Andy Ruiz Jr. regresa este viernes 4 de septiembre al cuadrilátero para enfrentar a Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El excampeón mundial de los pesos pesados volverá a competir después de más de dos años de inactividad, mientras que el polaco llega invicto y con la oportunidad de conseguir la victoria más importante de su carrera.

El combate será el primero de Ruiz bajo su nueva etapa con Matchroom Boxing y tendrá como escenario una función que reunirá a varios nombres de la división de los pesos pesados. Para los aficionados de Estados Unidos, México y España, estos son los horarios y las opciones disponibles para seguir la jornada.

¿En qué canal transmiten pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba por boxeo en Nueva Jersey?

La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET del viernes 4 de septiembre en Estados Unidos. En México, el inicio está previsto para las 6:00 p. m., mientras que en España la transmisión comenzará a las 2:00 a. m. del sábado 5 de septiembre.

En Estados Unidos, la función podrá verse por TNT, truTV y DAZN. En México, DAZN tendrá la transmisión, mientras que en España el evento estará disponible a través de la misma plataforma.

La pelea de fondo entre “The Destroyer” y el “Polish Hussar” no tiene una hora exacta, debido a que será el último combate de la noche. La previsión apunta a los ringwalks alrededor de las 10:45-11:00 p. m. ET.

Eso significa que en México la entrada de ambos boxeadores al ring sería aproximadamente entre las 8:45 y 9:00 p. m., mientras que en España se produciría entre las 4:45 y 5:00 a. m. del sábado.

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Argentina 9:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium / DAZN Bolivia 8:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium / DAZN Brasil 9:00 p. m. ESPN 4 / DAZN DAZN Chile 9:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium / DAZN Colombia 7:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium / DAZN Costa Rica 6:00 p. m. ESPN 5 Disney+ Premium / DAZN Cuba 7:00 p. m. ESPN Disney+ Premium / DAZN Ecuador 7:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium / DAZN El Salvador 6:00 p. m. ESPN 5 Disney+ Premium / DAZN Estados Unidos 8:00 p. m. ET TNT / truTV DAZN Guatemala 6:00 p. m. ESPN 5 Disney+ Premium / DAZN Honduras 6:00 p. m. ESPN 5 Disney+ Premium / DAZN México 6:00 p. m. — DAZN Nicaragua 6:00 p. m. ESPN 5 Disney+ Premium / DAZN Panamá 7:00 p. m. ESPN 5 Disney+ Premium / DAZN Paraguay 9:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium / DAZN Perú 7:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium Puerto Rico 8:00 p. m. ESPN Disney+ Premium / DAZN República Dominicana 8:00 p. m. ESPN Disney+ Premium / DAZN Uruguay 9:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium / DAZN Venezuela 8:00 p. m. ESPN 4 Disney+ Premium / DAZN España 2:00 a. m. sábado DAZN DAZN

Los horarios corresponden al comienzo de la cartelera principal. La hora del combate entre Ruiz y Knyba es aproximada y puede cambiar dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

¿A qué hora empieza la cartelera y cuándo pelean Andy Ruiz vs. Damian Knyba?

El enfrentamiento entre el excampeón estadounidense de ascendencia mexicana y el invicto peso pesado polaco será el combate principal de la noche en Newark.

La función tendrá varios combates antes del duelo de fondo, por lo que la hora de inicio no está fijada al minuto. La previsión actual coloca los ringwalks alrededor de las 10:45 p. m. ET, aunque también se maneja una ventana cercana a las 11:00 p. m.

En México, esa diferencia horaria sitúa el combate alrededor de las 8:45-9:00 p. m. En España será necesario esperar hasta la madrugada del sábado, con una previsión de inicio entre las 4:45 y 5:00 a. m.

Estados Unidos 8:00 p. m. ET 10:45-11:00 p. m. ET México 6:00 p. m. 8:45-9:00 p. m. España 2:00 a. m. sábado 4:45-5:00 a. m. sábado Perú 7:00 p. m. 9:45-10:00 p. m. Colombia 7:00 p. m. 9:45-10:00 p. m. Ecuador 7:00 p. m. 9:45-10:00 p. m. Costa Rica 6:00 p. m. 8:45-9:00 p. m. El Salvador 6:00 p. m. 8:45-9:00 p. m. Guatemala 6:00 p. m. 8:45-9:00 p. m. Honduras 6:00 p. m. 8:45-9:00 p. m. Nicaragua 6:00 p. m. 8:45-9:00 p. m. Panamá 7:00 p. m. 9:45-10:00 p. m. Venezuela 8:00 p. m. 10:45-11:00 p. m. Bolivia 8:00 p. m. 10:45-11:00 p. m. Chile 9:00 p. m. 11:45 p. m.-12:00 a. m. Paraguay 9:00 p. m. 11:45 p. m.-12:00 a. m. Argentina 9:00 p. m. 11:45 p. m.-12:00 a. m. Uruguay 9:00 p. m. 11:45 p. m.-12:00 a. m. Brasil 9:00 p. m. 11:45 p. m.-12:00 a. m. Puerto Rico 8:00 p. m. 10:45-11:00 p. m. República Dominicana 8:00 p. m. 10:45-11:00 p. m. Cuba 7:00 p. m. 9:45-10:00 p. m.

Andy Ruiz vuelve al ring ante un rival invicto

Ruiz llega a esta pelea con un récord de 35-2-1, incluidos 22 triunfos por nocaut. Su última presentación fue en agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria frente a Jarrell Miller.

Ahora, “The Destroyer” tendrá enfrente a un rival mucho más alto. Knyba llega con una marca profesional de 17-0 y una estatura de 6 pies y 7 pulgadas, una diferencia que puede convertirse en uno de los factores importantes del combate.

El polaco buscará aprovechar su alcance y mantener a Ruiz lejos de la distancia corta, mientras que el excampeón deberá intentar llevar la pelea a un terreno donde pueda imponer su velocidad de manos y potencia.

Para el estadounidense de raíces mexicanas, la pelea también representa una oportunidad para recuperar protagonismo dentro de una categoría en la que ya conoce lo que significa llegar a la cima. En 2019 sorprendió al mundo al derrotar a Anthony Joshua y convertirse en campeón unificado de los pesos pesados.

Desde entonces, su carrera ha tenido varios altibajos y periodos prolongados de inactividad. El duelo ante Knyba será una nueva prueba para determinar qué versión de Ruiz aparecerá en el ring de Newark.