Llegó el Día D para los fanáticos de Apple: Tras el estreno de la nueva línea de teléfonos iPhone en la keynote, la empresa de la manzana mordida hace oficial la preventa de su flamante y revolucionario iPhone 17 Air, que reemplaza al iPhone Plus, y el clásico iPhone 17 Pro Max en los Estados Unidos. Los usuarios podrán hacer sus reservaciones desde hoy, viernes 12 de septiembre, en las tiendas virtuales de Apple . A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber y la hora exacta para poder realizar tu compra online y el día que recibirás tu equipo móvil en los estados de Florida, California, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y el resto del país.

Durante el evento “Awe Dropping” del 9 de septiembre, Apple anunció que todos los iPhone 17 (Air, Pro y Pro Max) mejoran la autonomía y ofrecen “batería para todo el día”, con incrementos medibles frente a la generación anterior según el uso. Además, incorporan el nuevo Ceramic Shield 2 en el frontal, un vidrio más resistente a arañazos, pensado para preservar la durabilidad de la pantalla incluso con un diseño más delgado.

CUPERTINO, California (EE.UU.), 09/09/2025.- Una persona sostiene el nuevo iPhone 17 Pro de Apple en un evento de lanzamiento de productos de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California, EE. UU. en el campus de Apple. Foto de JOHN G. MABANGLO para EFE y EPA / JOHN G. MABANGLO

¿A qué hora puedes reservar el iPhone 17 en los Estados Unidos? Horario ET, CT y PT

Las reservas para el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max comienzan a las 8 am ET (7 am CT / 5 am PT) del viernes 12 de septiembre , según confirmó Apple en su sitio web.

8 am ET : Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

: Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania 7 am CT : Texas

: Texas 6 am MT : Montaña

: Montaña 5 am PT: California

¿Cuándo podré recibir nuevo iPhone 17 en casa?

Los teléfonos estarán disponibles para los consumidores a partir del viernes 19 de septiembre.

¿Cómo y dónde reserva el iPhone 17?

Si quieres comprar el iPhone 17, puedes hacerlo por adelantado en el sitio web oficial de Apple o la aplicación de App Store desde la hora que confirmamos en este artículo.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en la preventa de los Estados Unidos?

Lista de precios en dólares del iPhone 17 en Estados Unidos, por modelo:

Modelos iPhone 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB iPhone 17 $799 $999 — — iPhone 17 Air $999 $1.199 $1.399 — iPhone 17 Pro $1.099 $1.299 $1.499 — iPhone 17 Pro Max $1.199 $1.399 $1.599 $1.999

¿En qué fecha podré comprar el iPhone 17 en los Estados Unidos?

Desde el viernes 19 de septiembre, toda la gama iPhone 17 se podrá comprar en Estados Unidos en tiendas presenciales y en línea.

CUPERTINO (United States), 09/09/2025.- El nuevo iPhone Air de Apple se exhibe en un evento de lanzamiento de productos de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO / JOHN G. MABANGLO

FAQ: Preguntas frecuentas sobre el iPhone 17

¿Qué modelos hay?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

¿Precios iniciales y opciones?

La gama mantiene precios en línea con la generación previa en EE. UU.; los Pro Max parten desde 1.199 USD, con ofertas por intercambio de hasta cientos de dólares.

¿Colores y almacenamiento?

El iPhone 17 ofrece cinco colores y desde 256 GB; los Pro llegan en nuevos acabados y gamas superiores de almacenamiento.

¿Qué trae de nuevo el iPhone 17?

Pantalla con ProMotion, Ceramic Shield 2, cámara frontal Center Stage de 18 MP y chip A19 para mejor rendimiento y eficiencia.

¿Qué diferencia a los Pro?

Nuevo diseño con unibody de aluminio, cámara triple de 48 MP con zoom óptico de hasta 8x, video pro (ProRes RAW, Apple Log 2, genlock) y A19 Pro.

¿Qué es el iPhone 17 Air?

Un modelo más delgado y ligero con diseño renovado y cámara principal de 48 MP, pensado como opción estilizada frente al 17 estándar.

¿Resolución y mejoras?

Sistemas Fusion de 48 MP en principales, ultra gran angular y teleobjetivo en Pro; selfie Center Stage de 18 MP que sigue encuadres.

¿Funciones de video profesionales?

ProRes RAW, Apple Log 2 y genlock en Pro y Pro Max para flujos de trabajo cinematográficos avanzados.

¿Qué procesador usan?

A19 en iPhone 17 y A19 Pro en Pro/Pro Max, con mejoras en CPU/GPU y Apple Intelligence.

¿Cómo va la batería y la carga?

Mayor autonomía respecto a la generación anterior y carga rápida que alcanza aproximadamente el 50% en unos 20 minutos con adaptador de alta potencia.

¿Conector y accesorios?

USB‑C y compatibilidad con accesorios actuales; Apple y terceros ya listan cargadores y fundas específicos.