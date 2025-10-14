Las supermodelos más influyentes del momento volverán a desplegar sus icónicas ‘alas’ sobre la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show, en una noche de alta moda, espectáculo y performances en vivo este miércoles 15 de octubre desde Nueva York. Para no perder detalle —desde la Pink Carpet hasta el show principal— aquí se indica la hora exacta y las plataformas de transmisión según cada país, con opciones gratuitas y señal oficial.

El pre-show de la Pink Carpet inicia a las 6:30 p. m. ET (3:30 p. m. PT), seguido del desfile a las 7 p. m. ET (4 p. m. PT). Entre las modelos confirmadas figuran Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Lily Aldridge, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Daiane Sodré, Paloma Elsesser, Mathilda Gvarliani, Ashley Graham, Joan Smalls, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee y Anok Yai; además, en la sección PINK: Iris Law, Barbie Ferreira y Angel Reese.

¿Dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Las transmisión oficial del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en los Estados Unidos estará a cargo de Prime Video y Amazon Live. Por otro lado, en el resto de países del mundo se podrá ver GRATIS a través de los redes oficiales de la marca en YouTube, TikTok e Instagram.

¿Quién canta en el VSFS 2025?

Entre los artistas invitados para las presentaciones musicales en vivo se encuentran Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 7 pm ET / 4 pm PT Prime Video y Amazon Live México 17:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Costa Rica 17:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS El Salvador 17:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Nicaragua 17:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Guatemala 17:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Honduras 17:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Panamá 18:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Perú 18:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Colombia 18:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Ecuador 18:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Puerto Rico 19:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Rep. Dominicana 19:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Canadá 19:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Venezuela 19:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Bolivia 20:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Argentina 20:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Chile 20:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Uruguay 20:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Paraguay 20:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS España 02:00 (16/10) TikTok, Instagram y YouTube de VSFS

¿Quiénes son las modelos que estarán en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Alessandra Ambrosio (Brasil)

Adriana Lima (Brasil)​

Candice Swanepoel (Sudáfrica)

Barbara Palvin (Hungría)

Lily Aldridge (Estados Unidos)

Gigi Hadid (Estados Unidos)

Imaan Hammam: neerlandesa.​

Daiane Sodré: brasileña.​

Paloma Elsesser (Estados Unidos)

Mathilda Gvarliani: georgiana.​

Ashley Graham (Estados Unidos)

Joan Smalls (Puerto Rico)

Alex Consani (Estados Unidos)

Yumi Nu (Estados Unidos)

Precious Lee (Estados Unidos)

Anok Yai (Sudán - Estados Unidos)

Iris Law (sección PINK / Gran Bretaña)

Barbie Ferreira (sección PINK / Estados Unidos)

Angel Reese (sección PINK / Estados Unidos)