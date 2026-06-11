El Mundial 2026 echará a rodar este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con el duelo entre México y Sudáfrica, encargado de abrir una edición histórica de la Copa del Mundo que reunirá a 48 selecciones por primera vez. El encuentro devolverá al legendario escenario capitalino a un lugar protagónico dentro del fútbol internacional.

La atención estará puesta en el debut del conjunto anfitrión y en el inicio de un torneo que recorrerá tres países durante las próximas semanas. Consulta a qué hora se juega el México vs. Sudáfrica en Estados Unidos, España y los principales países de Latinoamérica para no perderte el primer partido del Mundial 2026.

TL;DR del México vs. Sudáfrica

Partido: México vs. Sudáfrica

Competición: Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Grupo: A

Estadio: Estadio Azteca

Ciudad: Ciudad de México

Hora México (CDMX): 1:00 p.m.

Ceremonia inaugural: 11:30 a.m.

Mundial: primera edición con 48 selecciones y 104 partidos

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica por grupo A del Mundial 2026?

Horarios en EE.UU., España y Latinoamérica

País Hora México 1:00 p.m. Guatemala 1:00 p.m. Honduras 1:00 p.m. El Salvador 1:00 p.m. Nicaragua 1:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m. Panamá 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Cuba 2:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Chile 3:00 p.m. República Dominicana 3:00 p.m. Puerto Rico 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

¿A qué hora inicia México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

Horarios por ciudades y estados de EE.UU.

Ciudad Estado Hora Miami Florida 3:00 p.m. ET Orlando Florida 3:00 p.m. ET Tampa Florida 3:00 p.m. ET Atlanta Georgia 3:00 p.m. ET Nueva York Nueva York 3:00 p.m. ET Newark Nueva Jersey 3:00 p.m. ET Jersey City Nueva Jersey 3:00 p.m. ET Filadelfia Pensilvania 3:00 p.m. ET Chicago Illinois 2:00 p.m. CT Dallas Texas 2:00 p.m. CT Houston Texas 2:00 p.m. CT San Antonio Texas 2:00 p.m. CT Denver Colorado 1:00 p.m. MT Phoenix Arizona 12:00 p.m. MT Los Ángeles California 12:00 p.m. PT San Diego California 12:00 p.m. PT San Francisco California 12:00 p.m. PT Las Vegas Nevada 12:00 p.m. PT

Grupo A del Mundial 2026: así quedaron las selecciones

México y Sudáfrica serán los encargados de inaugurar la actividad del Grupo A, una zona que también integran Corea del Sur y Chequia. El segundo partido del grupo se disputará el mismo día en Guadalajara entre asiáticos y europeos.

Grupo A México Sudáfrica Corea del Sur Chequia

La selección mexicana intentará aprovechar su condición de anfitriona para comenzar con una victoria, mientras que Sudáfrica regresa a una Copa del Mundo después de varias ausencias y buscará sorprender en el partido inaugural.

México y Sudáfrica vuelven a cruzarse en una inauguración mundialista

Curiosamente, el partido inaugural del Mundial 2026 repetirá el mismo enfrentamiento que abrió la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, ambos equipos igualaron 1-1 en Johannesburgo, en un encuentro recordado por el histórico gol de Siphiwe Tshabalala para los anfitriones. Dieciséis años después, mexicanos y sudafricanos volverán a verse las caras para levantar el telón del torneo más importante del fútbol.

¿Dónde se juega México vs. Sudáfrica?

El partido inaugural del Mundial 2026 se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, recinto que hará historia al convertirse en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes: 1970, 1986 y 2026.

Detalle Información Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México País México Dirección Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, CDMX Capacidad 72,766 espectadores Grupo A Partido México vs. Sudáfrica

Ficha del partido

Detalle Información Partido México vs. Sudáfrica Fecha 11 de junio de 2026 Grupo A Estadio Estadio Azteca Hora México 1:00 p.m. Hora Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. Hora España 9:00 p.m. Mundial FIFA 2026

FAQ: Preguntas frecuentes sobre México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en México?

El partido inaugural del Mundial 2026 comenzará a la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

Se jugará a las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT y 12:00 p.m. PT.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en España?

El encuentro comenzará a las 9:00 p.m. (hora peninsular española).

¿Qué selecciones integran el Grupo A?

México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México, sede histórica de los Mundiales de 1970, 1986 y 2026.

Con el Estadio Azteca preparado para recibir nuevamente al planeta fútbol y millones de aficionados pendientes del debut del Tri, el México vs. Sudáfrica promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año. El encuentro no solo abrirá el Grupo A, sino también una Copa Mundial histórica que contará por primera vez con 48 selecciones y 104 partidos.