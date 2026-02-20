El cuadrilátero del T-Mobile Arena se convierte este sábado en el epicentro del boxeo de élite con High Stakes, una cartelera encabezada por el monarca welter del CMB, Mario Barrios, y el mediático Ryan García. La gala estelar dará inicio a las 19:00 CST (20:00 ET), con el esperado ringwalk de los protagonistas programado aproximadamente para las 22:00 CST (23:00 ET). Para ver la pelea de boxeo en vivo y en directo online, te comparto la lista de horarios por cada estado de EE.UU.
A qué hora pelea Mario Barrios vs. Ryan García EN VIVO en EE.UU.
Los medios especializados sitúan el inicio de la cartelera principal en torno a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT), con los walkouts de Ryan García y Mario Barrios previstos cerca de las 11:00 p.m. ET (8:00 p.m. PT). En la práctica, para los espectadores el dato clave es la hora aproximada del combate principal.
|Estado (EE. UU.)
|Zona horaria principal
|Hora estimada ring walk García–Barrios (21/02/2026)
|Alabama
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Alaska
|Alaska (AKT)
|7:00 p.m.
|Arizona*
|Mountain (sin DST)
|9:00 p.m.
|Arkansas
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|California
|Pacific (PT)
|8:00 p.m.
|Carolina del Norte
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Carolina del Sur
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Colorado
|Mountain (MT)
|9:00 p.m.
|Connecticut
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Dakota del Norte
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Dakota del Sur
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Delaware
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Florida (península)
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Georgia
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Hawái
|Hawaii (HST)
|6:00 p.m.
|Idaho (sur/oeste)
|Mountain (MT)
|9:00 p.m.
|Illinois
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Indiana
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Iowa
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Kansas
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Kentucky
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Luisiana
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Maine
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Maryland
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Massachusetts
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Míchigan
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Minnesota
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Misisipi
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Misuri
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Montana
|Mountain (MT)
|9:00 p.m.
|Nebraska
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Nevada (incl. Las Vegas)
|Pacific (PT)
|8:00 p.m.
|Nueva Jersey
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Nueva Hampshire
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Nueva York
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Nuevo México
|Mountain (MT)
|9:00 p.m.
|Ohio
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Oklahoma
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Oregón (mayoría)
|Pacific (PT)
|8:00 p.m.
|Pensilvania
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Rhode Island
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Tennessee
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Texas (mayoría)
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Utah
|Mountain (MT)
|9:00 p.m.
|Vermont
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Virginia
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Virginia Occidental
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
|Washington
|Pacific (PT)
|8:00 p.m.
|Wisconsin
|Central (CT)
|10:00 p.m.
|Wyoming
|Mountain (MT)
|9:00 p.m.
|Distrito de Columbia (D.C.)
|Eastern (ET)
|11:00 p.m.
*Arizona no cambia a horario de verano, pero para febrero la equivalencia con MT es válida.