NEWARK, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 04/09/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la categoría peso pesado en el ring del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. FOTO DE DAZN
NEWARK, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 04/09/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la categoría peso pesado en el ring del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. FOTO DE DAZN
/ DAZN
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Andy Ruiz Jr. regresa este viernes 4 de septiembre al cuadrilátero para enfrentar a Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El excampeón mundial de los pesos pesados volverá a competir después de más de dos años de inactividad, mientras que el polaco llega invicto y con la oportunidad de conseguir la victoria más importante de su carrera.

El combate será el primero de Ruiz bajo su nueva etapa con Matchroom Boxing y tendrá como escenario una función que reunirá a varios nombres de la división de los pesos pesados. Para los aficionados de Estados Unidos, México y España, estos son los horarios y las opciones disponibles para seguir la jornada.

¿En qué canal transmiten pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba por boxeo en Nueva Jersey?

La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET del viernes 4 de septiembre en Estados Unidos. En México, el inicio está previsto para las 6:00 p. m., mientras que en España la transmisión comenzará a las 2:00 a. m. del sábado 5 de septiembre.

En Estados Unidos, la función podrá verse por TNT, truTV y DAZN. En México, DAZN tendrá la transmisión, mientras que en España el evento estará disponible a través de la misma plataforma.

La pelea de fondo entre “The Destroyer” y el “Polish Hussar” no tiene una hora exacta, debido a que será el último combate de la noche. La previsión apunta a los ringwalks alrededor de las 10:45-11:00 p. m. ET.

Eso significa que en México la entrada de ambos boxeadores al ring sería aproximadamente entre las 8:45 y 9:00 p. m., mientras que en España se produciría entre las 4:45 y 5:00 a. m. del sábado.

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
Argentina9:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium / DAZN
Bolivia8:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium / DAZN
Brasil9:00 p. m.ESPN 4 / DAZNDAZN
Chile9:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium / DAZN
Colombia7:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium / DAZN
Costa Rica6:00 p. m.ESPN 5Disney+ Premium / DAZN
Cuba7:00 p. m.ESPNDisney+ Premium / DAZN
Ecuador7:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium / DAZN
El Salvador6:00 p. m.ESPN 5Disney+ Premium / DAZN
Estados Unidos8:00 p. m. ETTNT / truTVDAZN
Guatemala6:00 p. m.ESPN 5Disney+ Premium / DAZN
Honduras6:00 p. m.ESPN 5Disney+ Premium / DAZN
México6:00 p. m.DAZN
Nicaragua6:00 p. m.ESPN 5Disney+ Premium / DAZN
Panamá7:00 p. m.ESPN 5Disney+ Premium / DAZN
Paraguay9:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium / DAZN
Perú7:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium
Puerto Rico8:00 p. m.ESPNDisney+ Premium / DAZN
República Dominicana8:00 p. m.ESPNDisney+ Premium / DAZN
Uruguay9:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium / DAZN
Venezuela8:00 p. m.ESPN 4Disney+ Premium / DAZN
España2:00 a. m. sábadoDAZNDAZN

Los horarios corresponden al comienzo de la cartelera principal. La hora del combate entre Ruiz y Knyba es aproximada y puede cambiar dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

¿A qué hora empieza la cartelera y cuándo pelean Andy Ruiz vs. Damian Knyba?

El enfrentamiento entre el excampeón estadounidense de ascendencia mexicana y el invicto peso pesado polaco será el combate principal de la noche en Newark.

La función tendrá varios combates antes del duelo de fondo, por lo que la hora de inicio no está fijada al minuto. La previsión actual coloca los ringwalks alrededor de las 10:45 p. m. ET, aunque también se maneja una ventana cercana a las 11:00 p. m.

En México, esa diferencia horaria sitúa el combate alrededor de las 8:45-9:00 p. m. En España será necesario esperar hasta la madrugada del sábado, con una previsión de inicio entre las 4:45 y 5:00 a. m.

Estados Unidos8:00 p. m. ET10:45-11:00 p. m. ET
México6:00 p. m.8:45-9:00 p. m.
España2:00 a. m. sábado4:45-5:00 a. m. sábado
Perú7:00 p. m.9:45-10:00 p. m.
Colombia7:00 p. m.9:45-10:00 p. m.
Ecuador7:00 p. m.9:45-10:00 p. m.
Costa Rica6:00 p. m.8:45-9:00 p. m.
El Salvador6:00 p. m.8:45-9:00 p. m.
Guatemala6:00 p. m.8:45-9:00 p. m.
Honduras6:00 p. m.8:45-9:00 p. m.
Nicaragua6:00 p. m.8:45-9:00 p. m.
Panamá7:00 p. m.9:45-10:00 p. m.
Venezuela8:00 p. m.10:45-11:00 p. m.
Bolivia8:00 p. m.10:45-11:00 p. m.
Chile9:00 p. m.11:45 p. m.-12:00 a. m.
Paraguay9:00 p. m.11:45 p. m.-12:00 a. m.
Argentina9:00 p. m.11:45 p. m.-12:00 a. m.
Uruguay9:00 p. m.11:45 p. m.-12:00 a. m.
Brasil9:00 p. m.11:45 p. m.-12:00 a. m.
Puerto Rico8:00 p. m.10:45-11:00 p. m.
República Dominicana8:00 p. m.10:45-11:00 p. m.
Cuba7:00 p. m.9:45-10:00 p. m.

Andy Ruiz vuelve al ring ante un rival invicto

Ruiz llega a esta pelea con un récord de 35-2-1, incluidos 22 triunfos por nocaut. Su última presentación fue en agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria frente a Jarrell Miller.

Ahora, “The Destroyer” tendrá enfrente a un rival mucho más alto. Knyba llega con una marca profesional de 17-0 y una estatura de 6 pies y 7 pulgadas, una diferencia que puede convertirse en uno de los factores importantes del combate.

El polaco buscará aprovechar su alcance y mantener a Ruiz lejos de la distancia corta, mientras que el excampeón deberá intentar llevar la pelea a un terreno donde pueda imponer su velocidad de manos y potencia.

Para el estadounidense de raíces mexicanas, la pelea también representa una oportunidad para recuperar protagonismo dentro de una categoría en la que ya conoce lo que significa llegar a la cima. En 2019 sorprendió al mundo al derrotar a Anthony Joshua y convertirse en campeón unificado de los pesos pesados.

Desde entonces, su carrera ha tenido varios altibajos y periodos prolongados de inactividad. El duelo ante Knyba será una nueva prueba para determinar qué versión de Ruiz aparecerá en el ring de Newark.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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