El desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 se realizará este sábado 21 de noviembre en Puerto Rico, como parte de las actividades previas a la gran final de la edición número 75 del certamen de belleza. Las candidatas mostrarán diseños inspirados en la cultura, las tradiciones y los símbolos de sus países. La transmisión en vivo estará disponible gratis por el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

La pasarela será uno de los primeros grandes eventos de la semana de Miss Universo 2026, que se desarrolla en San Juan, Puerto Rico. Las representantes de distintos países competirán ante el público con vestuarios cargados de color, detalles artesanales, plumas, pedrería y elementos que buscan destacar la identidad de cada nación.

¿Dónde y cómo ver el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 EN VIVO?

El desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento, este sábado 21 de noviembre. La transmisión comenzará a las 6:00 p. m. ET (5:00 p. m. CT) y estará disponible para quienes quieran seguir el evento desde un celular, computadora, tableta o televisor conectado a internet.

La cobertura estará conducida por Clovis Nienow, Yamilex Hernández y Marena Sofía. Los espectadores podrán seguir la presentación de las candidatas y conocer los trajes con los que cada representante buscará destacar durante una de las actividades más esperadas de la competencia.

Canal oficial de YouTube: Telemundo Entretenimiento.

¿A qué hora ver el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 en cada país?

El evento comenzará a las 6:00 p. m. del horario del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios estimados para seguir la transmisión en distintos países de América Latina y España:

PAÍSES HORARIOS Canal de TV o Streaming Estados Unidos (ET) 6:00 p. m. Telemundo (YouTube) Estados Unidos (CT) 5:00 p. m. Telemundo (YouTube) México (CDMX) 5:00 p. m. Telemundo (YouTube) Guatemala 5:00 p. m. Telemundo (YouTube) Honduras 5:00 p. m. Telemundo (YouTube) El Salvador 5:00 p. m. Telemundo (YouTube) Nicaragua 5:00 p. m. Telemundo (YouTube) Costa Rica 5:00 p. m. Telemundo (YouTube) Perú 6:00 p. m. Telemundo (YouTube) Colombia 6:00 p. m. Telemundo (YouTube) Ecuador 6:00 p. m. Telemundo (YouTube) Panamá 6:00 p. m. Telemundo (YouTube) Venezuela 7:00 p. m. Telemundo (YouTube) Bolivia 7:00 p. m. Telemundo (YouTube) República Dominicana 7:00 p. m. Telemundo (YouTube) Puerto Rico 7:00 p. m. Telemundo (YouTube) Argentina 8:00 p. m. Telemundo (YouTube) Chile 8:00 p. m. Telemundo (YouTube) Paraguay 8:00 p. m. Telemundo (YouTube) Uruguay 8:00 p. m. Telemundo (YouTube) España 12:00 a. m. del domingo 22 Miss Unverse (YouTube)

¿Qué candidatas latinas participarán en el desfile de trajes típicos?

La participación de las representantes latinoamericanas será uno de los principales atractivos de la pasarela. Entre las candidatas que buscarán mostrar la identidad y las tradiciones de sus países están Gretha Matiauda, de Paraguay; Clara Vegas, de Venezuela; Mariale Acosta, de Costa Rica; Dominga López, de Chile; Melissa Núñez, de República Dominicana; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; María Vargas, de México, y Dalia Bucaram, de Ecuador.

México presentará el traje “Cosmos Wixárika”, diseñado por Joel García e inspirado en la cultura wixárika. La representante mexicana, María Vargas, lucirá una propuesta que busca trasladar a la pasarela elementos culturales y simbólicos de esta comunidad.

Puerto Rico también tendrá un momento especial con Jennifer Barreto, quien competirá ante el público local como representante de la isla anfitriona. La candidata buscará prolongar la presencia de Puerto Rico entre las finalistas del concurso.

Calendario del Miss Universo 2026: preliminar y gran final

La programación de Miss Universo 2026 continuará durante los próximos días con la competencia preliminar y la gala de coronación.

Sábado 21 de noviembre: desfile de trajes típicos, desde las 6:00 p. m. ET.

desfile de trajes típicos, desde las 6:00 p. m. ET. Domingo 22 de noviembre: competencia preliminar, en la que las candidatas desfilarán en traje de baño y vestido de gala ante el comité de selección.

competencia preliminar, en la que las candidatas desfilarán en traje de baño y vestido de gala ante el comité de selección. Domingo 22 de noviembre: programa Pica y Se Extiende: Camino a la Corona , a las 9:00 p. m. ET.

programa , a las 9:00 p. m. ET. Martes 24 de noviembre: antesala Celebrando Nuestras Reinas , desde las 7:00 p. m. ET.

antesala , desde las 7:00 p. m. ET. Martes 24 de noviembre: gran final del Miss Universo 2026, a las 8:00 p. m. ET.

La gala de coronación se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, y será transmitida en Estados Unidos por Telemundo y Peacock. La mexicana Fátima Bosch, ganadora del Miss Universo 2025, entregará la corona a su sucesora.