Bolivia 10:00 14:00 16:30 ESPN / Disney+