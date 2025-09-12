LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- Lista de horarios de EE.UU., México, España y otros países del mundo para poder ver la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de agosto por los títulos AMB, CMB, OMB y FIB desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Foto de Netflix
LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- Lista de horarios de EE.UU., México, España y otros países del mundo para poder ver la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de agosto por los títulos AMB, CMB, OMB y FIB desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.
Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán este sábado 13 de septiembre en una pelea a 12 rounds por el título unificado de peso supermediano (168 libras/76.2 kg). El boxeador mexicano pondrá en juego sus cinturones de la AMB, OMB, CMB y FIB. ¿Quieres saber a qué hora inicia la cartelera y el combate estelar en tu país? Aquí te compartimos los horarios de todas las peleas desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (EE.UU.).

En Estados Unidos, la cartelera arranca a las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT), por lo que se estima que la pelea entre Canelo y Crawford comience cerca de las 11:00 p.m. ET (8:00 p.m. PT). En México, los combates preliminares inician a las 19:00 horas (Tiempo del Centro) y la pelea estelar está programada para las 21:00 horas, mismo horario que tendrán países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

En Colombia, Ecuador, Perú y Panamá la acción comenzará a las 20:00, con la pelea principal pactada alrededor de las 22:00. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Canadá, Cuba y República Dominicana, la cartelera empezará a las 21:00 y la estelar a las 23:00.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, los primeros combates se verán desde las 22:00 y la pelea estelar se disputará a la medianoche del 14 de septiembre. Finalmente, en España, las preliminares arrancarán a las 02:00 (hora peninsular) del domingo, mientras que la estelar está prevista para las 04:00.

¿A qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?

PaísesInicio de la carteleraPelea estelar
Estados Unidos9 pm ET / 6 pm PT11 pm ET / 8 pm PT
México19:0021:00
Costa Rica19:0021:00
El Salvador19:0021:00
Nicaragua19:0021:00
Honduras19:0021:00
Guatemala19:0021:00
Colombia20:0022:00
Ecuador20:0022:00
Perú20:0022:00
Panamá20:0022:00
Venezuela21:0023:00
Bolivia21:0023:00
Puerto Rico21:0023:00
Canadá21:0023:00
Cuba21:0023:00
Rep. Dominicana21:0023:00
Argentina22:0000:00 (14/09)
Brasil22:0000:00 (14/09)
Chile22:0000:00 (14/09)
Paraguay22:0000:00 (14/09)
Uruguay22:0000:00 (14/09)
Reino Unido01:00 (14/09)03:00 (14/09)
Alemania02:00 (14/09)04:00 (14/09)
España02:00 (14/09)04:00 (14/09)
Francia02:00 (14/09)04:00 (14/09)
Italia02:00 (14/09)04:00 (14/09)
Noé Yactayo

