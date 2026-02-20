Conoce los horarios por país para ver la pelea de boxeo entre Mario Barrios vs. Ryan García este sábado 21 de febrero desde el T-Mobile Arena. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
Jairo Rúa

El cuadrilátero del T-Mobile Arena se convierte este sábado en el epicentro del boxeo de élite con High Stakes, una cartelera encabezada por el monarca welter del CMB, Mario Barrios, y el mediático Ryan García. La gala estelar dará inicio a las 19:00 CST (20:00 ET), con el esperado ringwalk de los protagonistas programado aproximadamente para las 22:00 CST (23:00 ET). Para ver la pelea de boxeo en vivo y en directo online, te comparto la lista de horarios por cada estado de EE.UU.

A qué hora pelea Mario Barrios vs. Ryan García EN VIVO en EE.UU.

Los medios especializados sitúan el inicio de la cartelera principal en torno a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT), con los walkouts de Ryan García y Mario Barrios previstos cerca de las 11:00 p.m. ET (8:00 p.m. PT). En la práctica, para los espectadores el dato clave es la hora aproximada del combate principal.

Estado (EE. UU.)Zona horaria principalHora estimada ring walk García–Barrios (21/02/2026)
AlabamaCentral (CT)10:00 p.m.
AlaskaAlaska (AKT)7:00 p.m.
Arizona*Mountain (sin DST)9:00 p.m.
ArkansasCentral (CT)10:00 p.m.
CaliforniaPacific (PT)8:00 p.m.
Carolina del NorteEastern (ET)11:00 p.m.
Carolina del SurEastern (ET)11:00 p.m.
ColoradoMountain (MT)9:00 p.m.
ConnecticutEastern (ET)11:00 p.m.
Dakota del NorteCentral (CT)10:00 p.m.
Dakota del SurCentral (CT)10:00 p.m.
DelawareEastern (ET)11:00 p.m.
Florida (península)Eastern (ET)11:00 p.m.
GeorgiaEastern (ET)11:00 p.m.
HawáiHawaii (HST)6:00 p.m.
Idaho (sur/oeste)Mountain (MT)9:00 p.m.
IllinoisCentral (CT)10:00 p.m.
IndianaEastern (ET)11:00 p.m.
IowaCentral (CT)10:00 p.m.
KansasCentral (CT)10:00 p.m.
KentuckyEastern (ET)11:00 p.m.
LuisianaCentral (CT)10:00 p.m.
MaineEastern (ET)11:00 p.m.
MarylandEastern (ET)11:00 p.m.
MassachusettsEastern (ET)11:00 p.m.
MíchiganEastern (ET)11:00 p.m.
MinnesotaCentral (CT)10:00 p.m.
MisisipiCentral (CT)10:00 p.m.
MisuriCentral (CT)10:00 p.m.
MontanaMountain (MT)9:00 p.m.
NebraskaCentral (CT)10:00 p.m.
Nevada (incl. Las Vegas)Pacific (PT)8:00 p.m.
Nueva JerseyEastern (ET)11:00 p.m.
Nueva HampshireEastern (ET)11:00 p.m.
Nueva YorkEastern (ET)11:00 p.m.
Nuevo MéxicoMountain (MT)9:00 p.m.
OhioEastern (ET)11:00 p.m.
OklahomaCentral (CT)10:00 p.m.
Oregón (mayoría)Pacific (PT)8:00 p.m.
PensilvaniaEastern (ET)11:00 p.m.
Rhode IslandEastern (ET)11:00 p.m.
TennesseeCentral (CT)10:00 p.m.
Texas (mayoría)Central (CT)10:00 p.m.
UtahMountain (MT)9:00 p.m.
VermontEastern (ET)11:00 p.m.
VirginiaEastern (ET)11:00 p.m.
Virginia OccidentalEastern (ET)11:00 p.m.
WashingtonPacific (PT)8:00 p.m.
WisconsinCentral (CT)10:00 p.m.
WyomingMountain (MT)9:00 p.m.
Distrito de Columbia (D.C.)Eastern (ET)11:00 p.m.

*Arizona no cambia a horario de verano, pero para febrero la equivalencia con MT es válida.

