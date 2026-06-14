Uno de los grandes partidos que se disputará este domingo 14 de junio, sin duda, es el de Ecuador vs. Costa de Marfil por la Fecha 1 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. El duelo se disputará en el Lincoln Financial Field y tú no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el compromiso, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial de Fútbol 2026 este domingo 14 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del lunes 15 de junio

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm