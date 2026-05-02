Armando Resendiz y Jaime Munguía se enfrentarán este sábado 2 de mayo en una pelea de boxeo profesional pactada a 12 asaltos por el título supermediano AMB que ostenta el pugilista mejor conocido como “Toro”. ¿Quieres saber a qué hora inicia la cartelera y el combate estelar en tu país? Aquí te compartimos los horarios de todas las peleas desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (EE. UU.).

En Estados Unidos, la cartelera arranca a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT). En México, los combates estelares inicien a las 18:00 horas (Tiempo del Centro) y la pelea estelar está programada para después de las 21:00 horas CDMX, mismo horario que tendrán países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

En Colombia, Ecuador, Perú, Canadá, Cuba y Panamá la acción comenzará a las 19:00, con la pelea principal pactada alrededor de las 22:00. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, la cartelera empezará a las 20:00 y la estelar a las 23:00.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, los primeros combates se verán desde las 22:00 y la pelea estelar se disputará a la medianoche del 4 de mayo. Finalmente, en España, las preliminares arrancarán a las 02:00 (hora peninsular) del lunes, mientras que la estelar está prevista para las 05:00.

¿A qué hora inicia la pelea Armando Resendiz vs. Jaime Munguía por boxeo en Las Vegas, Nevada?

Países Preliminares Inicio de la cartelera Pelea estelar Estados Unidos 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT 8 p.m. ET / 5 p.m. PT 10 p.m. ET / 7 p.m. PT México 15:30 18:00 21:00 Costa Rica 15:30 18:00 21:00 El Salvador 15:30 18:00 21:00 Nicaragua 15:30 18:00 21:00 Honduras 15:30 18:00 21:00 Guatemala 15:30 18:00 21:00 Colombia 16:30 19:00 22:00 Ecuador 16:30 19:00 22:00 Perú 16:30 19:00 22:00 Panamá 16:30 19:00 22:00 Canadá 16:30 19:00 22:00 Cuba 16:30 19:00 22:00 Puerto Rico 17:30 20:00 23:00 Venezuela 17:30 20:00 23:00 Bolivia 17:30 20:00 23:00 Rep. Dominicana 17:30 20:00 23:00 Argentina 18:30 21:00 00:00 (04/05) Brasil 18:30 21:00 00:00 (04/05) Chile 18:30 21:00 00:00 (04/05) Paraguay 18:30 21:00 00:00 (04/05) Uruguay 18:30 21:00 00:00 (04/05) Reino Unido 01:30 03:00 (04/05) 06:00 (04/05) Alemania 02:30 04:00 (04/05) 07:00 (04/05) España 02:30 04:00 (04/05) 07:00 (04/05) Francia 02:30 04:00 (04/05) 07:00 (04/05) Italia 02:30 04:00 (04/05) 07:00 (04/05)

FAQ: Preguntas frecuentes de la pelea Armando Resendiz vs. Jaime Munguía

¿A qué hora empieza y cómo verla?

La transmisión principal inicia a las 18:00 horas (Pacífico) / 20:00 horas (Centro de México). Se estima que Reséndiz y Munguía suban al ring alrededor de las 20:15 horas (CDMX), al ser el evento co-estelar de la noche.

La cartelera principal se transmite en directo y en exclusiva por Prime Video en Estados Unidos, mientras que en México se podrá disfrutar por señal abierta por TV Azteca (Canal 7), en cable por ESPN y en streaming vía Disney+ y DAZN previa suscripción.

¿Cuáles fueron los resultados del pesaje?

Ambos boxeadores cumplieron con el límite de las 168 libras el viernes 1 de mayo:

Jaime Munguía: 167.4 libras.

167.4 libras. Armando Reséndiz: 167 libras.

¿Cuáles son las reglas?

​Está pactada a 12 asaltos y los nocauts están totalmente permitidos.​

¿Cuál es el contexto del Combate? ¿Qué más hay en la cartelera?

Este enfrentamiento es el evento co-estelar de la función encabezada por David Benavídez vs. Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Reséndiz llega con un gran impulso tras su sorpresiva victoria sobre Caleb Plant el año pasado, mientras que Munguía busca capturar su primer título mundial en las 168 libras para consolidarse en la división.