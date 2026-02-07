El Super Bowl LX no solo marcará un nuevo capítulo en la historia de la NFL, también se perfila como uno de los eventos musicales más potentes del año gracias a un doble impacto: una ceremonia de apertura a cargo de Green Day y un Halftime Show protagonizado por Bad Bunny. El domingo 8 de febrero de 2026, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se convertirá en el escenario donde el rock y el urbano latino encenderán la noche antes y durante el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Green Day: la primera explosión de la noche

La fiesta comenzará oficialmente a las 6:00 p. m. ET , cuando Green Day salga al escenario para encabezar la ceremonia de apertura del Super Bowl LX, media hora antes del inicio del juego. El icónico trío de punk rock, con raíces en California, llegará a “jugar de local” en el Levi’s Stadium con un show especial que la NFL ha diseñado para celebrar seis décadas de historia del Super Bowl y rendir tributo a generaciones de MVPs.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool harán un recorrido por sus himnos más reconocibles, en un set pensado para conectar a quienes crecieron con el punk de los noventa y a las nuevas audiencias que descubrieron a la banda en plataformas digitales. Según la liga, la ceremonia se emitirá en vivo por NBC, Telemundo, Peacock y Universo, convirtiéndose en el primer gran momento musical de la jornada antes del himno nacional de Estados Unidos y del puntapié inicial entre Patriots y Seahawks.

Bad Bunny: el espectáculo del medio tiempo más esperado

Cuando el partido llegue a su pausa más tensa, la energía cambiará por completo para dar paso al Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, encabezado por Bad Bunny. El puertorriqueño, que se ha consolidado como la figura latina más influyente de la música global, hará historia como el primer artista latino y de habla hispana en liderar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl.

La presentación de Bad Bunny está programada para arrancar aproximadamente entre las 8:00 p. m. y las 8:15 p. m. ET , dependiendo del desarrollo del juego. Su show llegará tras una racha de premios y reconocimientos que lo han visto brillar en los Latin Grammy y los Grammy, donde ha roto barreras de idioma y género llevando el reguetón y el trap latino al máximo escaparate de la industria. La producción, a cargo de la NFL junto a Roc Nation y con Apple Music como patrocinador, promete una puesta en escena masiva, invitados sorpresa y un medley de hits diseñado para convertirse en tema de conversación mundial durante días.

Horarios en Estados Unidos: ceremonia de apertura y Halftime Show

Zona horaria Apertura con Green Day Halftime Show (Bad Bunny) Estados ET (Eastern Time) 6:00 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio, Washington D. C. CT (Central Time) 5:00 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte, Dakota del Sur MT (Mountain Time) 4:00 p. m. 6:00 p. m. – 6:15 p. m. Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska, Oregón PT (Pacific Time) 3:00 p. m. 5:00 p. m. – 5:15 p. m. California, Washington, Nevada

Los fans en la Costa Este verán a Green Day encender el estadio justo a las 6:00 p. m. ET, seguidos por el himno nacional y el kickoff media hora después. En la Costa Oeste, la experiencia arrancará mucho más temprano: a las 3:00 p. m. PT, perfecta para convertir toda la tarde en una maratón de fútbol y música en familia o con amigos.

Horarios en Latinoamérica y España

(Apertura con Green Day: 6:00 p. m. ET · Halftime Show: entre 8:00 p. m. y 8:15 p. m. ET)

País / Región Apertura con Green Day Halftime Show (Bad Bunny) México (Ciudad de México) 5:00 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Guatemala 5:00 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Belice 5:00 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Honduras 5:00 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. El Salvador 5:00 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Nicaragua 5:00 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Costa Rica 5:00 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Panamá 6:00 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Cuba 6:00 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. República Dominicana 7:00 p. m. 9:00 p. m. – 9:15 p. m. Puerto Rico 7:00 p. m. 9:00 p. m. – 9:15 p. m. Colombia 6:00 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Perú 6:00 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Ecuador 6:00 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Venezuela 7:00 p. m. 9:00 p. m. – 9:15 p. m. Bolivia 7:00 p. m. 9:00 p. m. – 9:15 p. m. Paraguay 8:00 p. m. 10:00 p. m. – 10:15 p. m. Chile (zona continental) 8:00 p. m. 10:00 p. m. – 10:15 p. m. Argentina 8:00 p. m. 10:00 p. m. – 10:15 p. m. Uruguay 8:00 p. m. 10:00 p. m. – 10:15 p. m. España (Madrid) 12:00 a. m. (lun.) 2:00 a. m. – 2:15 a. m. (lun.)