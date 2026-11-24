Este martes 24 de noviembre de 2026, el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, albergará la esperada gala final de Miss Universo 2026. Se trata de una cita verdaderamente histórica, ya que el certamen conmemora su 75.ª edición, celebrando tres cuartos de siglo de trayectoria como la plataforma de belleza más influyente del planeta. En esta noche de aniversario, 116 candidatas de distintos países y territorios competirán por conquistar la corona El Resplandor de un Legado Eterno y suceder a la mexicana Fátima Bosch.

Entre las aspirantes que más atención acaparan destaca la representante de Estados Unidos, Justus Kelley, una filántropa y especialista en salud pública de 31 años originaria de Virginia. La miss USA resaltó en las ediciones previas del certamen y cuenta con el aliento de sus seguidores para lograr la corona.

¿A qué hora ver la final del Miss Universo 2026?

La gala final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre a partir de las 8:00 p. m. (hora del Este), mientras que la transmisión previa especial arrancará una hora antes, a las 7:00 p. m. ET. Debido a los distintos husos horarios en Estados Unidos, el horario de inicio varía según el estado y la ciudad:

Zona horaria Gala principal Estados Ciudades principales Hora del Este (ET) 8:00 p. m. Nueva York, Florida, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Maryland, Ohio, Míchigan, Washington D. C. Nueva York, Miami, Orlando, Atlanta, Boston, Filadelfia, Washington D. C., Detroit. Hora Central (CT) 7:00 p. m. Texas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Misuri, Wisconsin, Alabama, Arkansas, Iowa, Kansas, Misisipi, Oklahoma, Tennessee. Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Chicago, Nueva Orleans, Mineápolis, Nashville. Hora de la Montaña (MT) 6:00 p. m. Colorado, Arizona, Utah, Nuevo México, Montana, Wyoming Denver, Phoenix, Salt Lake City, Albuquerque Hora del Pacífico (PT) 5:00 p. m. California, Washington, Oregón, Nevada, Idaho. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Seattle, Portland, Las Vegas. Hora de Alaska (AKT) 4:00 p. m. Alaska Anchorage, Juneau, Fairbanks Hora de Hawái 3:00 p. m. Hawái Honolulu, Hilo

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)