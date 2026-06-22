Este lunes 22 de junio, un partido del Grupo I concentrará la atención de todos cuando Francia enfrente a Irak por la Fecha 2 de la primera fase Copa Mundial de la FIFA, especialmente sobre si Kylian Mbappé podrá igualar o superar a Lionel Messi como el máximo goleador del máximo torneo de selecciones. Les Bleus, bajo la dirección del entrenador Didier Deschamps, viene de derrotar 3-1 a Senegal en su estreno mundialista, mientras que los Leones de Mesopotamia fueron derrotados 4-1 por Noruega. A continuación, te detallo a qué hora inicia el partido Francia vs. Irak en vivo por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., España y México.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Francia vs. Irak por la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora inicia Francia vs. Irak EN VIVO por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

El partido Francia vs. Irak por la Jornada 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se llevará a cabo este lunes 22 de junio, y a continuación te mostramos la hora de inicio en los cuatro husos horarios de Estados Unidos:

5:00 p.m. - Hora del Este (ET)

4:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

3:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

2:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora inicia Francia vs. Irak EN VIVO por el Mundial 2026 en España?

El partido Francia vs. Irak por la Fecha 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se celebrará el lunes 22 de junio de 2026, con el pitazo inicial a las 23:00 horas de la península española (CET) . El evento se emitirá en vivo desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania.

Revise la lista de canales TV que transmiten Francia vs. Irak en vivo gratis hoy con Mbappé en el Mundial de Fútbol 2026. Guía completa de señales oficiales en directo para EE.UU., México y más países. | Crédito: fifa.com / Composición Depor / Ronie Bautista

¿A qué hora inicia Francia vs. Irak EN VIVO por el Mundial 2026 en México?

El partido Francia vs. Irak por la Fecha 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se llevará a cabo el lunes 22 de junio de 2026 desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. El juego comenzará a las 15:00 horas (Tiempo del centro de CDMX) . La transmisión en vivo estará disponible a través de ViX.

Francia vs. Irak por el Mundial 2026: datos del partido

Fecha: Lunes, 22 de junio del 2026

Lunes, 22 de junio del 2026 Hora : 2:00 pm PT / 3:00 pm (Tiempo del Centro), 5:00 pm ET / 11:00 pm (Horario peninsular)

: 2:00 pm PT / 3:00 pm (Tiempo del Centro), 5:00 pm ET / 11:00 pm (Horario peninsular) Transmisión : FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio (Estados Unidos) / DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (Resto del mundo)

: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio (Estados Unidos) / DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (Resto del mundo) Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania