Este viernes 19 de junio no te pierdas el gran partido que protagonizarán USMNT y Australia en el Estadio Seattle por la Fecha 2 del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026. En esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean ganar nuevamente en el certamen, pues en la primera jornada vencieron a sus respectivos rivales. En el caso de USMNT, derrotó 4-1 a Paraguay, mientras que Australia superó 2-0 a Turquía.

El partido USMNT vs. Australia por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el USMNT vs. Australia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego USMNT vs. Australia por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 este viernes 19 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm