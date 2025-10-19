El cielo mexicano se prepara para un espectáculo astronómico poco frecuente: el paso del Cometa C/2025 A6 (Lemmon), que alcanzará su punto más cercano a la Tierra este martes 21 de octubre de 2025. Descubierto por el Mount Lemmon Survey en Arizona, este cuerpo celeste de larga trayectoria —su órbita supera los mil años— promete un brillo visible incluso con binoculares o a simple vista desde zonas oscuras, lejos de la contaminación lumínica.

El fenómeno ha despertado enorme interés entre aficionados y observatorios. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el portal especializado Star Walk Space, el cometa se ubicará a unos 0,6 UA de la Tierra, y si mantiene su incremento de brillo, podría alcanzar magnitud 4 o 5, lo suficiente para observarse sin instrumentos profesionales. Su color verdoso se debe a la presencia de carbono diatómico en la coma, un detalle que lo hace aún más llamativo.

¿A qué hora podrá verse el Cometa Lemmon en México?

El mejor momento para observarlo será entre las 19:30 y las 21:00 horas (tiempo del centro de México), cuando el cometa empiece a elevarse sobre el horizonte oeste-noroeste, justo después del atardecer.

Duración visible: aproximadamente 1 hora antes de que se oculte.

aproximadamente 1 hora antes de que se oculte. Dirección: oeste-noroeste, a baja altura.

oeste-noroeste, a baja altura. Condición ideal: cielo despejado y zonas rurales, sin contaminación lumínica.

Cómo ver EN VIVO el Cometa Lemmon desde México

Aunque el fenómeno puede apreciarse a simple vista, también se transmitirá en vivo por internet a través de varios canales astronómicos:

NASA Live (YouTube y web oficial)

(YouTube y web oficial) Virtual Telescope Project 2.0 (en inglés, con cámaras desde Italia y EE. UU.)

(en inglés, con cámaras desde Italia y EE. UU.) Sky Watch México (YouTube y redes sociales, con comentarios en español)

Estas transmisiones mostrarán el paso del cometa con telescopios de alta resolución y explicaciones de astrónomos sobre su trayectoria y composición.

Consejos para observarlo mejor

Busca un sitio elevado o rural , sin luces artificiales.

, sin luces artificiales. Usa binoculares o telescopio pequeño para apreciar su cola y tonalidad.

para apreciar su cola y tonalidad. Llega unos minutos antes del atardecer para ubicar su posición.

Lleva abrigo y, si puedes, una cámara con exposición prolongada.

Lo que sigue para el Cometa Lemmon

Después del 21 de octubre, el cometa continuará acercándose al perihelio —su punto más cercano al Sol— que ocurrirá el 8 de noviembre de 2025, cuando podría aumentar aún más su brillo. Luego se irá desvaneciendo gradualmente hasta desaparecer del cielo nocturno.Por su órbita extremadamente larga, los astrónomos estiman que no volverá a pasar cerca de la Tierra en más de mil años.

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) se acerca a la Tierra y podrá verse desde México este 21 de octubre. (Foto: Nano Banana)