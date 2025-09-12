Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán este sábado 13 de septiembre en una pelea a 12 rounds por el título unificado de peso supermediano (168 libras/76.2 kg). El boxeador mexicano pondrá en juego sus cinturones de la AMB, OMB, CMB y FIB. ¿Quieres saber a qué hora inicia la cartelera y el combate estelar en tu país? Aquí te compartimos los horarios de todas las peleas desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (EE.UU.).
En Estados Unidos, la cartelera arranca a las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT), por lo que se estima que la pelea entre Canelo y Crawford comience cerca de las 11:00 p.m. ET (8:00 p.m. PT). En México, los combates preliminares inician a las 19:00 horas (Tiempo del Centro) y la pelea estelar está programada para las 21:00 horas, mismo horario que tendrán países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
En Colombia, Ecuador, Perú y Panamá la acción comenzará a las 20:00, con la pelea principal pactada alrededor de las 22:00. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Canadá, Cuba y República Dominicana, la cartelera empezará a las 21:00 y la estelar a las 23:00.
En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, los primeros combates se verán desde las 22:00 y la pelea estelar se disputará a la medianoche del 14 de septiembre. Finalmente, en España, las preliminares arrancarán a las 02:00 (hora peninsular) del domingo, mientras que la estelar está prevista para las 04:00.
¿A qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?
|Países
|Inicio de la cartelera
|Pelea estelar
|Estados Unidos
|9 pm ET / 6 pm PT
|11 pm ET / 8 pm PT
|México
|19:00
|21:00
|Costa Rica
|19:00
|21:00
|El Salvador
|19:00
|21:00
|Nicaragua
|19:00
|21:00
|Honduras
|19:00
|21:00
|Guatemala
|19:00
|21:00
|Colombia
|20:00
|22:00
|Ecuador
|20:00
|22:00
|Perú
|20:00
|22:00
|Panamá
|20:00
|22:00
|Venezuela
|21:00
|23:00
|Bolivia
|21:00
|23:00
|Puerto Rico
|21:00
|23:00
|Canadá
|21:00
|23:00
|Cuba
|21:00
|23:00
|Rep. Dominicana
|21:00
|23:00
|Argentina
|22:00
|00:00 (14/09)
|Brasil
|22:00
|00:00 (14/09)
|Chile
|22:00
|00:00 (14/09)
|Paraguay
|22:00
|00:00 (14/09)
|Uruguay
|22:00
|00:00 (14/09)
|Reino Unido
|01:00 (14/09)
|03:00 (14/09)
|Alemania
|02:00 (14/09)
|04:00 (14/09)
|España
|02:00 (14/09)
|04:00 (14/09)
|Francia
|02:00 (14/09)
|04:00 (14/09)
|Italia
|02:00 (14/09)
|04:00 (14/09)