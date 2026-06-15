Por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026, las selecciones de España y Cabo Verde se enfrentarán en el Estadio de Atlanta este lunes 15 de junio y tú no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El partido España vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el España vs. Cabo Verde en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego España vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial de Fútbol 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 10:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Panamá: 11:00 am

Costa Rica: 10:00 am

El Salvador: 10:00 am

Guatemala: 10:00 am

Honduras: 10:00 am

Nicaragua: 10:00 am

Argentina: 1:00 pm

Brasil (Brasilia): 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Chile (Santiago): 12:00 pm

Paraguay: 1:00 pm

Bolivia: 12:00 pm

Venezuela: 12:00 pm

Ecuador: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Colombia: 11:00 am