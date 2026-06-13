El mundo del fútbol se paralizará este sábado 13 de junio con el vibrante enfrentamiento entre las selecciones de Brasil y Marruecos por la Fecha 1 del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium y tú no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El partido Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil vs. Marruecos en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este sábado 13 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del domingo 14 de junio

México (CDMX): 4:00 pm

Puerto Rico: 6:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 6:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm