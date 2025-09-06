La Luna Llena de septiembre de 2025 se perfila como uno de los eventos astronómicos más impresionantes del año, y los amantes del cielo en España tendrán una oportunidad única para presenciarlo. Este fenómeno no llegará solo, ya que un eclipse lunar total teñirá nuestro satélite de un llamativo color rojizo. Este espectáculo, conocido popularmente como Luna de Sangre o Luna Roja, será visible en todo el país ibérico, prometiendo una noche inolvidable para todos los que miren al cielo.

Este esperado evento astronómico coincidirá con el atardecer del domingo 7 de septiembre. Los observadores desde la capital andaluza, Sevilla, tendrán una vista privilegiada. Al elevarse sobre el horizonte, el satélite natural del planeta Tierra no exhibirá su resplandor habitual, sino que se mostrará en un tono oscuro y rojizo, ofreciendo un contraste visual espectacular con el cielo del atardecer. Sin duda, será una oportunidad especial para contemplar la majestuosidad de un eclipse lunar total.

La Luna Roja o Luna de Sangre ocurre durante la fase de totalidad de eclipse lunar total. (Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

¿A qué hora inicia la Luna de Sangre 2025 el 7 y 8 de septiembre en Sevilla?

El eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre, tendrá lugar en Sevilla entre el 7 y 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, debido a la posición de la Luna, el fenómeno solo será visible parcialmente.

Aunque el eclipse alcanzará su punto máximo a las 20:11 hrs (horario peninsular español), antes de la salida de la Luna, los sevillanos podrán ver el inicio de la fase de totalidad a las 20:42 hrs, momento en que la Luna aparecerá en el cielo.

Esta es la secuencia del eclipse tal como se verá desde Sevilla, con los tiempos expresados en hora oficial, proporcionados por el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto Geográfico Nacional:

La Luna sale a las 20:42 y se pone a las 07:27

El eclipse parcial comienza a las 18:27 y termina a las 21:56

El eclipse total comienza a las 19:31 y termina a las 20:53

¿Cuánto tiempo dura la Luna de Sangre del 7 y 8 de septiembre en Sevilla?

La visión rojiza será muy breve, durando solo once minutos, antes de que el satélite recupere su luz. La fase de totalidad finalizará a las 20:53 hrs, y el eclipse parcial terminará a las 21:56 hrs.

La Luna de Sangre volverá en septiembre con el eclipse lunar total. (Foto: ekapol/iStock)

¿En qué ciudades se verá mejor la Luna de Sangre del 7 y 8 de septiembre en Sevilla?

En esta ocasión, Sevilla no será el mejor lugar para ver el eclipse en España. En ciudades como Barcelona o Valencia, la fase de totalidad del fenómeno se prolongará más tiempo. En Sevilla, la Luna de Sangre aparecerá justo en los últimos instantes del eclipse, pero su ascenso sobre el horizonte creará una imagen única y muy especial.

Para disfrutar de esta vista, es fundamental buscar un lugar con el horizonte despejado hacia el este. Algunas buenas opciones en Sevilla son las playas cercanas, los miradores y colinas a las afueras, y los márgenes del río Guadalquivir, donde la visión es más clara. El evento puede seguirse a simple vista, aunque con prismáticos o un telescopio se apreciarán mejor los tonos rojizos de la Luna.

Consejos para observar mejor la Luna de Sangre del 7 y 8 de septiembre

Este eclipse lunar total no causa ningún daño a la vista si lo miramos directamente con el ojo humano. No obstante, no debemos dejar pasar recomendaciones útiles que mejorarán nuestra experiencia:

Te recomendados alejarte de la contaminación lumínica de las ciudades

Busca un lugar con el horizonte despejado (un mirador o una parte alta de tu ciudad)

Utiliza binoculares o telescopios profesionales para ver con mejores resultados el color rojizo que tendrá la Luna durante el eclipse

Consulta las condiciones meteorológicas de tu ciudad, sobre todo, la parte de la presencia de nubes que pueden dificultar la visibilidad