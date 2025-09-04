El duelo entre los Kansas City Chiefs, con Patrick Mahomes a la cabeza, y Los Ángeles Chargers marcará un hito para la NFL en Brasil. Por primera vez, un partido de la liga se transmitirá en vivo y de forma gratuita a través de YouTube y YouTube TV. El evento se disputará este viernes 5 de septiembre en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil. ¿Quieres conocer la hora exacta del inicio del juego en tu país? Aquí te contamos los horarios por zona, según el lugar donde te encuentres.

En Estados Unidos, además de la señal abierta en YouTube, los aficionados podrán seguir el juego en NFL+ desde dispositivos móviles, una alternativa práctica para ver en movimiento con cobertura oficial de la liga.

Asimismo, los aficionados en los mercados locales de ambos equipos podrán sintonizar la señal abierta de NBC a través de KSHB en Kansas City y KNBC en Los Ángeles, según la programación prevista.

Fuera de territorio estadounidense, el duelo estará disponible en DAZN y en NFL Game Pass en las regiones compatibles, un esquema que mantiene la cobertura internacional por las plataformas asociadas.

Para quienes estén indecisos sobre si sintonizar el partido o no, el espectáculo de medio tiempo contará con la participación de la superestrella del pop latino Karol G, lo que podría tentar a algunos aficionados a la música.

¿A qué hora inicia el partido Chiefs vs. Chargers por la NFL Brasil 2025?

En cuanto a los horarios, el kickoff está programado para las 21:00 hora local de Brasil, lo que corresponde a las 8 pm ET en Estados Unidos, 7 pm CT en Kansas City y 5 pm PT en Los Ángeles. A continuación, te compartimos los horarios de diferentes países del mundo.

Países Horarios Estados Unidos 8 pm ET / 7 pm CT / 5 pm PT México 18:00 Costa Rica 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Guatemala 18:00 Honduras 18:00 Perú 19:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Panamá 19:00 Canadá 20:00 Rep. Dominicana 20:00 Puerto Rico 20:00 Cuba 20:00 Venezuela 20:00 Bolivia 20:00 Chile 20:00 Argentina 21:00 Paraguay 21:00 Uruguay 21:00 Brasil 21:00