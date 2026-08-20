Todo está listo para conocer a la nueva reina de Miss Universe Cuba 2026. El certamen de belleza llega este jueves 20 de agosto a su gran final en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center de Cutler Bay, Miami, donde 19 candidatas competirán por la corona que actualmente pertenece a Lina Luaces. ¿Quieres saber a qué hora inicia y en qué canal transmiten el concurso? Aquí te contamos cómo y dónde ver Miss Universe Cuba 2026 EN VIVO, tanto por televisión como vía streaming, además de los horarios correspondientes en distintos países.

Horario para ver el Miss Universo Cuba 2026

La gran final de Miss Universe Cuba 2026 se realizará este jueves 20 de agosto y comenzará a las 7:00 p. m. ET, hora de Miami. Antes del inicio del concurso se llevará a cabo la alfombra roja, programada para las 6:00 p. m.

La ceremonia tendrá como escenario el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, al sur de Miami, recinto donde también se realizó la gala preliminar del certamen el pasado martes 18 de agosto.

A diferencia de la edición anterior, Miss Universe Cuba incorporó este año una gala preliminar independiente, siguiendo más de cerca el formato del concurso internacional. Tras varias etapas de selección, 19 candidatas llegaron a la noche decisiva.

Si te encuentras en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela o Bolivia, la final comenzará a las 7:00 p. m. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá se podrá seguir desde las 6:00 p. m., mientras que en México y varios países de Centroamérica comenzará a las 5:00 p. m.

Canales que transmiten el Miss Universo Cuba 2026

La transmisión de la gran final de Miss Universe Cuba 2026 estará disponible en Mega TV en Estados Unidos y mediante el canal oficial de YouTube de Miss Universe Cuba.

De esta manera, quienes se encuentren fuera del área de cobertura de Mega TV podrán seguir el concurso a través de internet. La opción de YouTube resulta especialmente importante para los seguidores del certamen en Cuba y otros países de Latinoamérica.

¿A qué hora es y en qué canal ver el Miss Universo Cuba 2026? Horarios y canales en el mundo

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING Estados Unidos (Miami) 7:00 p. m. ET Mega TV / YouTube Miss Universe Cuba Cuba 7:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Puerto Rico 7:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba República Dominicana 7:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Venezuela 7:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Bolivia 7:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Chile 7:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Argentina 8:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Brasil 8:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Perú 6:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Colombia 6:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Ecuador 6:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Panamá 6:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba México 5:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Costa Rica 5:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba El Salvador 5:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Guatemala 5:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Honduras 5:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba Nicaragua 5:00 p. m. YouTube Miss Universe Cuba España 1:00 a. m. del viernes 21 YouTube Miss Universe Cuba

¿Quiénes compiten en Miss Universe Cuba 2026?

Un total de 19 candidatas buscarán quedarse con la corona en la gran final. El proceso comenzó en abril con más de 100 aspirantes y posteriormente se redujo a 22 participantes antes de definir el grupo definitivo.

Estas son las candidatas que llegan a la noche decisiva:

Estefany Rodríguez — Villa Clara

Regla Díaz — Santiago de Cuba

Isabella Bernal — Sancti Spíritus

Giselle Pérez — Región Oriente

Ana Cabrera — Región Occidente

Lorena Suárez — Región Central

Daniela Reyes — Pinar del Río

Yramsi Bárcena — Mayabeque

Deborah Varona — Matanzas

Lizlauren Mosquera — La Habana

Mia Dio — Isla de la Juventud

Angélica Herrera — Holguín

Eneisy Rodríguez — Hialeah

Angelina Andreoli — Guantánamo

Dayana Leyva — Granma

Claudia Olisa — Cienfuegos

Daniela Espinosa — Ciego de Ávila

Stephany Granado — Camagüey

Gabriella Davis — Artemisa

Entre las concursantes que han generado mayor expectativa antes de la coronación aparecen Daniela Reyes y Lorena Suárez. Reyes, representante de Pinar del Río, ganó además el People’s Choice Award durante la competencia Feather Fantasy y fue escogida como “Best in Swimsuit” por la página especializada Miss Cuba Update & News, aunque este último reconocimiento no ha sido anunciado como un premio oficial por la organización.

Lina Luaces entregará la corona

La ganadora de Miss Universe Cuba 2026 recibirá la corona de Lina Luaces, quien fue elegida como la reina cubana en 2025.

Luaces representó posteriormente a Cuba en la edición internacional de Miss Universe y ahora será la encargada de entregar la corona a su sucesora durante la gala de este jueves.

La nueva Miss Universe Cuba tendrá la misión de representar a la isla en la 75.ª edición de Miss Universe, cuya celebración está prevista para noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.