El campeón mexicano de peso semipesado, David Benavidez, considerado el relevo natural de Saúl “Canelo” Álvarez en los grandes escenarios del boxeo, defenderá sus títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el británico Anthony Yarde este sábado 22 de noviembre por la pelea estelar, que se llevará a cabo en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. La cartelera completa se transmitirá en vivo por DAZN PPV a nivel mundial. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del combate en tu país? Aquí te contamos todos los detalles según tu ubicación.

En Estados Unidos, la pelea entre David Benavidez y Anthony Yarde comenzará alrededor de las 8:00 p.m. ET para los estados de Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania; a las 7:00 p.m. CT en Texas; y a las 5:00 p.m. PT en California y Nevada.

Por otro lado, en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, se espera que el combate Benavidez vs. Yarde inicie a las 19:00 horas. Siguiendo esa misma referencia, en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Canadá y Cuba, está programado para las 20:00 horas.

En tanto, en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, la pelea de David Benavidez frente a Anthony Yarde comenzará a las 21:00 horas.

Si te encuentras en el Reino Unido, podrás ver el combate desde la 01:00 horas del domingo 23 de noviembre. Ese mismo día se transmitirá en España, Francia y Alemania, pero a las 02:00.

Horario del inicio de la cartelera de David Benavidez vs. Anthony Yarde

14:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala

15:00 horas de Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Cuba y Canadá

16:00 horas de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y República Dominicana

17:00 horas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil

20:00 horas de Inglaterra e Irlanda

21:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿A qué hora es el ring walk de la pelea David Benavídez vs. Anthony Yarde?

19:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala

20:00 horas de Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Cuba y Canadá

21:00 horas de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y República Dominicana

22:00 horas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil

01:00 horas de domingo 23 de noviembre en Inglaterra e Irlanda

25:00 horas del domingo 23 de noviembre en España, Italia, Alemania y Francia

Cartelera David Benavidez vs. Anthony Yarde

Peso semipesado : David Benavidez vs. Antony Yarde (Títulos CMB y AMB)

: David Benavidez vs. Antony Yarde (Títulos CMB y AMB) Peso wélter : Brian Norman Jr. vs. Devin Haney (Título de la OMB)

: Brian Norman Jr. vs. Devin Haney (Título de la OMB) Peso supermosca : Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez (Títulos AMB, CMB y OMB)

: Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez (Títulos AMB, CMB y OMB) Peso ligero : Sam Noakes vs. Abdullah Mason (Título vacante de la OMB)

: Sam Noakes vs. Abdullah Mason (Título vacante de la OMB) Peso mediano : Vito Mielnicki vs. Samuel Nmomah

: Vito Mielnicki vs. Samuel Nmomah Peso ligero : Sultam Almohammed vs. Umesh Chavan

: Sultam Almohammed vs. Umesh Chavan Peso supermediano : Julio Porras vs. Pius Penda

: Julio Porras vs. Pius Penda Peso superpluma: Mohammed Alakel vs. Jiaming Li