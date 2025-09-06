España vivirá un eclipse lunar total durante la noche del domingo 7 a la madrugada del lunes 8 de septiembre , visible como totalidad en prácticamente toda la península, Baleares, Ceuta y Melilla, y como parcial en el oeste de Galicia y en Canarias, donde la Luna saldrá cuando la fase total ya haya terminado. El fenómeno podrá observarse a simple vista sin riesgos, pues la Luna refleja luz solar atenuada; durante la totalidad adquirirá un tono rojizo —o anaranjado en algunos casos– característico por la refracción de la luz en la atmósfera terrestre, lo que popularmente se le denomina como “luna de sangre”. Aquí te cuento cuáles son los horarios y los mejores lugares de las principales provincias españolas para poder verlo.

¿A qué hora ver el eclipse total de luna de sangre del 7 de septiembre en España?

El cronograma general indica fase parcial desde las 18:27 del horario peninsular, totalidad entre 19:31 y 20:53, máximo alrededor de las 20:11, y final del parcial hacia las 21:56; el oscurecimiento penumbral se prolonga hasta aproximadamente las 22:55, con ligeras variaciones por ciudad y por la hora local del orto lunar. A continuación, te presento los horarios para poder verlo.

Horario peninsular (CEST) en Andalucía y Aragón

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin Almería 20:15 20:15 20:46-2052 20:55 Cádiz 20:29 20:29 20:52 22:55 Córdoba 20:28 20:28 20:46-2052 20:55 Granada 20:17 20:17 20:46-2052 20:55 Huelva 20:33 20:33 2052 20:55 Jaén 20:21 20:21 20:46-2052 20:55 Málaga 20:22 20:22 2052 20:55 Sevilla 20:24 20:24 2052 20:55 Huesca 20:20 20:20 20:46-2052 20:55 Teruel 20:18 20:18 20:46-2052 20:55 Zaragoza 20:18 20:18 20:52 20:55

Horario peninsular (CEST) en Asturias, Cantabria y Castilla y León

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin Oviedo 20:38 20:38 22:52 22:55 Santander 20:35 20:35 22:52 22:55 Ávila 20:30 20:30 22:52 22:55 Burgos 20:32 20:32 22:52 22:55 León 20:36 20:36 22:52 22:55 Palencia 20:34 20:34 22:52 22:55 Salamanca 20:32 20:32 22:52 22:55 Segovia 20:31 20:31 22:52 22:55 Soria 20:24 20:24 20:46-22:52 22:55 Valladolid 20:28 20:28 22:52 22:55 Zamora 20:34 20:34 22:52 22:55

Horario peninsular (CEST) en Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin Albacete 20:16 20:16 20:46-20:52 22:55 Ciudad Real 20:26 20:26 20:52 22:55 Cuenca 20:20 20:20 20:46-20:52 22:55 Guadalajara 20:23 20:23 20:52 22:55 Toledo 20:27 20:27 20:52 22:55 Madrid 20:32 20:32 20:46 22:55

Horario peninsular (CEST) en Cataluña y Comunidad Valenciana

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin Barcelona 20:07 20:07 20:46-20:52 22:55 Girona 20:02 20:02 20:46-20:52 22:55 Lleida 20:13 20:13 20:46-20:52 22:55 Tarragona 20:06 20:06 20:46-20:52 22:55 Valencia 20:17 20:17 20:46-20:26 22:55 Alicante 20:14 20:14 20:46-20:52 22:55 Castellón de la Plana 20:12 20:12 20:46-20:52 22:55

Horario peninsular (CEST) en Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco, Murcia y más

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin A Coruña 20:48 20:48 No habrá 22:55 Lugo 20:46 20:46 No habrá 22:55 Ourense 20:44 20:44 No habrá 22:55 Pontevedra 20:46 20:46 No habrá 22:55 Logroño (La Rioja) 20:25 20:25 20:46-20:52 22:55 Pamplona/Iruña (Navarra) 20:24 20:24 20:46-20:52 22:55 Bilbao (Bizkaia) 20:29 20:29 20:46-20:52 22:55 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) 20:21 20:21 20:46-20:52 22:55 Vitoria-Gasteiz (Álava) 20:27 20:27 20:46-20:52 22:55 Murcia 20:20 20:20 20:46-20:52 22:55 Palma (Mallorca) 20:01 20:01 20:11-20:16 22:55 Ceuta 20:28 20:28 20:52 22:55 Melilla 20:16 20:16 20:46-20:52 22:55

En gran parte del país la Luna saldrá ya eclipsada, por lo que conviene llegar con antelación a un punto con horizonte despejado al este para no perder los primeros minutos visibles de la totalidad o su tramo final, según la ubicación.

Horario peninsular para ver las fases del eclipse lunar total en Madrid

Lista de fases y horarios del eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 en Madrid (hora local, CEST):

Salida de la Luna : 20:32 CEST, con la Luna ya eclipsada muy baja sobre el horizonte este.

: 20:32 CEST, con la Luna ya eclipsada muy baja sobre el horizonte este. Inicio visible de la totalidad : 20:32 CEST, coincide con el orto en Madrid; no se ve el comienzo previo.

: 20:32 CEST, coincide con el orto en Madrid; no se ve el comienzo previo. Máximo local del eclipse : 20:46 CEST, con magnitud umbral cercana a 1.09 y tonalidad rojiza destacada.

: 20:46 CEST, con magnitud umbral cercana a 1.09 y tonalidad rojiza destacada. Fin de la totalidad : 20:52 CEST; a partir de aquí continúa la fase parcial mientras la Luna gana altura.

: 20:52 CEST; a partir de aquí continúa la fase parcial mientras la Luna gana altura. Fin de la fase parcial: 21:56 CEST; la sombra umbral deja el disco lunar.

MADRID (ESPAÑA), 07/09/2025.- Horario de Madrid para ver el eclipse lunar total en España. Foto de astronomia.ign.es / astronomia.ign.es

¿Dónde ver el eclipse lunar total en España?

Para observación urbana, funcionan bien miradores con vista amplia al este y mínima obstrucción del horizonte en capitales y áreas metropolitanas; fuera de ciudad, destinos de cielo oscuro certificados y espacios naturales elevados mejoran el contraste y la experiencia visual.

Conoce cuál es la trayectoria y los horarios para ver el eclipse lunar total en diferentes partes de España. (Foto: ESPDJ/iStock)

El Instituto Geográfico Nacional ofrece un apartado con la evolución del eclipse por capital de provincia para planificar el punto de observación en cada ciudad, útil para sincronizar llegada y encuadre fotográfico.

Llegar 30–45 minutos antes del orto lunar local y orientarse al este/este-sureste, ya que el satélite estará muy bajo durante la totalidad visible en la península y Baleares.

No se requieren gafas especiales; binoculares o un pequeño telescopio ayudan a apreciar detalles y el cambio de luminosidad, pero no son imprescindibles.

Consultar la predicción meteorológica el mismo día y tener un plan B cercano por si hay nubes bajas en el horizonte, frecuentes al atardecer en zonas costeras o valles.

Lista de los mejores lugares para ver la luna de sangre del eclipse total en Madrid

Para disfrutar del eclipse lunar total en Madrid, es fundamental elegir miradores con un horizonte despejado hacia el este y baja contaminación lumínica. Muchos de estos espacios cuentan con fáciles accesos, vistas panorámicas y buenas condiciones para fotografía y observación prolongada, tanto en familia como entre aficionados:

Cerro del Tio Pío Viewpoint : Conocido popularmente como las “Siete Tetas”, este parque del barrio de Vallecas ofrece las vistas más amplias de la ciudad y una excelente orientación al este para ver la salida de la Luna completamente eclipsada.

: Conocido popularmente como las “Siete Tetas”, este parque del barrio de Vallecas ofrece las vistas más amplias de la ciudad y una excelente orientación al este para ver la salida de la Luna completamente eclipsada. Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa : Situado en el noroeste de Madrid, es uno de los lugares preferidos por aficionados a la astronomía y amantes del cielo nocturno por su ambiente natural, poca luz artificial y campo de visión abierto.

: Situado en el noroeste de Madrid, es uno de los lugares preferidos por aficionados a la astronomía y amantes del cielo nocturno por su ambiente natural, poca luz artificial y campo de visión abierto. Mirador de Paracuellos del Jarama : A las afueras, este mirador permite una panorámica de todo el skyline madrileño en noches despejadas y con mínima contaminación lumínica, ideal para fotografía y observación del evento astronómico.

: A las afueras, este mirador permite una panorámica de todo el skyline madrileño en noches despejadas y con mínima contaminación lumínica, ideal para fotografía y observación del evento astronómico. Príncipe Pío / Templo de Debod : Junto al templo de Debod, el parque de la Montaña y el entorno de Príncipe Pío ofrecen extensas vistas al oeste y este, combinando monumentos históricos y naturaleza urbana.

: Junto al templo de Debod, el parque de la Montaña y el entorno de Príncipe Pío ofrecen extensas vistas al oeste y este, combinando monumentos históricos y naturaleza urbana. El Corte Inglés Callao: La terraza panorámica del noveno piso permite disfrutar del eclipse sobre los tejados y avenidas principales, ideal para quienes prefieren ver el fenómeno desde el centro de Madrid en un entorno cómodo y elevado.