NUEVA YORK (EE.UU.), 15/10/2025.- Estos son los horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para seguir el desfile del Victoria's Secret Fashion Show este miércoles 15 de octubre con las mejores supermodelos del mundo desde Nueva York, Estados Unidos. Foto de Angela Weiss para AFP
NUEVA YORK (EE.UU.), 15/10/2025.- Estos son los horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para seguir el desfile del Victoria's Secret Fashion Show este miércoles 15 de octubre con las mejores supermodelos del mundo desde Nueva York, Estados Unidos. Foto de Angela Weiss para AFP
/ Angela Weiss
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Las supermodelos más influyentes del momento volverán a desplegar sus icónicas ‘alas’ sobre la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show, en una noche de alta moda, espectáculo y performances en vivo este miércoles 15 de octubre desde Nueva York. Para no perder detalle —desde la Pink Carpet hasta el show principal— aquí se indica la hora exacta y las plataformas de transmisión según cada país, con opciones gratuitas y señal oficial.

El pre-show de la Pink Carpet inicia a las 6:30 p. m. ET (3:30 p. m. PT), seguido del desfile a las 7 p. m. ET (4 p. m. PT). Entre las modelos confirmadas figuran Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Lily Aldridge, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Daiane Sodré, Paloma Elsesser, Mathilda Gvarliani, Ashley Graham, Joan Smalls, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee y Anok Yai; además, en la sección PINK: Iris Law, Barbie Ferreira y Angel Reese.

¿Dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Las transmisión oficial del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en los Estados Unidos estará a cargo de Prime Video y Amazon Live. Por otro lado, en el resto de países del mundo se podrá ver GRATIS a través de los redes oficiales de la marca en YouTube, TikTok e Instagram.

¿Quién canta en el VSFS 2025?

Entre los artistas invitados para las presentaciones musicales en vivo se encuentran Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos7 pm ET / 4 pm PTPrime Video y Amazon Live
México17:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Costa Rica17:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
El Salvador17:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Nicaragua17:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Guatemala17:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Honduras17:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Panamá18:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Perú18:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Colombia18:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Ecuador18:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Puerto Rico19:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Rep. Dominicana19:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Canadá19:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Venezuela19:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Bolivia20:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Argentina20:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Chile20:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Uruguay20:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
Paraguay20:00TikTok, Instagram y YouTube de VSFS
España02:00 (16/10)TikTok, Instagram y YouTube de VSFS

¿Quiénes son las modelos que estarán en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

  • Alessandra Ambrosio (Brasil)
  • Adriana Lima (Brasil)​
  • Candice Swanepoel (Sudáfrica)
  • Barbara Palvin (Hungría)
  • Lily Aldridge (Estados Unidos)
  • Gigi Hadid (Estados Unidos)
  • Imaan Hammam: neerlandesa.​
  • Daiane Sodré: brasileña.​
  • Paloma Elsesser (Estados Unidos)
  • Mathilda Gvarliani: georgiana.​
  • Ashley Graham (Estados Unidos)
  • Joan Smalls (Puerto Rico)
  • Alex Consani (Estados Unidos)
  • Yumi Nu (Estados Unidos)
  • Precious Lee (Estados Unidos)
  • Anok Yai (Sudán - Estados Unidos)
  • Iris Law (sección PINK / Gran Bretaña)
  • Barbie Ferreira (sección PINK / Estados Unidos)
  • Angel Reese (sección PINK / Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC