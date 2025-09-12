Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán este sábado 13 de septiembre en una pelea a 12 rounds por el título unificado de peso supermediano (168 libras/76.2 kg). El boxeador mexicano pondrá en juego sus cinturones de la AMB, OMB, CMB y FIB. ¿Quieres saber a qué hora inicia la cartelera y el combate estelar en tu país? Aquí te compartimos los horarios de todas las peleas desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (EE.UU.).

En Estados Unidos, la cartelera arranca a las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT), por lo que se estima que la pelea entre Canelo y Crawford comience cerca de las 11:00 p.m. ET (8:00 p.m. PT). En México, los combates preliminares inician a las 19:00 horas (Tiempo del Centro) y la pelea estelar está programada para las 21:00 horas, mismo horario que tendrán países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

En Colombia, Ecuador, Perú y Panamá la acción comenzará a las 20:00, con la pelea principal pactada alrededor de las 22:00. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Canadá, Cuba y República Dominicana, la cartelera empezará a las 21:00 y la estelar a las 23:00.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, los primeros combates se verán desde las 22:00 y la pelea estelar se disputará a la medianoche del 14 de septiembre. Finalmente, en España, las preliminares arrancarán a las 02:00 (hora peninsular) del domingo, mientras que la estelar está prevista para las 04:00.

¿A qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?

Países Inicio de la cartelera Pelea estelar Estados Unidos 9 pm ET / 6 pm PT 11 pm ET / 8 pm PT México 19:00 21:00 Costa Rica 19:00 21:00 El Salvador 19:00 21:00 Nicaragua 19:00 21:00 Honduras 19:00 21:00 Guatemala 19:00 21:00 Colombia 20:00 22:00 Ecuador 20:00 22:00 Perú 20:00 22:00 Panamá 20:00 22:00 Venezuela 21:00 23:00 Bolivia 21:00 23:00 Puerto Rico 21:00 23:00 Canadá 21:00 23:00 Cuba 21:00 23:00 Rep. Dominicana 21:00 23:00 Argentina 22:00 00:00 (14/09) Brasil 22:00 00:00 (14/09) Chile 22:00 00:00 (14/09) Paraguay 22:00 00:00 (14/09) Uruguay 22:00 00:00 (14/09) Reino Unido 01:00 (14/09) 03:00 (14/09) Alemania 02:00 (14/09) 04:00 (14/09) España 02:00 (14/09) 04:00 (14/09) Francia 02:00 (14/09) 04:00 (14/09) Italia 02:00 (14/09) 04:00 (14/09)