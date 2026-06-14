Este domingo 14 de junio, Países Bajos y Japón medirán fuerzas en el AT&T Stadium por la Fecha 1 del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido es imperdible. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El partido Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Países Bajos vs. Japón en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 14 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm