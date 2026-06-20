La fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 continúa con uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo E. Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio en un duelo que podría resultar decisivo para definir a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda del torneo.

Tras debutar con victoria en sus respectivos partidos, ambas selecciones llegan con la misión de sumar tres puntos más y acercarse a los dieciseisavos de final. Si te encuentras en Estados Unidos y no quieres perderte ningún detalle del encuentro, a continuación te contamos los horarios oficiales en California, Florida y Texas, además de los canales de televisión que transmitirán el partido en distintos países. El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto, Canadá, desde las 20:00 UTC.

¿A qué hora juega Alemania vs. Costa de Marfil hoy?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 se jugará este sábado 20 de junio.

Ciudad / Estado Hora Los Ángeles (California) 1:00 p.m. PDT San Francisco (California) 1:00 p.m. PDT Sacramento (California) 1:00 p.m. PDT Houston (Texas) 3:00 p.m. CDT Dallas (Texas) 3:00 p.m. CDT Austin (Texas) 3:00 p.m. CDT Miami (Florida) 4:00 p.m. EDT Orlando (Florida) 4:00 p.m. EDT Tampa (Florida) 4:00 p.m. EDT

Horarios del Alemania vs. Costa de Marfil por países

País Hora Estados Unidos (PT) 1:00 p.m. Estados Unidos (CT) 3:00 p.m. Estados Unidos (ET) 4:00 p.m. México 2:00 p.m. Costa Rica 2:00 p.m. Guatemala 2:00 p.m. Honduras 2:00 p.m. El Salvador 2:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Panamá 3:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Brasil 5:00 p.m. España 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Alemania vs. Costa de Marfil por país?

La transmisión del partido variará según el territorio. Estas son algunas de las señales confirmadas para seguir el encuentro en vivo: