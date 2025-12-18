La espera terminó para el choque más inesperado del año: Anthony Joshua vs. Jake Paul se miden este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, la acción de la cartelera principal inicia a las 8:00 p.m. ET (Florida), 7:00 p.m. CT (Texas) y 5:00 p.m. PT (California). Los esperados ring walks del evento estelar están previstos aproximadamente a las 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT, aunque el horario final dependerá de la duración de los combates previos.

Este duelo a ocho asaltos llega tras la salida de Gervonta Davis, obligando a Jake Paul (12-1) a enfrentar su reto más peligroso ante un peso pesado natural. Anthony Joshua, ex bicampeón mundial unificado y medallista olímpico, llega con una ventaja física abrumadora de 6′6″ de estatura y un alcance de 82 pulgadas. “AJ” no podrá superar las 245 libras en el pesaje oficial, marcando una diferencia de peso histórica frente a un Paul que originalmente se preparaba para una pelea mucho más ligera.

Si vives en Chicago, Houston o Dallas, sintoniza la señal a las 7:00 p.m. para no perderte ni un segundo de la transmisión en español. Los fanáticos en Nueva York, Miami y Atlanta deben estar listos a las 8:00 p.m., mientras que en Los Ángeles y Las Vegas la cita es desde las 5:00 p.m. La pelea se transmitirá en vivo por Netflix, siendo gratuita para todos los suscriptores de la plataforma, permitiendo seguir el minuto a minuto desde cualquier rincón de los Estados Unidos.

El viernes 19 de diciembre, Jake Paul y Anthony Joshua finalmente se enfrentarán en el ring para Jake vs. Joshua, un evento mundial de boxeo en vivo que se transmitirá exclusivamente por Netflix. El enfrentamiento ha estado cobrando impulso durante meses: el regreso de Joshua, el ascenso constante de Paul en la clasificación de peso crucero y el espectáculo de un enfrentamiento de peso pesado en Miami han elevado la expectativa a un nuevo nivel. | Crédito: Netflix

Horario oficial de la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul EN VIVO en Miami y la Costa Este

El show se celebra en el Kaseya Center de Miami, así que el horario “oficial” de la noche se rige por la Costa Este de Estados Unidos. La acción fuerte comienza con la cartelera principal a las 8:00 p.m. ET, ideal para quienes viven en Florida y el resto del Este del país y quieren verlo todo desde las primeras campanadas.

Si solo te interesa el plato fuerte, prepara snacks y sofá porque los ring walks de Jake Paul y Anthony Joshua se calculan alrededor de las 11:00 p.m. ET, en plena noche de viernes.​

¿A qué hora es la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul EN VIVO en Florida y Texas?

En Florida, que comparte zona horaria del Este, la pelea se disfruta exactamente con los mismos horarios que Miami: main card a las 8:00 p.m. y ring walks cerca de las 11:00 p.m., siempre el viernes 19 de diciembre.

Texas se mueve en horario Central, así que ahí la cartelera principal arranca a las 7:00 p.m. CT, con el combate estelar apuntando a las 10:00 p.m. CT, un horario perfecto para cerrar la semana a todo volumen.

Si vas a ver el evento en sports bars o viewing parties en ciudades como Dallas, Houston o San Antonio, ten en cuenta que muchos locales anuncian sus puertas abiertas desde antes del inicio oficial del main card.​

Horario de la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul EN VIVO para California y la Costa Oeste

Si estás en California u otro estado de la Costa Oeste, prepárate para una noche intensa pero más temprana: la cartelera principal se enciende a las 5:00 p.m. PT, ideal para salir del trabajo directo al sofá o al bar. Los ring walks de Joshua y Paul se esperan alrededor de las 8:00 p.m. PT, todavía en prime time de viernes en ciudades como Los Ángeles, San Diego o San Francisco. Este horario también aplica para otros estados del Pacífico como Washington y Oregon, donde el público podrá seguir toda la velada sin trasnochar demasiado.​

Otros husos horarios de Estados Unidos para ver la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul EN VIVO

Para el resto de Estados Unidos, el reloj también se ajusta fácil: en Mountain Time, la cartelera principal arranca a las 6:00 p.m. MT y los ring walks rondan las 9:00 p.m. MT, perfecto para estados como Colorado, Utah o Nuevo México.

En Alaska, el main card comienza alrededor de las 4:00 p.m. AKT y el evento estelar se proyecta hacia las 7:00 p.m. AKT, mientras que en Hawái el show principal se vería desde las 3:00 p.m. HST con el combate estelar cerca de las 6:00 p.m. HST, siempre el mismo viernes 19.

En todo el país, la transmisión del main card se ofrece por streaming a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, lo que facilita que los aficionados hispanohablantes se conecten desde cualquier estado sin perder detalle.