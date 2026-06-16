Este martes 16 de junio no te pierdas el gran partido que protagonizarán Francia y Senegal en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la Fecha 1 del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. En esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El partido Francia vs. Senegal por el Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Francia vs. Senegal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Francia vs. Senegal por la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 16 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm