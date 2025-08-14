El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán este viernes 15 de agosto en la base militar Elmendorf-Richardson, ubicada en Anchorage, Alaska. El principal objetivo del encuentro será alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, junto con el abordaje de otros temas de interés en la agenda.

En la cita, que empieza a las 11:30 de la hora local (3:30 pm ET | 2:30 pm CT | 1:30 pm PT) con transmisión de CNN, FOX News, MSNBC, NBC News y C-SPAN en los Estados Unidos, ambos mandatarios mantendrán primero un cara a cara con la sola presencia de intérpretes, tras lo cual se sumarán las delegaciones oficiales de cada país para continuar las negociaciones en un desayuno de trabajo.

Al finalizar, Trump y Putin ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, en lo que representa el primer encuentro presencial entre ambos desde el regreso del líder republicano a la presidencia estadounidense.

“Si es una mala reunión, terminará muy rápido, y si es una buena reunión, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano”, aseguró Trump, quien calcula que la cumbre tiene un “25%” de probabilidades de fracasar.

Kiev y sus aliados europeos temen que Trump y Putin comiencen a redibujar el mapa de Ucrania el viernes sin el visto bueno del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El jueves Putin elogió los “esfuerzos” de Estados Unidos “para poner fin a las hostilidades, resolver la crisis y alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes involucradas”.

“Esperemos que algo bueno salga de la reunión”, declaró a la AFP Zori Opanasevich, una ucraniana residente en Anchorage cuya familia emigró a Estados Unidos en la década de 1990.

La delegación rusa estará compuesta por altos funcionarios, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov, el ministro de Defensa Andrei Belusov, el ministro de Finanzas Anton Siluanov y el negociador económico Kiril Dmitriev.

El Kremlin ha subrayado que la resolución de la crisis ucraniana será el punto central del diálogo, junto con aspectos de cooperación económica y seguridad internacional.

¿A qué hora inicia la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska?

Estos son los horarios principales para ver la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin desde Estados Unidos:

La cumbre comenzará este viernes 15 de agosto a las 11:30 a.m. (hora local de Alaska).

Horario del Este (ET): 3:30 p.m.

Horario de Central (CT): 2:30 p.m.

Horario de Montaña (MT): 1:30 p.m.

Horario del Pacífico (PT): 12:30 p.m.

¿Cómo ver la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin en EE.UU.?

Podrás seguir el evento en tiempo real a través de los principales canales nacionales de noticias, como CNN, FOX News, MSNBC, C-SPAN y USA TODAY (incluyendo streaming por YouTube y sus plataformas digitales). También medios internacionales, como la BBC y la agencia EFE, ofrecerán cobertura continua.

¿Cómo se desarrollará la cumbre en Alaska?

El encuentro iniciará con una reunión privada entre ambos mandatarios, seguida de sesiones ampliadas con las delegaciones y un desayuno de trabajo. Al concluir, habrá una conferencia de prensa conjunta cuya hora dependerá de la duración de las sesiones, pero se espera que tenga lugar aproximadamente dos horas después del inicio.

