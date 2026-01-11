Conoce la hora de inicio para ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por la final de la Supercopa de España 2026 en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Por segundo año consecutivo, la final de la Supercopa de España acogerá el Clásico. El FC Barcelona defiende su corona ante Real Madrid este domingo 11 de enero, a partir de las 8:00 p.m. hora local (Yeda, Arabia Saudita). Una derrota frente al eterno rival no solo avivaría los rumores sobre la salida de Xabi Alonso, sino que marcaría un punto de inflexión definitivo en su etapa en el banquillo blanco. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horario en Estados Unidos, México, España, otros países de Centroamérica, Sudamérica y el resto del mundo.

Desde Yeda, Real Madrid juega contra FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026, este domingo 11 de enero. (Foto: Composición Mag)
¿A qué hora inicia el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

RegiónPaís / ZonaCiudad de referenciaHora de inicio local
EuropaEspaña (CET)Madrid / Barcelona20:00 ​
EuropaPortugalLisboa19:00 ​
EuropaReino UnidoLondres19:00 ​
EuropaFranciaParís20:00 ​
EuropaAlemaniaBerlín20:00 ​
EuropaItaliaRoma20:00 ​
EuropaPaíses BajosÁmsterdam20:00 ​
EuropaBélgicaBruselas20:00 ​
NorteaméricaEE. UU. Este (ET)Nueva York / Miami14:00 ​
NorteaméricaEE. UU. Centro (CT)Chicago / Houston13:00 ​
NorteaméricaEE. UU. Mountain (MT)Denver12:00 ​
NorteaméricaEE. UU. Pacífico (PT)Los Ángeles / Seattle11:00 ​
NorteaméricaMéxicoCiudad de México13:00 ​
Centroamérica / CaribeGuatemalaCiudad de Guatemala13:00 ​
Centroamérica / CaribeHondurasTegucigalpa13:00 ​
Centroamérica / CaribeEl SalvadorSan Salvador13:00 ​
Centroamérica / CaribeNicaraguaManagua13:00 ​
Centroamérica / CaribeCosta RicaSan José13:00 ​
Centroamérica / CaribePanamáCiudad de Panamá14:00 ​
Centroamérica / CaribeRepública DominicanaSanto Domingo15:00 ​
Centroamérica / CaribePuerto RicoSan Juan15:00 ​
Centroamérica / CaribeCubaLa Habana15:00 ​
SudaméricaPerúLima14:00 ​
SudaméricaColombiaBogotá14:00 ​
SudaméricaEcuadorQuito14:00 ​
SudaméricaVenezuelaCaracas15:00 ​
SudaméricaBoliviaLa Paz15:00 ​
SudaméricaParaguayAsunción15:00 ​
SudaméricaArgentinaBuenos Aires16:00 ​
SudaméricaUruguayMontevideo16:00 ​
SudaméricaChileSantiago16:00 ​
SudaméricaBrasilSão Paulo / Río de Janeiro16:00 ​
Resto del mundoArabia SauditaYeda22:00 ​
Resto del mundoMarruecosRabat19:00 ​
Resto del mundoJapónTokio04:00 (lunes 12 de enero) ​
Resto del mundoAustraliaSídney06:00 (lunes 12 de enero) ​
