Un nuevo fenómeno astronómico será visible en Estados Unidos. Nos referimos al cometa R2 Swan, que podrás observarlo en Florida entre el 19, 20 y 21 de octubre, que serán los días donde cuente con mayor visibilidad a nivel global, especialmente en el hemisferio norte . Este evento coincidirá con la lluvia de estrellas Oriónidas de este mes de octubre, que ha tenido varios picos de visibilidad durante los últimos días y cuyo punto más cercano con la Tierra será justamente este fin de semana.

El cometa C/2025 R2 SWAN no volverá a ser visible en la Tierra hasta dentro de seis siglos aproximadamente. (Foto referencial: Dragon Claws/iStock)

¿A qué hora ver Cometa R2 (SWAN) EN VIVO desde USA?

Para ver el paso del Cometa R2 (SWAN) EN VIVO desde los Estados Unidos debes estar atento luego del atardecer. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 18:33 horas ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 18:33 horas CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 18:33 horas MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 18:33 horas PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

El cometa C/2025 R2 (SWAN) podrá ser visible desde la Tierra en los próximos días. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

¿Dónde mirar en Florida para ver el Cometa R2 Swan?

Entre el 20 y 21 de octubre de 2025 se podrá visualizar el Cometa 2025 R2 SWAN, donde la mejor hora para poder apreciarlo será después del atardecer, poco después de que el sol se ponga.

De preferencia, busca algún lugar con cielo oscuro y despejado, lejos de la contaminación lumínica. Para finales de este mes, el Cometa R2 Swan será visible en el horizonte sur, entre las estrellas Sadalmelik y Sadalsuud, de la constelación de Acuario, con la luna a media luz brillando por debajo.

Otro punto a favor es que este cometa será visible a simple vista, aunque para su mejor apreciación es recomendable el uso de binoculares y telescopios para que puedas observar el cuerpo errante en el cielo nocturno, el mismo que podrás fotografiarlo con cualquier dispositivo móvil.

En Florida, se recomienda que mires hacia el suoreste-oeste, donde ningún edifico alto ni árboles puedan bloquear tu visibilidad. Además, hacia la latitud norte estará ubicada relativamente baja en el cielo.