Por segundo año consecutivo, la final de la Supercopa de España acogerá el Clásico. El FC Barcelona defiende su corona ante Real Madrid este domingo 11 de enero, a partir de las 8:00 p.m. hora local (Yeda, Arabia Saudita). Una derrota frente al eterno rival no solo avivaría los rumores sobre la salida de Xabi Alonso, sino que marcaría un punto de inflexión definitivo en su etapa en el banquillo blanco. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horario en Estados Unidos, México, España, otros países de Centroamérica, Sudamérica y el resto del mundo.
¿A qué hora inicia el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.
|Región
|País / Zona
|Ciudad de referencia
|Hora de inicio local
|Europa
|España (CET)
|Madrid / Barcelona
|20:00
|Europa
|Portugal
|Lisboa
|19:00
|Europa
|Reino Unido
|Londres
|19:00
|Europa
|Francia
|París
|20:00
|Europa
|Alemania
|Berlín
|20:00
|Europa
|Italia
|Roma
|20:00
|Europa
|Países Bajos
|Ámsterdam
|20:00
|Europa
|Bélgica
|Bruselas
|20:00
|Norteamérica
|EE. UU. Este (ET)
|Nueva York / Miami
|14:00
|Norteamérica
|EE. UU. Centro (CT)
|Chicago / Houston
|13:00
|Norteamérica
|EE. UU. Mountain (MT)
|Denver
|12:00
|Norteamérica
|EE. UU. Pacífico (PT)
|Los Ángeles / Seattle
|11:00
|Norteamérica
|México
|Ciudad de México
|13:00
|Centroamérica / Caribe
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|13:00
|Centroamérica / Caribe
|Honduras
|Tegucigalpa
|13:00
|Centroamérica / Caribe
|El Salvador
|San Salvador
|13:00
|Centroamérica / Caribe
|Nicaragua
|Managua
|13:00
|Centroamérica / Caribe
|Costa Rica
|San José
|13:00
|Centroamérica / Caribe
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|14:00
|Centroamérica / Caribe
|República Dominicana
|Santo Domingo
|15:00
|Centroamérica / Caribe
|Puerto Rico
|San Juan
|15:00
|Centroamérica / Caribe
|Cuba
|La Habana
|15:00
|Sudamérica
|Perú
|Lima
|14:00
|Sudamérica
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Sudamérica
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Sudamérica
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Sudamérica
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Sudamérica
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Sudamérica
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Sudamérica
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Sudamérica
|Chile
|Santiago
|16:00
|Sudamérica
|Brasil
|São Paulo / Río de Janeiro
|16:00
|Resto del mundo
|Arabia Saudita
|Yeda
|22:00
|Resto del mundo
|Marruecos
|Rabat
|19:00
|Resto del mundo
|Japón
|Tokio
|04:00 (lunes 12 de enero)
|Resto del mundo
|Australia
|Sídney
|06:00 (lunes 12 de enero)