En el fin de semana patrio de México, Las Vegas apunta a un lleno histórico: Saúl “Canelo” Álvarez expone su corona unificada del peso supermediano ante Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, con transmisión incluida en la suscripción de Netflix y guía de horarios específica para Florida. Aquí está todo lo necesario para verlo en vivo: hora del estelar, accesos de streaming y recomendaciones para evitar congestionamientos el día del evento.

¿A qué hora es la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford desde Florida?

A partir de las 9 pm ET (6 pm PT) del horario de Florida, será el momento para seguir la cartelera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Si en caso solo deseas ver la estelar, te recomendamos sintoniza la TV desde las 11 pm ET (8 pm PT).

¿Cómo mirar Canelo vs. Crawford en vivo por Netflix en Florida?

Para verlo en Florida, basta crear una cuenta de Netflix en EE. UU. y elegir uno de tres planes: Estándar con anuncios por USD 7.99/mes (Full HD y 2 dispositivos, con publicidad) , Estándar por USD 17.99/mes (Full HD y 2 dispositivos, opción de añadir 1 miembro extra por USD 6.99 con anuncios u USD 8.99 sin anuncios) y Premium por USD 24.99/mes (4K/HDR, audio mejorado y hasta 4 dispositivos, con hasta 2 miembros extra opcionales a la misma tarifa por miembro) . Se puede pagar con tarjeta de crédito/débito o tarjetas de regalo, gestionar la suscripción desde la app o la web, y cambiar o cancelar en cualquier momento según las políticas de la plataforma.

Ficha de Saúl “Canelo” Álvarez

Nombre completo : Santos Saúl Álvarez Barragán

: Santos Saúl Álvarez Barragán Nacionalidad : Mexicana (Guadalajara, Jalisco)

: Mexicana (Guadalajara, Jalisco) Edad y fecha de nacimiento : 35 años; 18 de julio de 1990

: 35 años; 18 de julio de 1990 Estatura : 1.71 m (5′7½″)

: 1.71 m (5′7½″) Alcance : 179 cm (70½″)

: 179 cm (70½″) Guardia : Ortodoxo

: Ortodoxo Récord profesional : 63-2-2 (39 KO)

: 63-2-2 (39 KO) Categorías campeonadas : Superwélter, Medio, Supermedio, Semicompleto; campeón indiscutido en supermedio

: Superwélter, Medio, Supermedio, Semicompleto; campeón indiscutido en supermedio Próxima pelea : 13 de septiembre de 2025 vs. Terence Crawford, Allegiant Stadium, Las Vegas; transmisión global por Netflix

: 13 de septiembre de 2025 vs. Terence Crawford, Allegiant Stadium, Las Vegas; transmisión global por Netflix Organismos/títulos vigentes en 168 lb : WBA (AMB), WBC (CMB), WBO (OMB), IBF (FIB)

: WBA (AMB), WBC (CMB), WBO (OMB), IBF (FIB) Últimas peleas destacadas: William Scull (UD, mayo 2025), Jaime Munguía (UD, mayo 2024), Jermell Charlo (UD, sept. 2023)

Ficha de Terence “Bud” Crawford

Nombre completo : Terence Allan Crawford

: Terence Allan Crawford Nacionalidad : Estadounidense (Omaha, Nebraska)

: Estadounidense (Omaha, Nebraska) Edad y fecha de nacimiento : 36 años; 28 de septiembre de 1987

: 36 años; 28 de septiembre de 1987 Estatura : 1.73 m (5′8″)

: 1.73 m (5′8″) Alcance : 188 cm (74″)

: 188 cm (74″) Guardia : Zurdo

: Zurdo Récord profesional : 41-0 (31 KO)

: 41-0 (31 KO) Categorías campeonadas : Ligero, Superligero (indiscutido), Wélter (indiscutido), y títulos en superwélter; primer varón indiscutido en dos divisiones en era de cuatro cinturones

: Ligero, Superligero (indiscutido), Wélter (indiscutido), y títulos en superwélter; primer varón indiscutido en dos divisiones en era de cuatro cinturones Próxima pelea : 13 de septiembre de 2025 vs. Saúl Álvarez, Allegiant Stadium, Las Vegas; transmisión global por Netflix

: 13 de septiembre de 2025 vs. Saúl Álvarez, Allegiant Stadium, Las Vegas; transmisión global por Netflix Salto de categoría: asciende a supermedio (168 lb) para retar por la corona indiscutida de Canelo

Todo sobre Canelo vs. Crawford: horario, TV y dónde ver en vivo la pelea de boxeo

Evento : Canelo vs. Crawford

: Canelo vs. Crawford Fecha y sede : 13 de septiembre de 2025, Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

: 13 de septiembre de 2025, Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada En juego : títulos indiscutidos del peso supermedio (AMB, CMB, OMB, FIB) de Canelo Álvarez

: títulos indiscutidos del peso supermedio (AMB, CMB, OMB, FIB) de Canelo Álvarez Transmisión: Netflix a nivel mundial en mercados habilitados

¿En qué lugares de Florida puedo ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Lista de las principales ciudades de Florida que emitirán el combate de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford:

Miami : Grails Miami — 2800 N Miami Ave, Miami, FL 33127. Recomendado reservar con anticipación para la noche de pelea.

: Grails Miami — 2800 N Miami Ave, Miami, FL 33127. Recomendado reservar con anticipación para la noche de pelea. Miami : 305 Sports Bar — 919 Brickell Ave, Miami, FL 33131. Ambiente deportivo, múltiples pantallas y cocina completa.

: 305 Sports Bar — 919 Brickell Ave, Miami, FL 33131. Ambiente deportivo, múltiples pantallas y cocina completa. Miami : Mike’s At Venetia — 555 NE 15th St, 9th Floor, Miami, FL 33132. Pub clásico con TVs y servicio hasta tarde.

: Mike’s At Venetia — 555 NE 15th St, 9th Floor, Miami, FL 33132. Pub clásico con TVs y servicio hasta tarde. Orlando : Murphy’s Pub Orlando — 6582 International Dr, Orlando, FL 32819. Estilo taberna con pantallas grandes.

: Murphy’s Pub Orlando — 6582 International Dr, Orlando, FL 32819. Estilo taberna con pantallas grandes. Orlando : Cheers Sports Bar & Liquor Store — 6923 Municipal Dr, Orlando, FL 32819. Abre hasta tarde, ideal para eventos en vivo.

: Cheers Sports Bar & Liquor Store — 6923 Municipal Dr, Orlando, FL 32819. Abre hasta tarde, ideal para eventos en vivo. Orlando : Orena Sports Bar — 6159 Westwood Blvd, Orlando, FL 32821. Espacioso, con dardos, ping pong y muchas TVs.

: Orena Sports Bar — 6159 Westwood Blvd, Orlando, FL 32821. Espacioso, con dardos, ping pong y muchas TVs. Orlando : Sportstown — 2414 E Robinson St, Orlando, FL 32803. Clásico con amplia selección de cervezas y juegos.

: Sportstown — 2414 E Robinson St, Orlando, FL 32803. Clásico con amplia selección de cervezas y juegos. Orlando : Primrose Lanes Bowling & Sports Bar — 400 N Primrose Dr, Orlando, FL 32803. Bowling + sports bar con pantallas y coctelería.

: Primrose Lanes Bowling & Sports Bar — 400 N Primrose Dr, Orlando, FL 32803. Bowling + sports bar con pantallas y coctelería. Orlando : Sports & Social Orlando — 9101 International Dr #2230, Orlando, FL 32819. Pantallas gigantes y ambiente de evento.

: Sports & Social Orlando — 9101 International Dr #2230, Orlando, FL 32819. Pantallas gigantes y ambiente de evento. Tampa : Walk-On’s Sports Bistreaux (Midtown) — 1140 Gramercy Ln, Tampa, FL 33607. Gran número de TVs y platillos para grupos.

: Walk-On’s Sports Bistreaux (Midtown) — 1140 Gramercy Ln, Tampa, FL 33607. Gran número de TVs y platillos para grupos. Tampa : Hattricks — 107 S Franklin St, Tampa, FL 33602. Bar temático con muchas pantallas y cocina tipo pub.

: Hattricks — 107 S Franklin St, Tampa, FL 33602. Bar temático con muchas pantallas y cocina tipo pub. Tampa : Prime Time Sports Grill — 14404 N Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33618. Abre hasta tarde, múltiples TVs y promociones.

: Prime Time Sports Grill — 14404 N Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33618. Abre hasta tarde, múltiples TVs y promociones. Tampa : Yeoman’s Topgolf Swing Suite — 202 N Morgan St, Tampa, FL 33602. Espacio moderno con TVs y coctelería.

: Yeoman’s Topgolf Swing Suite — 202 N Morgan St, Tampa, FL 33602. Espacio moderno con TVs y coctelería. Tampa : Walter’s Press Box Sports Emporium — 222 S Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33609. Ambientes amplios y muchas pantallas.

: Walter’s Press Box Sports Emporium — 222 S Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33609. Ambientes amplios y muchas pantallas. Tampa : Duffy’s Sports Grill — 1580 N Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33607. Cadena deportiva con menú amplio y TVs.

: Duffy’s Sports Grill — 1580 N Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33607. Cadena deportiva con menú amplio y TVs. Jacksonville y Jacksonville Beach : Sneakers Sports Grille — 111 Beach Blvd, Jacksonville Beach, FL 32250. Muchas pantallas y ambiente de fanáticos.

: Sneakers Sports Grille — 111 Beach Blvd, Jacksonville Beach, FL 32250. Muchas pantallas y ambiente de fanáticos. Jacksonville : Rack’em Up Sports Bar & Billiards — 4268 Oldfield Crossing Dr APT 205, Jacksonville, FL 32223. Mesas de pool y TVs.

: Rack’em Up Sports Bar & Billiards — 4268 Oldfield Crossing Dr APT 205, Jacksonville, FL 32223. Mesas de pool y TVs. Jacksonville : Players Locker Room — 4456 Hendricks Ave, Jacksonville, FL 32207. Bar tradicional con memorabilia deportiva.

: Players Locker Room — 4456 Hendricks Ave, Jacksonville, FL 32207. Bar tradicional con memorabilia deportiva. Jacksonville : THAT BAR AT THE ARENA — 234 A Philip Randolph Blvd, Jacksonville, FL 32202. Amplio y con pantallas para eventos.

: THAT BAR AT THE ARENA — 234 A Philip Randolph Blvd, Jacksonville, FL 32202. Amplio y con pantallas para eventos. Jacksonville : Bay Street Sports Grill — 119 E Bay St, Jacksonville, FL 32202. Ambiente casual con dardos y billar.

: Bay Street Sports Grill — 119 E Bay St, Jacksonville, FL 32202. Ambiente casual con dardos y billar. Jacksonville: Tailgate Bar & Grill — 441 Haines St, Jacksonville, FL 32202. Opción cercana a recintos con múltiples TVs.