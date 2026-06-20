Alemania llega a este compromiso después de una contundente victoria en su estreno mundialista, mientras que Costa de Marfil también comenzó el torneo sumando tres puntos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Alemania llega a este compromiso después de una contundente victoria en su estreno mundialista, mientras que Costa de Marfil también comenzó el torneo sumando tres puntos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 continúa con uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo E. Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio en un duelo que podría resultar decisivo para definir a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda del torneo.

Tras debutar con victoria en sus respectivos partidos, ambas selecciones llegan con la misión de sumar tres puntos más y acercarse a los dieciseisavos de final. Si te encuentras en Estados Unidos y no quieres perderte ningún detalle del encuentro, a continuación te contamos los horarios oficiales en California, Florida y Texas, además de los canales de televisión que transmitirán el partido en distintos países. El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto, Canadá, desde las 20:00 UTC.

¿A qué hora juega Alemania vs. Costa de Marfil hoy?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 se jugará este sábado 20 de junio.

Ciudad / EstadoHora
Los Ángeles (California)1:00 p.m. PDT
San Francisco (California)1:00 p.m. PDT
Sacramento (California)1:00 p.m. PDT
Houston (Texas)3:00 p.m. CDT
Dallas (Texas)3:00 p.m. CDT
Austin (Texas)3:00 p.m. CDT
Miami (Florida)4:00 p.m. EDT
Orlando (Florida)4:00 p.m. EDT
Tampa (Florida)4:00 p.m. EDT

Horarios del Alemania vs. Costa de Marfil por países

PaísHora
Estados Unidos (PT)1:00 p.m.
Estados Unidos (CT)3:00 p.m.
Estados Unidos (ET)4:00 p.m.
México2:00 p.m.
Costa Rica2:00 p.m.
Guatemala2:00 p.m.
Honduras2:00 p.m.
El Salvador2:00 p.m.
Colombia3:00 p.m.
Perú3:00 p.m.
Ecuador3:00 p.m.
Panamá3:00 p.m.
Venezuela4:00 p.m.
Bolivia4:00 p.m.
Chile4:00 p.m.
Paraguay4:00 p.m.
Argentina5:00 p.m.
Uruguay5:00 p.m.
Brasil5:00 p.m.
España10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Alemania vs. Costa de Marfil por país?

La transmisión del partido variará según el territorio. Estas son algunas de las señales confirmadas para seguir el encuentro en vivo:

PaísCanal de TV / Streaming
Estados UnidosFOX Sports, FS1, FOX Sports App
MéxicoCanal 5, TUDN, ViX
ArgentinaTyC Sports, TV Pública, DGO
ChileChilevisión, Disney+, DGO
ColombiaCaracol TV, RCN TV, DGO
PerúAmérica TV, DGO
EcuadorTeleamazonas, DGO
UruguayDSports, DGO
VenezuelaDSports, DGO
EspañaDAZN Mundial

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